1 395 8

Полицейских из Прикарпатья, которые вымогали взятку у модели OnlyFans, уволили после материала СМИ

Взятка у модели OnlyFans: полицейских уволили со службы

Правоохранителей из Ивано-Франковской области, которые требовали тысячу долларов за закрытие уголовного производства против модели платформы OnlyFans, уволили со службы после материала СМИ.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области в ответ на запрос народного депутата Ярослава Железняка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Экономическая Правда".

Кого уволили

"В соответствии со статьями 11 и 12 Дисциплинарного устава Национальной полиции, полицейские независимо от должности и специального звания несут дисциплинарную ответственность за нарушение служебной дисциплины, а совершение действий или бездействия, подрывающих авторитет полиции или выходящих за пределы служебных полномочий, расценивается как дисциплинарный проступок", - говорится в ответе полиции.

Там отметили, что "во время полного, всестороннего и объективного расследования дисциплинарной комиссией" принято решение об увольнении двух полицейских, которые требовали взятки у модели OnlyFans за закрытие уголовного производства за изготовление и распространение порнографии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": OnlyFans возглавил мировой рейтинг компаний по прибыли на одного работника

В частности, уволили:

  • заместителя начальника отделения полиции - начальника следственного отделения ОП № 2 (г. Городенка) подполковника полиции Рожко Мирослава Владимировича
  • начальника сектора криминальной полиции ОП № 2 (г. Городенка) майора полиции Калинчука Николая Васильевича.

В то же время дисциплинарная комиссия установила непричастность к случаю взяточничества Стойко Николая Ярославовича.

Читайте также: Банда из Львовщины шантажировала мужчин интимными видео: вымогатели избегали тюрьмы 5 лет

Что предшествовало

Напомним, что 20 октября издание ЭП опубликовало материал о том, как работники полиции из Ивано-Франковской области требовали взятку за якобы закрытие уголовного производства по статье 301 Уголовного кодекса у Анжелы (имя изменено по просьбе женщины) - модели OnlyFans.

Тогда СМИ удалось установить, что одним из полицейских был Мирослав Рожко. Другого сотрудника полиции звали Николай и женщина в разговоре с журналистом ЭП предположила, что это Николай Стойко. Однако, как оказалось по результатам внутреннего расследования полиции, им оказался другой работник - Николай Калинчук.

Также ЭП удалось получить запись разговоров, в которых указанные работники полиции намекали женщине на взятку, а также запись разговора, в котором Рожко прямо назвал сумму, необходимую за закрытие уголовного производства.

Во время подготовки данного материала журналистам также удалось установить, что указанных полицейских якобы планировали "поймать с поличным" представители СБУ. Однако, вероятно, кто-то мог предупредить их о готовящейся операции, из-за чего полицейские перестали выходить на связь с Анжелой.

Также читайте: В 2025 году на 13% увеличилось количество уголовных производств за взрослый порноконтент. ИНФОГРАФИКА

А чому не мобілізували?
27.10.2025 15:15 Ответить
Я б мобілізував увесь відділ поліції, який цими онліфансами і порнхабами займається! Дуже "потрібна" діяльність під час війни...
27.10.2025 15:35 Ответить
Звільнили? Тобто за вимагання хабаря службовою особою статті вже нема? За шо ж їх тоді звільнили?
27.10.2025 15:21 Ответить
не врахували відсоток керівництва....
27.10.2025 15:27 Ответить
А декриміналізувати статті про порнографію, щоб таких випадків не було, надто важко? Та да! Адже таким чином заробляли не лише ті два - так заробляють сотні недополіцаїв. Ну і купа грошей з тих заробітків пртрапляють нагору, до не менш зацікавлених у таких заробітках владоможців. От подивіться, хто проти зміни законодавства - і побачите, хто заробляє.
27.10.2025 15:29 Ответить
мусора зарабатывают? вы что, агент кремля? они у нас святые, спасают котиков во время войны, и бабушек под руки выводят после бомбёжек Киева. Незаменимый ресурс. Только почему-то рассылки вступить в мусорскую бригаду Лють приходят только знакомым гражданским
27.10.2025 15:37 Ответить
І це маючи монополію у владі проблеми не вирішуються,це така країна мрій Зеленського.Дуже зручно обкладати когось поборами та податками і разом з тим залишати без захисту через відсутність законодавчого врегулювання.
27.10.2025 15:33 Ответить
эх хорошо быть мусором и депутатом у нас в стране. Поймали на вымогательстве - вместо уголовки увольнение , избил военного с кентами - вместо уголовки сидит дальше в раде, спускают на тормозах . А ты Мыкола что-то ляпнешь не то, сразу десять бусыков незламности по пути с работы вместе с фсбушниками которые найдут что нужно. Ну не страна ли чудес
27.10.2025 15:34 Ответить
 
 