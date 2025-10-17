Податкова розсекретила нові дані про заробітки українців на Onlyfans: вони різко зросли

Українці заробили від розміщення контенту на платформі Onlyfans у 2023 році $131,75 мільйона. Це більше, ніж за 2020-2022 роки разом.

Про це Державна податкова служба (ДПС) повідомила у відповідь на запит народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), передає ЕП.

Згідно із цими даними, у 2023 році доходи від діяльності на Onlyfans отримували 7914 українців – це на понад 2 тисячі більше, ніж у попередні три роки. У 2020-2022 роках на цій платформі заробляли 5 435 українців.

Сума доходів українців від Onlyfans у 2023 році становила $131,755 млн або 4,89 млрд грн (за середньорічним курсом НБУ).

Раніше стало відомо, що Державна податкова служба отримала оновлені дані про обсяги заробітків українців на OnlyFans за 2023 рік від компанії-оператора цієї платформи. Водночас у Податкові відмовлялися надавати інформацію про те, скільки саме українців заробляли на платформі та яким був сукупний отриманий дохід, пояснюючи це інтересами "національної безпеки України".

При цьому Податкова служба нарахувала 384,7 млн грн податкового боргу громадянам України, які отримували доходи від OnlyFans протягом 2020-2022 років.

Нагадаємо, на початку вересня минулого року голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.

За отриманими податківцями даними, доходи від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans отримували близько 5 тис. громадян України, у 2022 році вони заробили $80 млн.

Втім, група з 22 детективів Бюро економічної безпеки через суд одразу ж отримала доступ до персональних даних українських моделей OnlyFans, які власники платформи надали на запит Держподаткової служби. Після цього працівники БЕБ почали приходити до моделей OnlyFans з обшуками. Окремо контрольні закупівлі на платформі регулярно здійснюють співробітники Нацполіції за статтею 301 Кримінального кодексу (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Детальніше про це читайте у матеріалі "Показова історія. Чому БЕБ взялося за моделей OnlyFans?"