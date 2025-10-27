Полицейских из Прикарпатья, которые вымогали взятку у модели OnlyFans, уволили после материала СМИ

Правоохранителей из Ивано-Франковской области, которые требовали тысячу долларов за закрытие уголовного производства против модели платформы OnlyFans, уволили со службы после материала СМИ.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области в ответ на запрос народного депутата Ярослава Железняка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Экономическая Правда".

Кого уволили

"В соответствии со статьями 11 и 12 Дисциплинарного устава Национальной полиции, полицейские независимо от должности и специального звания несут дисциплинарную ответственность за нарушение служебной дисциплины, а совершение действий или бездействия, подрывающих авторитет полиции или выходящих за пределы служебных полномочий, расценивается как дисциплинарный проступок", - говорится в ответе полиции.

Там отметили, что "во время полного, всестороннего и объективного расследования дисциплинарной комиссией" принято решение об увольнении двух полицейских, которые требовали взятки у модели OnlyFans за закрытие уголовного производства за изготовление и распространение порнографии.

В частности, уволили:

заместителя начальника отделения полиции - начальника следственного отделения ОП № 2 (г. Городенка) подполковника полиции Рожко Мирослава Владимировича

начальника сектора криминальной полиции ОП № 2 (г. Городенка) майора полиции Калинчука Николая Васильевича.

В то же время дисциплинарная комиссия установила непричастность к случаю взяточничества Стойко Николая Ярославовича.

Что предшествовало

Напомним, что 20 октября издание ЭП опубликовало материал о том, как работники полиции из Ивано-Франковской области требовали взятку за якобы закрытие уголовного производства по статье 301 Уголовного кодекса у Анжелы (имя изменено по просьбе женщины) - модели OnlyFans.

Тогда СМИ удалось установить, что одним из полицейских был Мирослав Рожко. Другого сотрудника полиции звали Николай и женщина в разговоре с журналистом ЭП предположила, что это Николай Стойко. Однако, как оказалось по результатам внутреннего расследования полиции, им оказался другой работник - Николай Калинчук.

Также ЭП удалось получить запись разговоров, в которых указанные работники полиции намекали женщине на взятку, а также запись разговора, в котором Рожко прямо назвал сумму, необходимую за закрытие уголовного производства.

Во время подготовки данного материала журналистам также удалось установить, что указанных полицейских якобы планировали "поймать с поличным" представители СБУ. Однако, вероятно, кто-то мог предупредить их о готовящейся операции, из-за чего полицейские перестали выходить на связь с Анжелой.

