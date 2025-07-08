Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порно: Рада вже розглядає законопроєкт №12191
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію моделі OnlyFans з проханням декриміналізувати виробництво контенту для дорослих в Україні. Петицію раніше підтримали понад 25 тисяч українців.
Про це йдеться на сайті електронних петицій, інформує Цензор.НЕТ.
У відповіді голова держави подякував усім, хто долучився до створення та підписання петиції, та нагадав, що Україна є правовою державою, де законодавчі зміни ухвалює лише Верховна Рада.
Він зазначив, що розв’язання порушених в електронній петиції питань належать до компетенції Верховної Ради, а він же підписує закон вже після ухвалення парламентом.
Зеленський повідомив, що у ВР вже перебуває на розгляді відповідний законопроєкт №12191, який пропонує змінити статтю 301 Кримінального кодексу –– кримінальна відповідальність зберігається лише за поширення порнографії серед дітей або з метою збуту.
Президент також додав, що пропозиції, викладені в петиції, направили до парламенту для врахування під час розгляду цього законопроєкту.
Нагадаємо, OnlyFans модель Світлана Дворнікова звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом скасувати кримінальну відповідальність за порнографію.
Жінка закликала президента публічно підтримати законопроєкт №12191 про декриміналізацію порнографії, "щоб правоохоронці займались реальними злочинами, а не робили контрольні закупівлі інтимних фотографій".
Необхідну кількість голосів петиція набрала за три дні.
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Я бачу в проекті руку кремля, їм потрібно виправдати агресію
Так має називатись Потужний закон
- забув добавить що по його бажанню
щоб держслужбовцям та депутатам було чим займатися і що кришувати
Проте
Зеленський ігнорував петицію з проханням ввести санкції проти людини Януковича Портнова та
ігнорує 145 тисяч підписів українців під петицією про скасування санкцій проти Порошенка.
Ху is ZЕ видно неозброєним оком.