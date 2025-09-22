Акторка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон виїхала з України: Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні
Українська зірка фільмів для дорослих Юлія Сенюк зі Львівщини, відома під псевдонімом Джозефіна Джексон, виїхала з України та пояснила своє рішення кримінальним переслідуванням дівчат, які створюють еротичний та порнографічний контент.
Про це вона розповіла в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Навіть більше - не має людини на території України я коли побачила який трешак почав робитись з тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі) не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні. Але "заплатила сбу" звучить куди смішніше", - написала вона.
Вона також додала, що через виїзд за кордонне може "стабільно підтримувати хлопців" із реабілітаційного центру "Титанові".
"Я є амбасадором і відчуваю певну відповідальність у тому плані, що моя присутність важлива там", - зауважила порноакторка.
Орфографія та пунктуація авторки збережена.
Гроші у власних кишенях, ось що ними рухає.
Але, в міліції є підрозділи по боротьбі із кібєрзлочинами, які і повинні " боротися із кол- центрами, підпільними казино, фішингом, и,,д" Але як вони будуть " боротися", коли самі і керуть цим криміналом. Виходит, щоб виправдовувати своє існування- " браві міліціонери" роблять сттатистику на " контрольних закупівлях" відео голих дівок.
Все, як завжди в " правоохоронних органах" в Україні.
Відкуп-єдине, що ім треба.
нах..ну коротше на своє робоче місце. Чи й не втрата.
За 2024 рік, колиитільки почалося опадаткування моделей, вони сплатили 59 млн грн податків. За 2025 рік, це могло би бути значно більшою сумою.
А виїдуть, будуть ці податки не в Україні.
При чому, держава НІЯКИХ витрат на існування моделей не несе.
П.С. "лярва" - то курва у квадраті.
За таке не лише штраф, а й за грати можна потрапити!
Ну, звичайно, в Україні тепер й порно та розбещення не повнолітніх вже практично легалізовано, як альтернатива мистецтву, культурі, навчанню та й всьому іншому, а тому порнобізнес просто квітне!
Ну "видавили" цю людину з України, ну і що - полегшало, попустило? Зараз побіжите донатити по $10 000 та $1 000 -2 000 індивідуально для порареного бійця ЗСУ?
Джозефіна Джексон дала інтерв'ю BBC, під час якого порноакторку запитали, чи справді вона заробляє 20 тис. доларів в місяць. Зірка фільмів для дорослих підтвердила цю цифру словами "плюс-мінус". Вона зазначила, що приблизно половину своєї зарплати порноакторки вона віддає на військові потреби. За її словами, вона може віддати 1-2 тис. доларів на один збір, щоб допомогти його закрити. "1-2 це одній людині. Але таких випадків може бути багато. Один місяць це може бути 2-3, а інший місяць - п'ятеро. Я не рахую цього, так важко сказати", - розповіла Джозефіна Джексон. Українська порноакторка також розповіла, що долучилась до реабілітації військових. У центрах реабілітації вона проводить заняття у басейні з українськими ветеранами, практикує з ними англійську мову та робить колективні фотосесії з військовими. Крім того, порноакторка активно збирає кошти на протези для військових та намагається привернути увагу до проблем з якими стикаються ветерани під час реабілітації. У центрі реабілітації наголошують, що ветерани завзятіше працюють та мають кращий настрій у присутності порноакторки. А військові також вказують, що позитивно ставляться до присутності Джозефіни.