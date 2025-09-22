РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10050 посетителей онлайн
Новости Декриминализация порнографии
6 223 69

Актриса фильмов для взрослых Джозефина Джексон уехала из Украины: Не вижу смысла сидеть в стране, где закон сажает за голое фото в телефоне

Джозефина Джексон

Украинская звезда фильмов для взрослых Юлия Сенюк со Львовщины, известная под псевдонимом Джозефина Джексон, выехала из Украины и объяснила свое решение уголовным преследованием девушек, которые создают эротический и порнографический контент.

Об этом она рассказала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Даже больше - не имеет человека на территории Украины я когда увидела какой трешак начал делаться с теми обысками девушек, решила уйти от греха подальше) не вижу смысла сидеть в стране, где закон сажает за голое фото в телефоне. Но "заплатила сбу" звучит куда смешнее", - написала она.

Она также добавила, что из-за выезда за границу не может "стабильно поддерживать ребят" из реабилитационного центра "Титанове".

Также читайте: Полиция заплатила $63 за порноконтент харьковчанке: ее приговорили к трем годам с испытательным сроком

"Я являюсь амбассадором и чувствую определенную ответственность в том плане, что мое присутствие важно там", - отметила порноактриса.

Орфография и пунктуация автора сохранена.

Автор: 

