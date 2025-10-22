Банда из Львовщины шантажировала мужчин интимными видео: вымогатели избегали тюрьмы 5 лет
В Ужгороде судили женщину и двух мужчин из Львовской области, которые шантажировали мужчин распространением интимных видео с их участием. Они избегали наказания с 2020 года.
Об этом говорится в приговоре в Едином судебном реестре от 20 октября, пишет издание Lviv.Media, передает Цензор.НЕТ.
Зафиксированы эпизоды с шантажом
По данным суда, первый эпизод произошел в конце 2019 года. В одном из кафе Черновцов обвиняемая разыграла ссору со своим сообщником, чтобы привлечь внимание другого мужчины. После этого она познакомилась с потерпевшим, а через несколько недель пригласила его на встречу во Львов.
Там в декабре 2019 года, в квартире, которую пара заранее арендовала, потерпевшего сняли на видео во время интима и начали с него требовать деньги. Сначала он отдал 20 тысяч гривен, а впоследствии - еще 50 тысяч гривен, которые снял с банкомата. В общем преступники получили от него почти 100 тысяч гривен.
Летом 2020 года фигуранты приехали на Закарпатье, чтобы повторить схему. Lviv.Media отмечает, что к паре присоединился еще один человек, который помогал искать объекты для шантажа.
В частности, в Ужгороде женщина познакомилась в социальной сети с мужчиной и предложила ему встретиться. Во время интимной связи в квартиру ворвались ее сообщники и сняли мужчину на видео. Потерпевшему сказали, что ему нужно передать 2000 долларов.
Банду задержали при попытке получить очередной "выкуп"
В августе 2020 года, когда злоумышленники пытались получить очередной "выкуп", правоохранители провели спецоперацию и задержали всех трех участников группы.
Тогда правоохранители сообщали, что за содеянное подозреваемым грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Приговор злоумышленникам
Суд вынес приговор через пять лет после задержания:
- Женщину признали виновной и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы, однако заменили наказание испытательным сроком 1 год и 2 месяца.
- Ее сообщника также признали виновным. Ему заменили тюремный срок испытательным на 1 год.
- Третьего участника схемы суд оправдали, поскольку его вина не была доказана в суде.
Виновных также обязали возместить одному из потерпевших почти 100 тысяч гривен.
