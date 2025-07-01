Модель OnlyFans призвала Зеленского декриминализовать порно и зарегистрировала петицию

OnlyFans модель Светлана Дворникова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отменить уголовную ответственность за порнографию.

Соответствующую петицию она зарегистрировала на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.

На данный момент петиция набрала почти 21 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.

Женщина рассказала, что платит налоги и производит эротический контент.

"За пять лет я отдала налогами государству более 40 миллионов гривен. Сорок миллионов - это сотня пикапов или две тысячи FPV-дронов для ВСУ. Сорок миллионов - это сотни убитых на фронте россиян. Однако вместо благодарности за эти деньги государство открыло против меня уголовное дело по статье 301, а правоохранители намекали, что за определенную сумму дело может исчезнуть", - говорится в петиции.

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По словам Дворниковой, к моделям OnlyFans приходят те, кто должен был бы защищать закон, "открывают уголовные дела и предлагают коррупционные сделки".

"Скажите, почему государство преследует за деятельность, в которой нет пострадавших? Моя работа - это добровольный обмен между взрослыми людьми, которые знают, чего хотят. Все участники - совершеннолетние, все действуют по собственному желанию. Где здесь преступление? Кто жертва? Почему статья 301 фактически является машиной для изготовления взяток? Наши солдаты гибнут за свободу, а наша полиция тратит время и средства на "контрольные закупки" эротического контента за счет налогоплательщиков. Каждая такая операция означает, что полиция не занималась расследованием реальных преступлений.



Украинцев наказывают штрафами в 25 500 грн за то, что они переслали кому-то эротическое фото через Telegram. В частной переписке. Между взрослыми. Опять: где преступление? Кто пострадал?" - пишет она.

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Женщина заявила, что платформа OnlyFans ежегодно платит в государственный бюджет Украины более 1 миллиона долларов налогов. 350 украинских авторов контента задекларировали за год 305,4 миллиона гривен дохода, из которых в бюджет уплатили 59 миллионов гривен налогов.

Она также подчеркнула, что во всех европейских странах совершеннолетние граждане имеют право легально создавать эротический контент.

"Призываю Вас публично поддержать законопроект №12191, способствовать его внесению в повестку дня Верховной Рады не завтра, не через месяц, не после войны - сейчас", - подытожила она.

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