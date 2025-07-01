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Модель OnlyFans закликала Зеленського декриміналізувати порно та зареєструвала петицію

Модель OnlyFans звернулася до Зеленського із петицією

OnlyFans модель Світлана Дворнікова звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом скасувати кримінальну відповідальність за порнографію.

Відповідну петицію вона зареєструвала на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

Наразі петиція набрала майже 21 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

Жінка розповіла, що платить податки та виготовляє еротичний контент.

"За п’ять років я віддала податками державі понад 40 мільйонів гривень. Сорок мільйонів — це сотня пікапів або дві тисячі FPV-дронів для ЗСУ. Сорок мільйонів — це сотні вбитих на фронті росіян. Проте замість подяки за ці гроші держава відкрила проти мене кримінальну справу за статтею 301, а правоохоронці натякали, що за певну суму справа може зникнути", - йдеться в петиції.

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За словами Дворнікової, до моделей OnlyFans приходять ті, хто мав би захищати закон, "відкривають кримінальні справи й пропонують корупційні угоди".

"Скажіть, чому держава переслідує за діяльність, у якій немає потерпілих? Моя робота — це добровільний обмін між дорослими людьми, які знають, чого хочуть. Усі учасники — повнолітні, усі діють за власним бажанням. Де тут злочин? Хто жертва? Чому стаття 301 фактично є машиною для виготовлення хабарів? Наші солдати гинуть за свободу, а наша поліція витрачає час і кошти на "контрольні закупівлі" еротичного контенту за рахунок платників податків. Кожна така операція означає, що поліція не займалась розслідуванням реальних злочинів.

Українців карають штрафами у 25 500 грн за те, що вони переслали комусь еротичне фото через Telegram. У приватному листуванні. Між дорослими. Знову: де злочин? Хто постраждав?" - пише вона.

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Жінка заявила, що платформа OnlyFans щороку сплачує до державного бюджету України понад 1 мільйон доларів податків. 350 українських авторів контенту задекларували за рік 305,4 мільйона гривень доходу, з яких до бюджету сплатили 59 мільйонів гривень податків. 

Вона також наголосила, що у всіх європейських країнах повнолітні громадяни мають право легально створювати еротичний контент.

"Закликаю Вас публічно підтримати законопроєкт №12191, сприяти його внесенню до порядку денного Верховної Ради не завтра, не за місяць, не після війни - зараз", - підсумувала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гетманцев подякував моделям OnlyFans за сплачені податки: "Багатьох із них знаю особисто, бо спілкуємося у соцмережах". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) порнографія (110) декриміналізація (8) петиція (321) OnlyFans (19)


