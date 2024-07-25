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Новини Війна
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Через місяць-півтора росіяни стануть в оборону. За цей час потрібно сформувати наші підрозділи, - командувач Нацгвардії Півненко

Олександр Півненко вважає, що росіяни стануть в оборону за півтора місяці

Російські війська зазнають втрат, тому за місяць-півтора будуть вимушені стати в оборону.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ.

"Важко. Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора - і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати", - розповів він.

Півненко вважає, що варто шукати слабкі місця окупантів і обходити сильні.

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"Треба адаптуватися, міняти модель управління, ставити задачі: якщо так не працює - пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо, якщо говорити про системні зміни", - пояснив командувач.

За словами Півненка, потрібно розвиватися.

"Якщо ми будемо постійно на крок попереду і думати про майбутнє, то все буде нормально. Найважливіше, що може бути зараз - це підготовка, розвиток навчальних центрів, закупівлі озброєння, військової техніки, виробництво нашою країною військової техніки, дронів, бронетехніки, засобів ППО, ПЗРК, боєприпасів", - додав він.

Читайте: Росіянам доведеться воювати роками, щоб захопити Харків. Їм простіше відмовитись від своїх планів, - командувач Нацгвардії Півненко

Автор: 

армія рф (17250) Півненко Олександр (23)


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Топ коментарі
+8
"Два-три тижні" (с)
"Ракет на два-три залпи" (с)
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25.07.2024 10:59
+6
Особи із паралельної реальності ....
З якого дива в каZапів може стати меншим, в порівнянні з нами, наступальний потенціал?
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25.07.2024 11:01
+5
Правильно казати - "Через два-три тижні". Заїпали. Бачу, що декому дійсно вигідно продовжувати війну.
Ок, припустимо ' ті, хто не хочуть закінчувати війну (до Урала, до червоної площі, і вот ето вотвсьо). Нема питань: тоді відкривайте кордони і відпустіть заручників, які не згодні з вами, не хотять більше жити в цій країні і тоді це буде справедливо. А взявши людей в заручники і закрмвши їх в концтаборі - це ні до чого хорошого не призведе.
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25.07.2024 11:56
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Довго доведеться чекати. У росіян добре працює конвеєр смерті. Усі втрати відбуваються згідно плану
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25.07.2024 10:54 Відповісти
Безумовно! І що саме неймовірне після чеченських кампаній скільки вою на болотах що повбивали мальчікв в трусіках ( і солдат ькі матєря і т д ) а зараз ***** мільон рил пустив під ніж і тиша просто гробова тиша !

Я худію просто
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25.07.2024 10:59 Відповісти
який в жопу млн, втрати парашинців до 200тис трупаків.
А не виють тільки тому що тепер бабло платять за труп та зп космічну для "глубіннава нарота".
під час чеченських дохли срочники.
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25.07.2024 11:10 Відповісти
Краще було б, якби стали раком...
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25.07.2024 11:23 Відповісти
Звісно стануть. По кордону Дніпропетровької області
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25.07.2024 10:57 Відповісти
"Два-три тижні" (с)
"Ракет на два-три залпи" (с)
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25.07.2024 10:59 Відповісти
Десять тысяч похоронок и русские отступят...(с)
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25.07.2024 11:12 Відповісти
Особи із паралельної реальності ....
З якого дива в каZапів може стати меншим, в порівнянні з нами, наступальний потенціал?
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25.07.2024 11:01 Відповісти
А їм продемонструють потужні відосіки Чегевари Оманського !!))
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25.07.2024 11:06 Відповісти
Чергова порція локшини!!))
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25.07.2024 11:04 Відповісти
Мені Мівінку гостру
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25.07.2024 11:07 Відповісти
Кулеба з Китаю привезе!!))
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25.07.2024 11:12 Відповісти
Потужну.
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25.07.2024 11:22 Відповісти
Дехто Буданга говорив що кацапи "стануть" в кінці весни..
Як же слова і думки бойового офіцера відрізняються від реальності, він напевно не в курсі що в навчальних центрах траву косять дрова рубають та шикуються цілими днями.
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25.07.2024 11:07 Відповісти
Дехто казав (знов та ж Буданга), що одразу після виборів, максимум в травні, на болотах оголосять загальну мобілізацію. І саме тому нам потрібні ще 300-500 тис вояків. Ці казки Дідуся Панаса вже порядком под***ли. Страна мольфарів, б***я.
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25.07.2024 11:23 Відповісти
Зразу стало зрозуміло, що цей командувач ("заградотрядами")- гігант мислі:
1.Потрібно: сформувати і підготувати наші підрозділи; Розвиватися;
2.Треба: адаптуватися, міняти модель управління; ставити задачі;
3.Варто: шукати слабкі місця окупантів; стояти на крок попереду і думати про майбутнє;
4.Найважливіш: підготовка, розвиток навчальних центрів, закупка озброєнь,... виробництво дронів, бронетехніки, засобів ППО і ПЗРК, ***********...
Це все вже давно має бути і працювати, ти, сраний "командувачу"! Кому ти ставиш задачі?
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25.07.2024 11:19 Відповісти
У 2019 році новоспечений вояк перебуваючи в учбовій частині (90 діб) мав, згідно нормативів, здійснити 30 пострілів зі стрілецької зброї.
На цьому вогнева підготовка вважалась завершеною!
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25.07.2024 11:48 Відповісти
Правильно казати - "Через два-три тижні". Заїпали. Бачу, що декому дійсно вигідно продовжувати війну.
Ок, припустимо ' ті, хто не хочуть закінчувати війну (до Урала, до червоної площі, і вот ето вотвсьо). Нема питань: тоді відкривайте кордони і відпустіть заручників, які не згодні з вами, не хотять більше жити в цій країні і тоді це буде справедливо. А взявши людей в заручники і закрмвши їх в концтаборі - це ні до чого хорошого не призведе.
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25.07.2024 11:56 Відповісти
О ні ви не "заручники " ви зрадники, пристосуванці -ухилянти ! Я б вас всіх відпустила б , з відмовою від громадянства України , на кордоні відмовляєтесь , і на всі чотири сторони-валіть к дідьку !
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25.07.2024 13:23 Відповісти
Хоть щас!
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25.07.2024 14:10 Відповісти
Ще ватного обсциканця не питали, що треба робити. Ти, тупориле, дотринділося до того, що це через українців війна триває. Зжери свою кремлівську методичку, одоробло гуняве, поки її тобі у дупу не запхали.
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25.07.2024 17:57 Відповісти
кава вже готова, чи рускіє єщьо нє бєгут?
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25.07.2024 13:30 Відповісти
 
 