актер (299) порнография (214) порностудия (32)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Так то тільки Притула так вміє
показать весь комментарий
22.09.2025 14:36 Ответить
+14
Не заради податків дівок щемлять всі оці гетьманцеви.
Гроші у власних кишенях, ось що ними рухає.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:32 Ответить
+13
До чого довели країну зевлада ,силовики, політруки та їх елєхторат разом ? Якщо навіть порнозірка виїхала закордон бо не витримала того сексуального збочення ,яке вони вчиняють над країною.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужно та незламно...
показать весь комментарий
22.09.2025 14:24 Ответить
а слабо як в Англії чи Німеччині організувати профспілку та відстоювати свої права
показать весь комментарий
22.09.2025 14:47 Ответить
нам бы президента посадит за ежедневную пропаганду кокаина
показать весь комментарий
22.09.2025 14:56 Ответить
нічого, в Німеччині заплатить податки. Чиновникам та депутатам все одно німці зарплату платять - срати їм на податкові надходження.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:29 Ответить
Зате в Німеччині її не посадять.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:42 Ответить
Ну и к чему это? Вы хотите походно-полевой женой трудоустроиться?
показать весь комментарий
22.09.2025 14:34 Ответить
Каким образом ваш вопрос проистекает из моего? Это у вас такое в мозгу творится? Сочувствую.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:44 Ответить
люди повинні хоч якось відрізнятися один від одного, це по-перше..., по-друге, середній вік американського вояка - 18-20 років, про яких дітей він має згадувати, їх треба спочатку зробити...
показать весь комментарий
22.09.2025 14:39 Ответить
"Понять" - це не твоє. Змирись з цим.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:39 Ответить
Не плутайте реальність з пропагандистькою картинкою , Просто робити інтерв'ю з солдатом додаючи його улюблені картинки з порнохаба - жодна редакція не пропустить ))) Тому лише дитячі малюнки і патріотичні гасла)))
показать весь комментарий
22.09.2025 14:47 Ответить
Дивне питання. По-перше, це вже їхня особиста справа, а по друге - навіть на нулі є телефони і інтернет - навіщо їм чіпляти дівок на стіни?
показать весь комментарий
22.09.2025 14:48 Ответить
З останньої чверті 20-го століття відбувається активна фаза війни елітаристів, селекціонованих Ізею і Шмулею, з "зайвим" населенням. "Прогресивні" народи в європах і америках, обдолбані синтетичними образами і сексуальними реформами, зникають як мамонти і заміняються афроазійськими мігрантами.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:59 Ответить
Josephine i send you all my love.... (by Chris Rea)
показать весь комментарий
22.09.2025 14:31 Ответить
Не заради податків дівок щемлять всі оці гетьманцеви.
Гроші у власних кишенях, ось що ними рухає.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:32 Ответить
Не сміши. Якраз податки вони вже вимушені платити, минулого року ціла вакханалія була з цього приводу.
Але, в міліції є підрозділи по боротьбі із кібєрзлочинами, які і повинні " боротися із кол- центрами, підпільними казино, фішингом, и,,д" Але як вони будуть " боротися", коли самі і керуть цим криміналом. Виходит, щоб виправдовувати своє існування- " браві міліціонери" роблять сттатистику на " контрольних закупівлях" відео голих дівок.
Все, як завжди в " правоохоронних органах" в Україні.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:47 Ответить
"Все, як завжди" у ментів, це щемити, щоб "побрити".
Відкуп-єдине, що ім треба.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:52 Ответить
Це так, або гроші на вілкуп, або у них статистика " потрозриттю" Безпрограшна гра, і відео на шару..
показать весь комментарий
22.09.2025 15:00 Ответить
Трохи раніше була новина, де підсанкційне (!) онлайн-казино заробило 2 мільярди (?). І нічого. А тут до тітки чіпляються.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:19 Ответить
Ну то і єхай нах..ну коротше на своє робоче місце. Чи й не втрата.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:32 Ответить
Знову граєш ..урника?
За 2024 рік, колиитільки почалося опадаткування моделей, вони сплатили 59 млн грн податків. За 2025 рік, це могло би бути значно більшою сумою.
А виїдуть, будуть ці податки не в Україні.
При чому, держава НІЯКИХ витрат на існування моделей не несе.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:52 Ответить
а безкоштовно волонтерити не пробувала
показать весь комментарий
22.09.2025 14:33 Ответить
Так то тільки Притула так вміє
показать весь комментарий
22.09.2025 14:36 Ответить
То тільки ЗЕНАРОД дозволяє себе "безкоштовно волонтерити" лише за зелені обіцянки
показать весь комментарий
22.09.2025 14:40 Ответить
Коли за свої купляє, то треба багато заробляти.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:37 Ответить
до саші грей їй давать і давать
показать весь комментарий
22.09.2025 14:34 Ответить
🤔
показать весь комментарий
22.09.2025 14:45 Ответить
треба ж "стригти" повій, онліфанщиць і інших хто вирішив заробляти не поділившись, для цього тримають сотні тисяч броньованих ментів і податківців
показать весь комментарий
22.09.2025 14:35 Ответить
Історія про те як шалави не поділили гроші
показать весь комментарий
22.09.2025 14:36 Ответить
Гетьманцев, покайся, Україну покидають амбасадори з файними цицьками.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:36 Ответить
До чого довели країну зевлада ,силовики, політруки та їх елєхторат разом ? Якщо навіть порнозірка виїхала закордон бо не витримала того сексуального збочення ,яке вони вчиняють над країною.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:38 Ответить
А якщо підсумувати - то до цієї панянки ,яка чесно торгує своїм тілом в мене більше поваги - чим цих політичних повій - валаньторів ,громадських діячів , барбершопвоїнів та інших ломів - а по суті підстилок зеленої шобли - тилових політруків, які кожен день в колінно-ліктьовій позі перед Зевладою . Але при цьому вдають з себе цнотливих ,чесних незайманих громадських лідерів ,які вболівають за народ
показать весь комментарий
22.09.2025 14:43 Ответить
так слугам дівки сказали що анал табу
показать весь комментарий
22.09.2025 14:38 Ответить
Як це зелені таку потенційну послицю прогавили?!
показать весь комментарий
22.09.2025 14:40 Ответить
Подивись на ютубі інтерв'ю із нею - в неї АйКью, як в половини сервантів у ВР разом узятих. Така їм не потрібна.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:24 Ответить
попутного вітру. як же ми без джозефіни жити будемо?
показать весь комментарий
22.09.2025 14:42 Ответить
А без ментів та прокурорів, що судять за фото, як житимеш? Так як в раніше - в лайні.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:44 Ответить
Що з тупої людини взять крім аналізів і галочку за потрібну людину в бюлетені.Залишиться аудиторія,яка ніколи не підведе
показать весь комментарий
22.09.2025 14:46 Ответить
просто джозефинка сосала в украине, теперь будет в германии, вкусы у нее не измерились
показать весь комментарий
22.09.2025 14:46 Ответить
хочет человек на камеру сосать - пусть сосет и платит налог
показать весь комментарий
22.09.2025 14:45 Ответить
Не здивуюся, якщо українські політруки та пропагандисти навішають на неї ярлики зрадниці та колаборантки. Як це ж так, не схотіла жити в країні свободи...
показать весь комментарий
22.09.2025 14:46 Ответить
Вона що, військовозобов'язана?
показать весь комментарий
22.09.2025 15:04 Ответить
А "робоча сосна" з СН теж виїхала чи продовжує "працювати" в Україні???
показать весь комментарий
22.09.2025 14:49 Ответить
Совок невиліковний, ОДІННАРОТ! Нажаль.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:49 Ответить
Зелена шобла вжи порноакторок з країни виживає. А кого послицями відправляти на нові посади будете?
показать весь комментарий
22.09.2025 14:49 Ответить
Хай ****** ця лярва за поребрик на панель. У неї саме така мета : бабло і вона більш нічого не вміє, ніж виляти сракою і цицьками для шмаркатих мастурбатурів. Але, як кажуть білоруси - "прайдуць гади, упадуць грудзі...". І ніхто на неї і не харкне, навіть плюгавий негр чи араб у брудній підворотні.
П.С. "лярва" - то курва у квадраті.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:50 Ответить
І Зостануться такі як ти вумні, потужні і незламні, які пердять во славу російської онучі..
показать весь комментарий
22.09.2025 14:54 Ответить
М Гупанина

