Акторка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон виїхала з України: Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні

Українська зірка фільмів для дорослих Юлія Сенюк зі Львівщини, відома під псевдонімом Джозефіна Джексон, виїхала з України та пояснила своє рішення кримінальним переслідуванням дівчат, які створюють еротичний та порнографічний контент.

Про це вона розповіла в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть більше - не має людини на території України я коли побачила який трешак почав робитись з тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі) не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні. Але "заплатила сбу" звучить куди смішніше", - написала вона.

Вона також додала, що через виїзд за кордонне може "стабільно підтримувати хлопців" із реабілітаційного центру "Титанові".

"Я є амбасадором і відчуваю певну відповідальність у тому плані, що моя присутність важлива там", - зауважила порноакторка.

Орфографія та пунктуація авторки збережена.