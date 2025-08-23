OnlyFans виплатив рекордні $700 мільйонів дивідендів українсько-американському бізнесмену

Fenix International, лондонська компанія-оператор популярного сервісу OnlyFans, виплатила американському підприємцю українського походження Леоніду Радвінському $701 млн дивідендів.

Із цієї суми $497 млн припало на звичайні дивіденди, ще $204 млн Радвінський отрима п’ятьма траншами після звітної дати, повідомляє Bloomberg із посиланням на звітність компанії.

Загалом, українсько-американський підприємець отримав від платформи близько $1,8 мільярда з 2021 року. Згідно з документами компанії, оператор OnlyFans сплатив йому дивіденди у розмірі $472 мільйони у 2023 році, $338 мільйонів – у 2022 році та $284 мільйони – у 2021 році.

Леонід Радвінський народився в Одесі, але його родина переїхала до Чикаго, коли він був дитиною. Він придбав OnlyFans у 2018 році у засновників сервісу Гая та Тіма Стоклі. OnlyFans заробляє на комісії 20% із підписок та продажу контенту, який публікують на платформі автори з різних країн. Наразі власник OnlyFans розглядає низку пропозицій щодо продажу сервісу із потенційною оцінкою близько $8 млрд, повідомляв раніше Bloomberg.

Згідно зі звітністю за рік, що закінчився 30 листопада 2024 року, через платформу OnlyFans за рік пройшли платежі на суму $7,2 молрд, порівняно із $6,6 млрд у 2023 році. Прибуток до оподаткування за рік склав $684 млн, збільшившись приблизно на 4%. Кількість облікових записів авторів зросла на 13% – до 4,6 мільйона, а кількість облікових записів шанувальників – на 24%, до 377,5 мільйона.

Компанія повідомила, що має 46 співробітників, включаючи одного директора. OnlyFans виплатила $45,4 мільйона доларів заробітної плати, виплат соціального страхування та пенсійних внесків, що на 64% більше, ніж рік тому, і в середньому становить майже $1 мільйон на одного співробітника.

Як повідомлялося, на початку вересня минулого року голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він не розкрив загальну суму доходів українців на цій платформі, але наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.

За отриманими податківцями даними, доходи від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans отримували близько 5000 громадян України, у 2022 році вони заробили $80 мільйонів.

Раніше Гетманцев визнавав, що чинне законодавство передбачає кримінальне покарання за поширення контенту, який правоохоронні органи можуть трактувати як порнографічний. Проте, це не звільняє PornHub, Only Fans та інші подібні ресурси від сплати податків в Україні, наполягав депутат.