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 07.09.2025
показать весь комментарий
22.09.2025 14:55 Ответить
Це перші ластівки...скоро всі хто може будуть удирати з цієї зассяної зеленої країни мрій
показать весь комментарий
22.09.2025 14:53 Ответить
Не скоро а вже всі хто може і не може тікають з країни мрій.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:57 Ответить
Яка ж вона "зірка"!? Треба називати речі своїми йменами - порно-повія!
За таке не лише штраф, а й за грати можна потрапити!
Ну, звичайно, в Україні тепер й порно та розбещення не повнолітніх вже практично легалізовано, як альтернатива мистецтву, культурі, навчанню та й всьому іншому, а тому порнобізнес просто квітне!
показать весь комментарий
22.09.2025 14:54 Ответить
в есесері також секаса не було. Як же ж ти з'явилась?
показать весь комментарий
22.09.2025 14:59 Ответить
Порно-повії в Україні це "95 квартал" і слуги в парламенті.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:17 Ответить
"За таке не лише штраф, а й за грати можна потрапити!" - в Європі тільки в двох країнах заборонено порно. В Албанії, бо мусульмани і в Україні, бо "високий обліко-морале". Але поясніть, будь ласка, чому з таким високим обліко-морале Україна найкорумпованіша країна Європи?
показать весь комментарий
22.09.2025 15:30 Ответить
Цікаво, що поряд із місцевими корисними ідіотами, які від нічого робити будуть хейтити хоч самі себе, збіглася ціла шобла русні, хоча це повідомлення " на за їхнім профілем"
показать весь комментарий
22.09.2025 14:58 Ответить
А могла б в інституті Полтавського викладати , нести культуру а маси .
показать весь комментарий
22.09.2025 15:00 Ответить
Поплавського.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:13 Ответить
Слава богу що в нас президент цим гроші не заробляє. А міг би.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:02 Ответить
Цікаво,хто залишиться в країні мрій під потужним керівництвом ішака і чи залишиться Україна взагалі.Ті,хто виїхали з 2022р,повернуться одиниці,молодь на низькому старті з країни.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:06 Ответить
А я би відокремила котлети від мух. На моє переконання еротика і порнографія не повинні прирівнюватись. Еротика - це красиво, естетично, приємно дивитись на ідеальне оголене тіло. А порнографія - це пошлятина, гидомерна, яка потрібна тільки збочинцям. От за розповсюдження порнографії треба судити. Хай збочинці збираються по своїх клубах і там збочууються хоч до усирачки один з одним, а розміщувати в інтернеті та на інших платформах зась.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:09 Ответить
Джозефіна, тікай звідці, думай тут щось знімати, бо гетьманців і К° лишать тебе останніх стрінг і бра. Ганабанг з афроамериканцями здасться тобі едемською втіхою, після того як тобою займуться хлопаки з податкової.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:11 Ответить
Мене дивують люди, которі й копійки не задонатили для потреб ЗСУ, але хейтять цю дівчину.
Ну "видавили" цю людину з України, ну і що - полегшало, попустило? Зараз побіжите донатити по $10 000 та $1 000 -2 000 індивідуально для порареного бійця ЗСУ?
Джозефіна Джексон дала інтерв'ю BBC, під час якого порноакторку запитали, чи справді вона заробляє 20 тис. доларів в місяць. Зірка фільмів для дорослих підтвердила цю цифру словами "плюс-мінус". Вона зазначила, що приблизно половину своєї зарплати порноакторки вона віддає на військові потреби. За її словами, вона може віддати 1-2 тис. доларів на один збір, щоб допомогти його закрити. "1-2 це одній людині. Але таких випадків може бути багато. Один місяць це може бути 2-3, а інший місяць - п'ятеро. Я не рахую цього, так важко сказати", - розповіла Джозефіна Джексон. Українська порноакторка також розповіла, що долучилась до реабілітації військових. У центрах реабілітації вона проводить заняття у басейні з українськими ветеранами, практикує з ними англійську мову та робить колективні фотосесії з військовими. Крім того, порноакторка активно збирає кошти на протези для військових та намагається привернути увагу до проблем з якими стикаються ветерани під час реабілітації. У центрі реабілітації наголошують, що ветерани завзятіше працюють та мають кращий настрій у присутності порноакторки. А військові також вказують, що позитивно ставляться до присутності Джозефіни.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:14 Ответить
Яка біда і велика втрата для України
показать весь комментарий
22.09.2025 15:16 Ответить
Проституція ,як явище було і буде завжди . Це потрібно визнати - та легалізувати ,встановивши рядя обмежень . Якщо цього не зробити - ця сфера буде годівницею для криміналу та силовиків.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:28 Ответить
A на якому сайті можна переглянути політичну відеоплатформу та надбання Джозефіни?)
показать весь комментарий
22.09.2025 15:40 Ответить
Всі хочуть виїхати. Але їй було потрібне виправдання, бо патріотка.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:40 Ответить
 
 