Через місяць-півтора росіяни стануть в оборону. За цей час потрібно сформувати наші підрозділи, - командувач Нацгвардії Півненко
Російські війська зазнають втрат, тому за місяць-півтора будуть вимушені стати в оборону.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ.
"Важко. Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора - і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати", - розповів він.
Півненко вважає, що варто шукати слабкі місця окупантів і обходити сильні.
"Треба адаптуватися, міняти модель управління, ставити задачі: якщо так не працює - пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо, якщо говорити про системні зміни", - пояснив командувач.
За словами Півненка, потрібно розвиватися.
"Якщо ми будемо постійно на крок попереду і думати про майбутнє, то все буде нормально. Найважливіше, що може бути зараз - це підготовка, розвиток навчальних центрів, закупівлі озброєння, військової техніки, виробництво нашою країною військової техніки, дронів, бронетехніки, засобів ППО, ПЗРК, боєприпасів", - додав він.
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Я худію просто
А не виють тільки тому що тепер бабло платять за труп та зп космічну для "глубіннава нарота".
під час чеченських дохли срочники.
"Ракет на два-три залпи" (с)
З якого дива в каZапів може стати меншим, в порівнянні з нами, наступальний потенціал?
Як же слова і думки бойового офіцера відрізняються від реальності, він напевно не в курсі що в навчальних центрах траву косять дрова рубають та шикуються цілими днями.
1.Потрібно: сформувати і підготувати наші підрозділи; Розвиватися;
2.Треба: адаптуватися, міняти модель управління; ставити задачі;
3.Варто: шукати слабкі місця окупантів; стояти на крок попереду і думати про майбутнє;
4.Найважливіш: підготовка, розвиток навчальних центрів, закупка озброєнь,... виробництво дронів, бронетехніки, засобів ППО і ПЗРК, ***********...
Це все вже давно має бути і працювати, ти, сраний "командувачу"! Кому ти ставиш задачі?
На цьому вогнева підготовка вважалась завершеною!
Ок, припустимо ' ті, хто не хочуть закінчувати війну (до Урала, до червоної площі, і вот ето вотвсьо). Нема питань: тоді відкривайте кордони і відпустіть заручників, які не згодні з вами, не хотять більше жити в цій країні і тоді це буде справедливо. А взявши людей в заручники і закрмвши їх в концтаборі - це ні до чого хорошого не призведе.