Модель OnlyFans закликала Зеленського декриміналізувати порно та зареєструвала петицію

OnlyFans модель Світлана Дворнікова звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом скасувати кримінальну відповідальність за порнографію.

Відповідну петицію вона зареєструвала на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

Наразі петиція набрала майже 21 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

Жінка розповіла, що платить податки та виготовляє еротичний контент.

"За п’ять років я віддала податками державі понад 40 мільйонів гривень. Сорок мільйонів — це сотня пікапів або дві тисячі FPV-дронів для ЗСУ. Сорок мільйонів — це сотні вбитих на фронті росіян. Проте замість подяки за ці гроші держава відкрила проти мене кримінальну справу за статтею 301, а правоохоронці натякали, що за певну суму справа може зникнути", - йдеться в петиції.

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За словами Дворнікової, до моделей OnlyFans приходять ті, хто мав би захищати закон, "відкривають кримінальні справи й пропонують корупційні угоди".

"Скажіть, чому держава переслідує за діяльність, у якій немає потерпілих? Моя робота — це добровільний обмін між дорослими людьми, які знають, чого хочуть. Усі учасники — повнолітні, усі діють за власним бажанням. Де тут злочин? Хто жертва? Чому стаття 301 фактично є машиною для виготовлення хабарів? Наші солдати гинуть за свободу, а наша поліція витрачає час і кошти на "контрольні закупівлі" еротичного контенту за рахунок платників податків. Кожна така операція означає, що поліція не займалась розслідуванням реальних злочинів.



Українців карають штрафами у 25 500 грн за те, що вони переслали комусь еротичне фото через Telegram. У приватному листуванні. Між дорослими. Знову: де злочин? Хто постраждав?" - пише вона.

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Жінка заявила, що платформа OnlyFans щороку сплачує до державного бюджету України понад 1 мільйон доларів податків. 350 українських авторів контенту задекларували за рік 305,4 мільйона гривень доходу, з яких до бюджету сплатили 59 мільйонів гривень податків.

Вона також наголосила, що у всіх європейських країнах повнолітні громадяни мають право легально створювати еротичний контент.

"Закликаю Вас публічно підтримати законопроєкт №12191, сприяти його внесенню до порядку денного Верховної Ради не завтра, не за місяць, не після війни - зараз", - підсумувала вона.

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