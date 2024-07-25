755 нацгвардійців вдалося повернути з російського полону, - командувач НГУ Півненко
У російському полоні досі перебувають бійці Нацгвардії, "Азову" та інших підрозділів, які обороняли Маріуполь.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ.
"755 повернуто. Багато потрапили у полон у Маріуполі. Тому є ще велика частка "азовців" і бійців інших наших підрозділів, яких ми намагаємося повернути", - зазначив він.
За словами командувача НГУ, майже під час кожного обміну вдається повернути нацгвардійців додому.
"Ми постійно контактуємо і з профільними відомствами, і з рідними. Я завжди підкреслюю, що наше завдання - повернути усіх додому", - сказав Півненко.
Командувач НГУ зазначив, що він щоразу зустрічається з кимось із тих нацгвардійців, кого повернули з полону.
"Вони приїжджають в медично-реабілітаційні центри, даємо їм 2-3 дні адаптуватися, спокійно розібратися, всі документи відновити тощо. Ми в першу чергу намагаємося забезпечити повноцінне лікування і реабілітацію", - пояснив він.
Півненко поінформував, що підрозділи й офіцери соціального супроводу працюють для розв'язання всіх інших питань соцзахисту, надають інформацію щодо можливості подальшого проходження служби, навчання чи звільнення.
"Хтось іде на фронт після полону, каже: хочу до своїх хлопців, буду воювати", - додав командувач.
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