Через місяць-півтора росіяни стануть в оборону. За цей час потрібно сформувати наші підрозділи, - командувач Нацгвардії Півненко

Російські війська зазнають втрат, тому за місяць-півтора будуть вимушені стати в оборону.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ.

"Важко. Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора - і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати", - розповів він.

Півненко вважає, що варто шукати слабкі місця окупантів і обходити сильні.

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"Треба адаптуватися, міняти модель управління, ставити задачі: якщо так не працює - пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо, якщо говорити про системні зміни", - пояснив командувач.

За словами Півненка, потрібно розвиватися.

"Якщо ми будемо постійно на крок попереду і думати про майбутнє, то все буде нормально. Найважливіше, що може бути зараз - це підготовка, розвиток навчальних центрів, закупівлі озброєння, військової техніки, виробництво нашою країною військової техніки, дронів, бронетехніки, засобів ППО, ПЗРК, боєприпасів", - додав він.

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