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Топ коментарі
+20
петицію пидтримую
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01.07.2025 15:06 Відповісти
+10
"ті, хто мав би захищати закон, "відкривають кримінальні справи й пропонують корупційні угоди" - важаєте не на часі?
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01.07.2025 15:16 Відповісти
+6
Так, тож воно саме на часі, блєть((
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01.07.2025 15:08 Відповісти
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01.07.2025 15:06 Відповісти
Так, тож воно саме на часі, блєть((
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01.07.2025 15:08 Відповісти
"ті, хто мав би захищати закон, "відкривають кримінальні справи й пропонують корупційні угоди" - важаєте не на часі?
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01.07.2025 15:16 Відповісти
"Не на часі"? Зараз, якщо легалізувати, доходи до бюджету від цього збільшаться на порядки.
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01.07.2025 15:49 Відповісти
А якщо легалізувати наркоманію, уявляєте наскільки зростуть доходи бюджету? А толку? Весь бюджет розкрадається зі швидкістю світла. Але то таке. Головне дайте волю всякій гидоті.
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01.07.2025 16:11 Відповісти
За п'ять років я віддала податками державі понад 40 мільйонів гривень Джерело: https://censor.net/ua/n3560933
- скільки ж дівчинка , тоді , на цьому собі заробила ...?
І ще - якщо сплатила податки - отже діяльність цілком законна ...?
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01.07.2025 15:09 Відповісти
І це не єдиний парадокс від гусощипа і зелених.
До прикладу кнопкодав у ВР. До його діяльності питань не виникає, але ж ані податків, ані декларації від нього не дочекаєшся.
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01.07.2025 15:16 Відповісти
А хто чекає ?
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01.07.2025 15:18 Відповісти
чомусь в Німеччині це законно декілька мільярдів в бюджет у баришень мед страховка перевірка і пенсія.
А з наших 50% деруть мусора.
І як так у нас незаконно наберіть в гуглі проституція вам викине 100 сайтів які працюють в Україні десятиліття.
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01.07.2025 15:20 Відповісти
Тут про порно в не про проституцію.
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01.07.2025 16:13 Відповісти
Зареєстрована по КВЕДу як надання інфопослуг та таке інше
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01.07.2025 15:37 Відповісти
Не треба заглядати у чужі дірки! Спробуй і взнаєш
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01.07.2025 15:43 Відповісти
Анал- табу чи не табу?
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01.07.2025 15:09 Відповісти
анал це зе
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01.07.2025 15:23 Відповісти
Яке важливе питання підеімається
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01.07.2025 15:12 Відповісти
так дівчата що так заробляють теж люди і в Хєрманії мають медстраховеку відпуску і пенсію і сплачують мільярди в бюджет а не криміналу.
я не обмовився ті мусора які беруть з них гроші і є злочинці в погонах За що хлопці воюють та невже за цих перевертнів
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01.07.2025 15:22 Відповісти
Не бачу жодного слова стосовно проституції, в т.ч. оригінальними способами.
Чи це причепом?
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01.07.2025 15:14 Відповісти
Тут треба суд присяжних з 12(тис) добровольців. Нехай продивляються відіо і голосують, це порушення закону, чи ні
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01.07.2025 15:14 Відповісти
Не зрозуміла... Це про Верховну Раду?
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01.07.2025 15:15 Відповісти
Таким порівнянням можна образити будь-кого
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01.07.2025 15:18 Відповісти
В житті Світлани Дворнікової все було за@бісь: вона не читала зведення з фронту, на її будинок не падали бомби, її взагалі нічого не хвилювало в цій жизні, вона не хотіла працювати як лохи - на фабриці чи вчителькою. Вона просто хотіла жити в своє удовольствіє і заробляти фотками свого голого тіла.
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01.07.2025 15:17 Відповісти
мабуть ти жирна та крива на ліце, якщо заздриш
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01.07.2025 15:19 Відповісти
А тебе що нихрена не дают, залишається тільки мріяти
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01.07.2025 15:24 Відповісти
Так блд, я виставила свій жир-трєст з кривою харьою на онлі-фанс, а Гетьманцев лише поржав і нічого не заплатив. Тепер я всім манделям завідую і мщу.
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01.07.2025 15:25 Відповісти
вчителькою за 10 тис гривень
добре якщо ви пропишете сюди бюджет як за цю сраньплату людина може прожити.
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01.07.2025 15:24 Відповісти
Значить петиції треба правильні писати, а не голосувати за дебілів, щоб потім заробляти чим попало.
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01.07.2025 15:26 Відповісти
повторюсь в Німеччині порнографія в Законі і живуть чомусь німці гут
егеж та німці такі д..... не в темі...
що можна заборонити а потім брати половину за те що не помічають
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01.07.2025 15:30 Відповісти
В Німеччині також є купа роботи, мирне життя, працюють закони, тому німцям можна біситися з жиру. А деякі наші громадяни просто не бажають напрягатися від природи.
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01.07.2025 15:34 Відповісти
Як це не напрягатися,коли тебе у три смичка грають?
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01.07.2025 15:49 Відповісти
Це порушує монополію слуг та зе на порнографію - не пройде
