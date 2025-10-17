В 2025 году на 13% увеличилось количество уголовных производств за порноконтент для взрослых. ИНФОГРАФИКА

За 9 месяцев 2025 года было открыто почти 1,5 тысячи уголовных производств за взрослую порнографию. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot, передает Цензор.НЕТ.

Производство и распространение контента 18+ в Украине запрещено - но не уплата налогов за полученный с этого доход.

Так, 1 498 уголовных производств по статье 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) было открыто в этом году. Это на 13% больше, чем за такой же период прошлого года - 1 320 производств.

Почти половину всех уголовных дел в этом году правоохранители открыли только за два месяца - январь и март. Дела по этой статье имеют одни из самых высоких показателей успешности раскрытия: в 95% или 1 424 производствах уже вручено подозрение, а 81% (1 215 дел) - направлено в суд.

Налоги из-за создания порноконтента

Как отмечается, государство щедро оплачивает работу экспертов, просматривающих взрослый контент для открытия уголовного дела.

"Экономическая правда" установила: за три года большой войны на экспертизу такого контента ушло 4,9 млн грн - то есть за час просмотра нюдсов эксперт получает около 500 грн.

На фоне таких показателей Государственная налоговая служба направила письма моделям с платформ вроде OnlyFans, призывая их уплатить налоги с заработанных средств.

Это вызвало волну беспокойства среди контент-моделей: они готовы платить налоги, но опасаются, что это автоматически станет основанием для открытия уголовных производств по статье 301 УКУ.

Стоит отметить, что есть единичные случаи, когда авторы взрослого контента обращаются в суд и оспаривают штрафы от Налоговой за неуплату налогов. Более того, некоторые из них даже выигрывают в суде - сейчас в судебном реестре есть информация о 3 подобных случаях.

Нерешенный вопрос декриминализации статьи 301 УК остается главным риском для людей, которые работают в сфере цифрового контента для взрослых. Ведь пока эта норма действует, любой контент может быть истолкован неоднозначно.