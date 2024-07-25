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Новини Війна
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В Азовському морі немає військових кораблів РФ, - Плетенчук

рф,державин,корабель

В Азовському морі не залишилось російських військових кораблів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму фейсбуці написав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"В Азовському морі більше нема жодного військового корабля РФ. Здається вони почали щось підозрювати", - зазначив Плетенчук.

Раніше він заявляв, що у Чорному морі для російських окупантів не залишилося безпечних локацій, а переховування кораблів у Новоросійську від українських дронів є досить умовним.

Читайте: ЗСУ знищили 28 російських кораблів, зокрема підводний човен, - ВМС

Автор: 

Азовське море (1617) росія (64969) Чорноморський флот рф (622)


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краще б там паромів не залишилось.
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25.07.2024 01:39 Відповісти
Мені от цікаво - це у Плетенчука черговий "пердь у калюжу"? А куди ділися кораблі? У Каспій попливли? Від того що вони "переїжджають" з Азова до НОворосійська - нічого не змінюється! У нього останнім часом вже наче інстинкт розвинувся - як у півня: "Ранок настав - треба кукурікнуть!"
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25.07.2024 06:14 Відповісти
Та є дуже затягуючий, просто паралізуючий приклад - з двух раз - ермак олександорович.....
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25.07.2024 06:33 Відповісти
Каzапи задихаються, ще трохи, їх і в Україні не буде, але ні, хитрі каzапи запропонували зеленим виродкам перемовини і зелені ідіоти повелись.
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25.07.2024 01:46 Відповісти
Боюсь, що кацапи залишать після себе велику калюжу без риби, портів і відбудованих українцями баз відпочинку, але з розкиданими мінами, які можуть вибухати ще десятки років.
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25.07.2024 05:31 Відповісти
Нічого "бояться" Треба про це знать! "Насеруть" - тікаючи - ДЕ і ЯК тільки можна! У нас на Сіверщині до цих пір купа мін натикана і снаряди розкидані по лісах і лісових дорогах І всі продорожні ліси перекопані бліндажами Хлопці торік поїхали по гриби - так там же гриби збирали - одні ями! Все перерито! На полях тільки небагато - бо вони у березні боялися в поле пхаться У нас там тоді навіть танки "на пузо сідали"
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25.07.2024 06:09 Відповісти
В Білому морі безпечно. Босфор на вихід відкритий.
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25.07.2024 07:13 Відповісти
Плетенчук! Ти куди кораблі дів? Тиждень тому, ти із тієї ж помпою розповідав , що у Чоному Морі не лишилося? То де кораблі, всі по каналу пішли д у Каспійське море, чи шашель поточив?
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25.07.2024 11:36 Відповісти
 
 