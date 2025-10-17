Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Податкові зміни
1 107 10

Податкова розсекретила нові дані про заробітки українців на Onlyfans: вони різко зросли

onlyfans

Українці заробили від розміщення контенту на платформі Onlyfans у 2023 році $131,75 мільйона. Це більше, ніж за 2020-2022 роки разом.

Про це Державна податкова служба (ДПС) повідомила у відповідь на запит народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), передає ЕП.

Згідно із цими даними, у 2023 році доходи від діяльності на Onlyfans отримували 7914 українців – це на понад 2 тисячі більше, ніж у попередні три роки. У 2020-2022 роках на цій платформі заробляли 5 435 українців.

Сума доходів українців від Onlyfans у 2023 році становила $131,755 млн або 4,89 млрд грн (за середньорічним курсом НБУ).

Раніше стало відомо, що Державна податкова служба отримала оновлені дані про обсяги заробітків українців на OnlyFans за 2023 рік від компанії-оператора цієї платформи. Водночас у Податкові відмовлялися надавати інформацію про те, скільки саме українців заробляли на платформі та яким був сукупний отриманий дохід, пояснюючи це інтересами "національної безпеки України".

При цьому Податкова служба нарахувала 384,7 млн грн податкового боргу громадянам України, які отримували доходи від OnlyFans протягом 2020-2022 років. 

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, на початку вересня минулого року голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.

За отриманими податківцями даними, доходи від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans отримували близько 5 тис. громадян України, у 2022 році вони заробили $80 млн.

Втім, група з 22 детективів Бюро економічної безпеки через суд одразу ж отримала доступ до персональних даних українських моделей OnlyFans, які власники платформи надали на запит Держподаткової служби. Після цього працівники БЕБ почали приходити до моделей OnlyFans з обшуками. Окремо контрольні закупівлі на платформі регулярно здійснюють співробітники Нацполіції за статтею 301 Кримінального кодексу (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Детальніше про це читайте у матеріалі "Показова історія. Чому БЕБ взялося за моделей OnlyFans?"

Автор: 

доходи (509) інтернет (1409) податки (2624) порнографія (7) OnlyFans (21)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а податкова не розсекретила суму несплачених податків з вкраденого миндичами чернишовими та іншою зеленою наволочью??
показати весь коментар
17.10.2025 19:36 Відповісти
На моніторінг гей-контенту мабуть конкурс був...
показати весь коментар
17.10.2025 19:37 Відповісти
ГЕЙконтент особисто ГЕЙтьманцев моніторив
показати весь коментар
17.10.2025 19:42 Відповісти
Я так розумію, податковій в принципі не цікаво, що сновними порушниками податкового законодавства є якраз великі мережі, господарі яких є основними корупціонерами в країні. А от посадові особи державної фіскальної служби ну дууууже взялися за Onlyfans. Вірю, виключно в межах сплати працівницями цього сервісу податків
показати весь коментар
17.10.2025 19:38 Відповісти
16 тис долларів на українку на рік в середньому. Тобто 1333 доллари на місяць в середньому. Таке
показати весь коментар
17.10.2025 19:38 Відповісти
Чому лише на "українку"? Вище вже хтось написав: на хлопців теж є попит. До того ж, насправді 1333 на двох, якщо не більше, крім соло звісно. Таке , згоден з Вами.
показати весь коментар
17.10.2025 19:56 Відповісти
якщо не декриміналізувати КК, моделі поїдуть за кордон і там будуть платити податки.
показати весь коментар
17.10.2025 19:40 Відповісти
Короче дрочуни рухають економіку
показати весь коментар
17.10.2025 19:41 Відповісти
Обома руками
показати весь коментар
17.10.2025 19:57 Відповісти
Яка тяжка праця у робітників БЕБ - робити обшуки у моделей , треба ж якусь хоч премію бідолашним видавати . довели до того ,що дівчата змушені ватрушкой за гроші світити ,а тут раз та внесіть гроші в касу.
показати весь коментар
17.10.2025 20:58 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 