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01.07.2025 15:17 Відповісти
Теперка маємо вільно вздрочнути?
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01.07.2025 15:18 Відповісти
Вам і до цього ніхто не заважав ...
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01.07.2025 15:24 Відповісти
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01.07.2025 15:58 Відповісти
тема цицьок не розкрита
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01.07.2025 15:21 Відповісти
Мабуть вже настав мир, війна закінчилась і дівчина не маючи другої роботи вирішила віддячити нашим солдатам. Ідеальне врем'я піднімати цю тему. Хочеш трахатися, вперед, сутенер чекає.
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01.07.2025 15:22 Відповісти
А під час війни хіба чоловічі інстинкти призупиняються? А хто ж тоді у 45-46рр наробив стільки довбойобів у Німеччині,що й до цього часу не передохли?
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01.07.2025 15:53 Відповісти
Не знати хто більша проститутка чи той хто торгує своїм тілом, чи той хто за гроші честь мундира продає
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01.07.2025 15:22 Відповісти
проститутка чесно працює задовольняє ринкову потребу
а ті хто за гроші запустив цапів з Криму і розворував мільярди на укріпленнях то еліта України.
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01.07.2025 15:26 Відповісти
Звернулася за правильною адресою - до порнопіаніста!
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01.07.2025 15:23 Відповісти
Авторку на фронт, на нуль . Через рік-два хай виступає з такими "ініціативами"
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01.07.2025 15:23 Відповісти
Гетманцев захищає моделів OnlyFans. Чому? Самі додумайте. Мождиво кришує він цих бл...
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01.07.2025 15:24 Відповісти
Будемо дрочити тепер цілком законно і легально!
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01.07.2025 15:24 Відповісти
Можно подумати,що до цього тобі хтось заботоняв.
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01.07.2025 15:55 Відповісти
скільки моралістів та телепнів з мисленням як у совку -
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01.07.2025 15:27 Відповісти
Читати було весело. Якось я стояла біля дороги, чекала на домовлену зустріч, а біля мене почали зупинятися машини одна за одною (просто в чергу). Одні водії чогось чекали, інші виходили з машини, обходили її і т.д. Стою, чекаю і тут починаю розуміти, чого вони в черзі. А далі приїхала поліція... Так що людей, яким цікава леді, яка оформила петицію, мабуть, дуже багато.
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01.07.2025 15:27 Відповісти
а якою ще чесною працею в Україні можливо заробити на хоч маненьку квартиру
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01.07.2025 15:32 Відповісти
Вчителі отримують по 4000$
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01.07.2025 15:40 Відповісти
якщо в Венесуелі вчителька в школі отримує 1000 долярів і хата з планок банани на дереві опалення не треба
то як називається те місце де живуть українці
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01.07.2025 16:04 Відповісти
Розумом.
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01.07.2025 16:02 Відповісти
Порно можна дивитись тільки після досягнення віку 18 років, а виходити заміж з 17.
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01.07.2025 15:27 Відповісти
То рік дається на підготовку практичних навичок
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01.07.2025 15:59 Відповісти
Судячи з коментарів, радянський мозок ще не зовсім вивітрився з мізків деяких українців, тому якщо не знаємо як робити - дивимось на більш розвинутих мешканців планети, у Німеччині, одному з головних наших союзників, даний вид діяльності давно декриміналізований.
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01.07.2025 15:28 Відповісти
Дівчина діло каже ...такі великі гроші ,йдуть по кішеннях чиновниках з кріміналітету ...давно пора індустрію розваг ЛЕГАЛІЗУВАТИ !!!
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01.07.2025 15:29 Відповісти
отож поки ваша фон дер Ляйнен робить вид що не зна про бл.. в Україні найвищих п.. то так і далі буде
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01.07.2025 15:33 Відповісти
ЗСУ потрібна підтримка, але рівень донатів критично впав - льотчик:- Zn.ua
як це так армії не досить грошей а 10 мільярдів євро з скс послуг не треба
То може тих хто не хоче декріміналізувати порно треба розстріляти як агентів ФСБ?
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01.07.2025 15:38 Відповісти
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01.07.2025 15:39 Відповісти
"Світлана Дворнікова звернулася до президента Володимира Зеленського..."
Хитра дівка, знає до кого звертатися
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01.07.2025 15:39 Відповісти
Вона порушила тему, яка поки що є одною з самих прибуткових для правоохоронців. А мала б їх не ** а ти від слова зовсім. Тому законодавча заборона на секс за гроші в Україні буде ще довго існувати.
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01.07.2025 15:52 Відповісти
Мусора хочуть не бандюків ловити, а робити в таких дівчат контрольні закупки.
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01.07.2025 15:55 Відповісти
законопроєкт 696969
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01.07.2025 16:14 Відповісти
Франція піднімає на туризмові до 1 трильйона доларів на рік. А що людей цікавить ? А те як французи гарно живуть : сир, вино, пляж, поезія, мистецтво.

Як це стосується теми статти ? Та ніяк ! Живуть же люди !
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01.07.2025 16:14 Відповісти
Давно пора. Повністю підтримую.
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01.07.2025 16:15 Відповісти
 
 