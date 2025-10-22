РУС
3 046 17

Банда из Львовщины шантажировала мужчин интимными видео: вымогатели избегали тюрьмы 5 лет

Банда из Львовщины избежала тюрьмы за шантаж мужчин интимными видео

В Ужгороде судили женщину и двух мужчин из Львовской области, которые шантажировали мужчин распространением интимных видео с их участием. Они избегали наказания с 2020 года.

Об этом говорится в приговоре в Едином судебном реестре от 20 октября, пишет издание Lviv.Media, передает Цензор.НЕТ.

Зафиксированы эпизоды с шантажом

По данным суда, первый эпизод произошел в конце 2019 года. В одном из кафе Черновцов обвиняемая разыграла ссору со своим сообщником, чтобы привлечь внимание другого мужчины. После этого она познакомилась с потерпевшим, а через несколько недель пригласила его на встречу во Львов.

Там в декабре 2019 года, в квартире, которую пара заранее арендовала, потерпевшего сняли на видео во время интима и начали с него требовать деньги. Сначала он отдал 20 тысяч гривен, а впоследствии - еще 50 тысяч гривен, которые снял с банкомата. В общем преступники получили от него почти 100 тысяч гривен.

Летом 2020 года фигуранты приехали на Закарпатье, чтобы повторить схему. Lviv.Media отмечает, что к паре присоединился еще один человек, который помогал искать объекты для шантажа.

В частности, в Ужгороде женщина познакомилась в социальной сети с мужчиной и предложила ему встретиться. Во время интимной связи в квартиру ворвались ее сообщники и сняли мужчину на видео. Потерпевшему сказали, что ему нужно передать 2000 долларов.

Банду задержали при попытке получить очередной "выкуп"

В августе 2020 года, когда злоумышленники пытались получить очередной "выкуп", правоохранители провели спецоперацию и задержали всех трех участников группы.

Тогда правоохранители сообщали, что за содеянное подозреваемым грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Приговор злоумышленникам

Суд вынес приговор через пять лет после задержания:

  • Женщину признали виновной и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы, однако заменили наказание испытательным сроком 1 год и 2 месяца.
  • Ее сообщника также признали виновным. Ему заменили тюремный срок испытательным на 1 год.
  • Третьего участника схемы суд оправдали, поскольку его вина не была доказана в суде.

Виновных также обязали возместить одному из потерпевших почти 100 тысяч гривен.

Автор: 

порнография (218) суд (25280) Ужгород (442) шантаж (91) Львовская область (3059)
Топ комментарии
+8
Якась муйня на постному маслі
22.10.2025 21:10 Ответить
+8
Важливо! Стосовно розсилки голих фото з мого аккаунту!
Друзі, мій аккаунт зламали!
Тому цього тижня розсилки не буде!
22.10.2025 21:24 Ответить
+3
Чого ж там соромитись? Але ж ні, лох не мамонт, не вимре...
22.10.2025 21:21 Ответить
Якась муйня на постному маслі
22.10.2025 21:10 Ответить
І хто тепер заступиться за жінку - справжню жертву насильства?
22.10.2025 21:34 Ответить
Як відрізнити хабалку з театральної студії від справжньої жертви насильства?
22.10.2025 21:51 Ответить
Ввести , для суспільства , норми Шаріату - жінок вдягти в паранжу і хіджаб !
22.10.2025 21:56 Ответить
Чого ж там соромитись? Але ж ні, лох не мамонт, не вимре...
22.10.2025 21:21 Ответить
А ідею запозичили мабуть із відомого фільму "Ціна зради", де Дженніфер Еністон та Венсан Кассель у головних ролях.
22.10.2025 21:21 Ответить
"бойовий Алєнь " це просто для премії дарвіна.
Скільки таких полягло або сіло в тюрьму через конфлікти , спровоковані чужою хабалкою .
22.10.2025 21:23 Ответить
Важливо! Стосовно розсилки голих фото з мого аккаунту!
Друзі, мій аккаунт зламали!
Тому цього тижня розсилки не буде!
22.10.2025 21:24 Ответить
22.10.2025 21:49 Ответить
22.10.2025 21:25 Ответить
Цій схемі, з деякими змінами, десятки років
22.10.2025 21:29 Ответить
Якщо повівся на розвідняк - тоді "лох"
22.10.2025 21:37 Ответить
Висновок: випадковим сексом краще займатись в рандомному готелі.
22.10.2025 21:45 Ответить
І нікого так і не посадили !
22.10.2025 21:46 Ответить
Ну, гадаю, що принаймні хоч слідаки провели кілька цікавих слідчих експериментів...
22.10.2025 22:13 Ответить
Щось незрозуміло - затримали в 2020, суд виніс вирок через 5 років і уникали в'язниці 5 років, то що, тоді затримали і відразу відпустили?
22.10.2025 22:14 Ответить
Про спортивну риболовлю щось чули ...?🤣
22.10.2025 22:17 Ответить
 
 