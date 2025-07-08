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Новини Декриміналізація порнографії
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Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порно: Рада вже розглядає законопроєкт №12191

Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порнографії

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію моделі OnlyFans з проханням декриміналізувати виробництво контенту для дорослих в Україні. Петицію раніше підтримали понад 25 тисяч українців.

Про це йдеться на сайті електронних петицій, інформує Цензор.НЕТ.

У відповіді голова держави подякував усім, хто долучився до створення та підписання петиції, та нагадав, що Україна є правовою державою, де законодавчі зміни ухвалює лише Верховна Рада.

Він зазначив, що розв’язання порушених в електронній петиції питань належать до компетенції Верховної Ради, а він же підписує закон вже після ухвалення парламентом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Петиція моделі OnlyFans про декриміналізацію порнографії в Україні набрала необхідні підписи для розгляду Зеленським

Зеленський повідомив, що у ВР вже перебуває на розгляді відповідний законопроєкт №12191, який пропонує змінити статтю 301 Кримінального кодексу –– кримінальна відповідальність зберігається лише за поширення порнографії серед дітей або з метою збуту.

Президент також додав, що пропозиції, викладені в петиції, направили до парламенту для врахування під час розгляду цього законопроєкту.

Також читайте: Правоохоронний комітет підтримав декриміналізацію порнографії

Нагадаємо, OnlyFans модель Світлана Дворнікова звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом скасувати кримінальну відповідальність за порнографію.

Жінка закликала президента публічно підтримати законопроєкт №12191 про декриміналізацію порнографії, "щоб правоохоронці займались реальними злочинами, а не робили контрольні закупівлі інтимних фотографій".

Необхідну кількість голосів петиція набрала за три дні.

Також читайте: Комітет Ради підтримав законопроєкт про декриміналізацію порно

Автор: 

законопроєкт (3642) Зеленський Володимир (24663) порнографія (113)


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Топ коментарі
+4
Це це?
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08.07.2025 19:10 Відповісти
+2
легалізують під патронатом скумбрії, як первої ляді ))
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08.07.2025 19:13 Відповісти
+2
Нехай скумбрія заведе свій власний Onlyfans ? Може комусь і сподобається
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08.07.2025 19:17 Відповісти
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Третий по значимости закон после легализации казино и наркотиков!
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08.07.2025 19:05 Відповісти
Самий важливий законопроект....
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08.07.2025 19:06 Відповісти
Укрепит оборонноспособность..
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08.07.2025 19:19 Відповісти
Ні. Тепер Господь Бог буде за тих, хто не чинить перелюбу та не спокушає інших. А кремлівська пропаганда мобілізує проти укргеїв і тих, хто сумнівався.
Я бачу в проекті руку кремля, їм потрібно виправдати агресію
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08.07.2025 19:34 Відповісти
его фейс каждый день в новостной ленте считаю жестким порно не для слабонервных
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08.07.2025 19:09 Відповісти
Це це?
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08.07.2025 19:10 Відповісти
Давно пора це зробити, особливо враховуючи ******* реалії
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08.07.2025 19:12 Відповісти
легалізують під патронатом скумбрії, як первої ляді ))
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08.07.2025 19:13 Відповісти
Нехай скумбрія заведе свій власний Onlyfans ? Може комусь і сподобається
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08.07.2025 19:17 Відповісти
Справжнє порно - це гівномарафон і зєліні відосікі.
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08.07.2025 19:14 Відповісти
О, такі "проблеми" ішак вирішує блискавично. Воно тільки для цього й здатне, а тут якась війна, оборона країни. Тепер це чмо зможе зіграти на роялі в профіль.
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08.07.2025 19:30 Відповісти
Петицію про заборону призову чоловіків 50+ він проігнорував, а тут піар більший і додаткові жіночки проголосують на виборах
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08.07.2025 19:35 Відповісти
€∆ісь оно конєм....
Так має називатись Потужний закон
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08.07.2025 19:36 Відповісти
В OnlyFans хіба не збут?
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08.07.2025 19:37 Відповісти
А що там з заходами на відзначення національного дня молитви? Може розгляне ВР в одному пакеті?
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08.07.2025 19:39 Відповісти
Ударим порнухой по безалаберности и бездорожью а вообще то давным дано надо было легализовать и лёгкие наркотики и порнографию и проституцию и огнестрел ...хватит в зоне жить...
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08.07.2025 19:45 Відповісти
замість цієї чепухи краще би вже закидали Зеленого петиціями про відставку Зермака, бо він вже не тільки українців, він вже американців реально харить...
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08.07.2025 19:48 Відповісти
О...!ОО..!.ООО...ООО.....!це яке" важливе "питання ...ОООООООО......!Це дуже ,дуже "важливе " питання на часі...ТРИЗДЕЦЬ!
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08.07.2025 19:54 Відповісти
....та нагадав, що Україна є правовою державою, де законодавчі зміни ухвалює лише Верховна Рада....
- забув добавить що по його бажанню
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08.07.2025 20:01 Відповісти
....Жінка закликала президента публічно підтримати законопроєкт №12191 про декриміналізацію порнографії,
щоб держслужбовцям та депутатам було чим займатися і що кришувати
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08.07.2025 20:03 Відповісти
Зеленський миттєво відповів на петицію з проханням декриміналізувати порно.

Проте

Зеленський ігнорував петицію з проханням ввести санкції проти людини Януковича Портнова та

ігнорує 145 тисяч підписів українців під петицією про скасування санкцій проти Порошенка.

Ху is ZЕ видно неозброєним оком.
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08.07.2025 20:31 Відповісти
 
 