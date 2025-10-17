РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9650 посетителей онлайн
Новости Декриминализация порнографии Распространение порнографии
614 8

В 2025 году на 13% увеличилось количество уголовных производств за порноконтент для взрослых. ИНФОГРАФИКА

За 9 месяцев 2025 года было открыто почти 1,5 тысячи уголовных производств за взрослую порнографию. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot, передает Цензор.НЕТ.

Производство и распространение контента 18+ в Украине запрещено - но не уплата налогов за полученный с этого доход.

Так, 1 498 уголовных производств по статье 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) было открыто в этом году. Это на 13% больше, чем за такой же период прошлого года - 1 320 производств.

Почти половину всех уголовных дел в этом году правоохранители открыли только за два месяца - январь и март. Дела по этой статье имеют одни из самых высоких показателей успешности раскрытия: в 95% или 1 424 производствах уже вручено подозрение, а 81% (1 215 дел) - направлено в суд.

В Украине увеличивается количество дел по взрослой порнографии: данные

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Актриса фильмов для взрослых Джозефина Джексон уехала из Украины: Не вижу смысла сидеть в стране, где закон сажает за голое фото в телефоне

Налоги из-за создания порноконтента

Как отмечается, государство щедро оплачивает работу экспертов, просматривающих взрослый контент для открытия уголовного дела.

"Экономическая правда" установила: за три года большой войны на экспертизу такого контента ушло 4,9 млн грн - то есть за час просмотра нюдсов эксперт получает около 500 грн.

На фоне таких показателей Государственная налоговая служба направила письма моделям с платформ вроде OnlyFans, призывая их уплатить налоги с заработанных средств.

Это вызвало волну беспокойства среди контент-моделей: они готовы платить налоги, но опасаются, что это автоматически станет основанием для открытия уголовных производств по статье 301 УКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": OnlyFans выплатил рекордные $700 миллионов дивидендов украинско-американскому бизнесмену

Стоит отметить, что есть единичные случаи, когда авторы взрослого контента обращаются в суд и оспаривают штрафы от Налоговой за неуплату налогов. Более того, некоторые из них даже выигрывают в суде - сейчас в судебном реестре есть информация о 3 подобных случаях.

Нерешенный вопрос декриминализации статьи 301 УК остается главным риском для людей, которые работают в сфере цифрового контента для взрослых. Ведь пока эта норма действует, любой контент может быть истолкован неоднозначно.

Автор: 

порнография (216) OpenDataBot (14) OnlyFans (4)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гетьманцев і ненавчені поділили здобич - трохи податків, трохи кримінальних проваджень.
показать весь комментарий
17.10.2025 15:45 Ответить
карайло 🤼‍♀️
@karaylo
В Ірландії сомалієць зарізав 17-річного українця на території центру утримання біженців

Інцидент стався 15 жовтня. Сомалієць завдав поранень у голову та груди, а також вибив око 17-річному Вадиму Давиденку, який прибув минулого тижня до Дубліна без дорослих. Хлопець помер.
показать весь комментарий
17.10.2025 15:51 Ответить
Поїдуть дівки в Європу, залишаться самі державні сосни.
показать весь комментарий
17.10.2025 15:56 Ответить
як обережненько написано: дорослий...
а, дитячий? взагалі все чисто?
а зоофілія?
показать весь комментарий
17.10.2025 16:05 Ответить
Зоофілія - це те що зараз робить влада із баранами 2019 року...
показать весь комментарий
17.10.2025 16:14 Ответить
На святое замахнулись). Приглядитесь к известному видеопересиденту, там вреда больше.
показать весь комментарий
17.10.2025 16:06 Ответить
Виробництво та розповсюдження контенту 18+ в Україні заборонено - проте не сплата податків за отриманий з цього дохід. Джерело: https://censor.net/ua/n3580252

Шо?😳 заборонено, но вот если б налоги.. Или как?
показать весь комментарий
17.10.2025 16:13 Ответить
Поліцаї стали більше дивитися порно?
Премію їм!
показать весь комментарий
17.10.2025 16:24 Ответить
 
 