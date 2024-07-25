В Азовському морі немає військових кораблів РФ, - Плетенчук

В Азовському морі не залишилось російських військових кораблів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму фейсбуці написав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"В Азовському морі більше нема жодного військового корабля РФ. Здається вони почали щось підозрювати", - зазначив Плетенчук.

Раніше він заявляв, що у Чорному морі для російських окупантів не залишилося безпечних локацій, а переховування кораблів у Новоросійську від українських дронів є досить умовним.

Читайте: ЗСУ знищили 28 російських кораблів, зокрема підводний човен, - ВМС