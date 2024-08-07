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Новости
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Россияне активизировали попытки шантажа родственников военнопленных, принуждая их к диверсиям, - Коордштаб

Росіяни шантажують родичів військовополонених

Россияне пытаются влиять на родственников украинских военнопленных и склоняют их к сотрудничеству.

Об этом информирует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"Враг активизировал попытки воздействия на родственников военнопленных и во время личного общения провоцирует на деструктивные действия и преступления", - отмечают в штабе.

Неизвестные обзванивают представителей семей и пытаются склонить их к сотрудничеству, в частности передачи разведывательной информации или вывода из строя гражданской инфраструктуры, террористической деятельности. Вместо этого они предлагают различные послабления для удерживаемых пленных или, наоборот, действуют угрозами.

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"Не замалчивайте и не скрывайте факты подобных контактов. Наши специалисты помогут с достоинством выйти из подобных сложных ситуаций, обезопасить ваших родных в плену и посоветуют, как следует действовать. Однако неинформирование о таких фактах или деятельность в угоду врагу может иметь тяжелые и непоправимые последствия", - призывают в Коордштабе.

Как отмечают в Коордштабе, к сожалению, россияне используют уязвимое положение семей.

"Наша задача - не допустить этого и не ухудшить положение наших граждан, лишенных свободы", - подчеркивают в штабе.

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россия (95372) шантаж (89) пленные (2127) диверсия (295)


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07.08.2024 23:41 Ответить
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08.08.2024 00:47 Ответить
Стісняюсь спитать: а що про це кажуть женевські конвекції?
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07.08.2024 23:46 Ответить
А не стісняйся. Там прописаний повний допуск червоного хреста і утримання у швейцарських франках.
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07.08.2024 23:51 Ответить
можливо якби влада допрацьовувала у питанні обміну військовополоненими, то такого б не було.
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08.08.2024 00:38 Ответить
Влада обіцяла звільнити азовців через 3- 4 місяці коли вмовила їх вийти з Азовсталі, ну і що? Когось (46 або більше, вибачте зараз не згадаю) вбили в Оленівці, багатьох закатували до смерті.

Мав рацію той азовець що не здався і сам вийшов з окупованого Маріуполя.

я не вірю зеленій влaді ЗАГАЛЬНО.
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08.08.2024 05:19 Ответить
Тобто, родичі полонених після вчинення диверсії мають отримати платню в швейцарських франках?
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08.08.2024 00:44 Ответить
 
 