Поліція заплатила $63 за порноконтент харків’янці: її засудили до трьох років з іспитовим терміном

Поліція Харкова витратила 62,99 долара на контрольну закупку порнографічного контенту у дівчини на одній зі стримінгових платформ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП, про це йдеться в рішенні Київського районного суду міста Харкова від 11 липня.

Йдеться про події, що відбувалися у січні 2021 року. Тоді поліціянти викрили "організовану групу осіб", що організувала "порно-студію" (ймовірно, йдеться про вебкам-студію) у Харкові та наймала на роботу дівчат, які "зобов'язались безпосередньо виготовляти та збувати зображення порнографічного характеру на сайті".

Робота студії тривала з грудня 2020 року по квітень 2021.

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"16.01.2021 співробітники поліції, в ході проведення негласної слідчо-розшукової дії, в порядку ст. 271 КПК України, а саме контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за допомогою комп`ютерної техніки, через мережу Інтернет, здійснили документування виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру за наступних обставин", - йдеться у рішенні суду.

О 17:30 того дня правоохоронці у ході "негласної слідчо-розшукової діяльності" вийшли на зв'язок з обвинуваченою. За даними суду, нею виявилася уродженка м. Харків з середньою освітою, непрацевлаштована, неодружена, на утриманні якої є малолітній син.

В ухвалі суду зазначається, що обвинувачена в режимі приватного чату з відвідувачем за сплачені ним гроші у розмірі $62,99 оголювалася та демонструвала статеві органи та інші дії сексуального характеру, чим "виготовляла та розповсюджувала порнографічне зображення". Все це було зафіксовано під час проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки на компакт-диск DVD.

Відзнятий та записаний матеріал згодом відправили на судово-мистецтвознавчу експертизу. За її висновком, даний матеріал має порнографічний характер.

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Представники прокуратури під час засідання суду вимагали покарання для обвинуваченої у вигляді 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік. Обвинувачена та її адвокати з висновками правоохоронців погодилися.

Відтак, суд призначив дівчині покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із зберіганням, розміщенням та розповсюдженням творів, зображень, кіно та відеопродукції через мережу Інтернет, а також із використанням інформаційно-телекомунікаційної системи на строк 1 рік.

Водночас її було звільнено від відбуття покарання, було встановлено іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Також засуджену зобов'язали сплатити на користь держави витрати на проведення 6 судових експертиз - загалом 30,2 тис. грн.

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Нагадаємо, раніше OnlyFans модель Світлана Дворнікова звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом скасувати кримінальну відповідальність за порнографію.

Петиція набрала 25 тис. підписів. Згодом президент відповів на петицію, зазначивши, що відповідний законопроєкт вже розглядає Рада.

У грудні 2024 року правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №12191 про декриміналізацію порнографії.

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