Актриса фильмов для взрослых Джозефина Джексон уехала из Украины: Не вижу смысла сидеть в стране, где закон сажает за голое фото в телефоне

Украинская звезда фильмов для взрослых Юлия Сенюк со Львовщины, известная под псевдонимом Джозефина Джексон, выехала из Украины и объяснила свое решение уголовным преследованием девушек, которые создают эротический и порнографический контент.

Об этом она рассказала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Даже больше - не имеет человека на территории Украины я когда увидела какой трешак начал делаться с теми обысками девушек, решила уйти от греха подальше) не вижу смысла сидеть в стране, где закон сажает за голое фото в телефоне. Но "заплатила сбу" звучит куда смешнее", - написала она.

Она также добавила, что из-за выезда за границу не может "стабильно поддерживать ребят" из реабилитационного центра "Титанове".

"Я являюсь амбассадором и чувствую определенную ответственность в том плане, что мое присутствие важно там", - отметила порноактриса.

Орфография и пунктуация автора сохранена.