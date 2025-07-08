Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порно: Рада вже розглядає законопроєкт №12191

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію моделі OnlyFans з проханням декриміналізувати виробництво контенту для дорослих в Україні. Петицію раніше підтримали понад 25 тисяч українців.

Про це йдеться на сайті електронних петицій, інформує Цензор.НЕТ.

У відповіді голова держави подякував усім, хто долучився до створення та підписання петиції, та нагадав, що Україна є правовою державою, де законодавчі зміни ухвалює лише Верховна Рада.

Він зазначив, що розв’язання порушених в електронній петиції питань належать до компетенції Верховної Ради, а він же підписує закон вже після ухвалення парламентом.

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Зеленський повідомив, що у ВР вже перебуває на розгляді відповідний законопроєкт №12191, який пропонує змінити статтю 301 Кримінального кодексу –– кримінальна відповідальність зберігається лише за поширення порнографії серед дітей або з метою збуту.

Президент також додав, що пропозиції, викладені в петиції, направили до парламенту для врахування під час розгляду цього законопроєкту.

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Нагадаємо, OnlyFans модель Світлана Дворнікова звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом скасувати кримінальну відповідальність за порнографію.

Жінка закликала президента публічно підтримати законопроєкт №12191 про декриміналізацію порнографії, "щоб правоохоронці займались реальними злочинами, а не робили контрольні закупівлі інтимних фотографій".

Необхідну кількість голосів петиція набрала за три дні.

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