В Азовському морі немає військових кораблів РФ, - Плетенчук
В Азовському морі не залишилось російських військових кораблів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму фейсбуці написав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"В Азовському морі більше нема жодного військового корабля РФ. Здається вони почали щось підозрювати", - зазначив Плетенчук.
Раніше він заявляв, що у Чорному морі для російських окупантів не залишилося безпечних локацій, а переховування кораблів у Новоросійську від українських дронів є досить умовним.
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