Ротації в Нацгвардії будуть, але пізніше. Зараз всі на фронті, - командувач Півненко

У чотири рази збільшився потік новобранців, які йдуть у підрозділи Нацгвардії. Ротації можна планувати на рівні батальйонів та ротних груп.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ.

"Ротації будуть, але пізніше, тому що всі зараз на фронті. Є також завдання з посилення кордонів, на прифронтових та деокупованих територіях та інші задачі в цьому контексті", - зазначив він.

За його словами, ротації в Нацгвардії можуть робити на рівні батальйонів, ротних груп, йдеться не про ротацію у складі бригад.

Це теж важливо. Ворог намагається проводити активні дії по всій лінії фронту, тому ми повинні мати зосереджені сили, залучаємо наші спецпідрозділи. Довжелезна лінія фронту, активність штурмів, авіаційні удари, але працюємо. І будемо нарощувати наші спроможності, розвиватися, готуватися, вчити командирів. Буде краще", - наголошує командувач НГУ, додавши, що йдеться про час, коли інтенсивність бойових дій трохи знизиться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через місяць-півтора росіяни стануть в оборону. За цей час потрібно сформувати наші підрозділи, - командувач Нацгвардії Півненко

Півненко повідомив, що у них збільшилась кількість тих, хто приходить по мобілізації, а також тих, хто доєднався через рекрутинг.

"Зараз і ресурси та ІПСО ворога працюють: мовляв, кидають непідготовлених на фронт тощо. Наші командири розуміють, що підготовка - це найважливіше. Ну, відправили непідготовленого бійця, а він, не дай Боже, загинув, або втратив позицію. Потім треба йти підготовленому, щоб ту позицію повернути. Це набагато важче, ніж утримувати. Тому краще не втрачати", - додав він.

Читайте також: 70% особового складу Нацгвардії перебуває на фронті, - Клименко