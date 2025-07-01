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Модель OnlyFans призвала Зеленского декриминализовать порно и зарегистрировала петицию

Модель OnlyFans обратилась к Зеленскому с петицией

OnlyFans модель Светлана Дворникова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отменить уголовную ответственность за порнографию.

Соответствующую петицию она зарегистрировала на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.

На данный момент петиция набрала почти 21 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.

Женщина рассказала, что платит налоги и производит эротический контент.

"За пять лет я отдала налогами государству более 40 миллионов гривен. Сорок миллионов - это сотня пикапов или две тысячи FPV-дронов для ВСУ. Сорок миллионов - это сотни убитых на фронте россиян. Однако вместо благодарности за эти деньги государство открыло против меня уголовное дело по статье 301, а правоохранители намекали, что за определенную сумму дело может исчезнуть", - говорится в петиции.

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По словам Дворниковой, к моделям OnlyFans приходят те, кто должен был бы защищать закон, "открывают уголовные дела и предлагают коррупционные сделки".

"Скажите, почему государство преследует за деятельность, в которой нет пострадавших? Моя работа - это добровольный обмен между взрослыми людьми, которые знают, чего хотят. Все участники - совершеннолетние, все действуют по собственному желанию. Где здесь преступление? Кто жертва? Почему статья 301 фактически является машиной для изготовления взяток? Наши солдаты гибнут за свободу, а наша полиция тратит время и средства на "контрольные закупки" эротического контента за счет налогоплательщиков. Каждая такая операция означает, что полиция не занималась расследованием реальных преступлений.

Украинцев наказывают штрафами в 25 500 грн за то, что они переслали кому-то эротическое фото через Telegram. В частной переписке. Между взрослыми. Опять: где преступление? Кто пострадал?" - пишет она.

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Женщина заявила, что платформа OnlyFans ежегодно платит в государственный бюджет Украины более 1 миллиона долларов налогов. 350 украинских авторов контента задекларировали за год 305,4 миллиона гривен дохода, из которых в бюджет уплатили 59 миллионов гривен налогов.

Она также подчеркнула, что во всех европейских странах совершеннолетние граждане имеют право легально создавать эротический контент.

"Призываю Вас публично поддержать законопроект №12191, способствовать его внесению в повестку дня Верховной Рады не завтра, не через месяц, не после войны - сейчас", - подытожила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гетманцев поблагодарил моделей OnlyFans за уплаченные налоги: "Многих из них знаю лично, потому что общаемся в соцсетях". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) порнография (210) декриминализация (53) петиция (357) OnlyFans (3)


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Топ комментарии
+32
петицію пидтримую
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01.07.2025 15:06 Ответить
+15
"ті, хто мав би захищати закон, "відкривають кримінальні справи й пропонують корупційні угоди" - важаєте не на часі?
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01.07.2025 15:16 Ответить
+9
проститутка чесно працює задовольняє ринкову потребу
а ті хто за гроші запустив цапів з Криму і розворував мільярди на укріпленнях то еліта України.
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01.07.2025 15:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
петицію пидтримую
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01.07.2025 15:06 Ответить
Так, тож воно саме на часі, блєть((
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01.07.2025 15:08 Ответить
"ті, хто мав би захищати закон, "відкривають кримінальні справи й пропонують корупційні угоди" - важаєте не на часі?
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01.07.2025 15:16 Ответить
"Не на часі"? Зараз, якщо легалізувати, доходи до бюджету від цього збільшаться на порядки.
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01.07.2025 15:49 Ответить
А якщо легалізувати наркоманію, уявляєте наскільки зростуть доходи бюджету? А толку? Весь бюджет розкрадається зі швидкістю світла. Але то таке. Головне дайте волю всякій гидоті.
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01.07.2025 16:11 Ответить
Наркоманію не можна легалізувати. Наркотики можна.
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01.07.2025 17:39 Ответить
За п'ять років я віддала податками державі понад 40 мільйонів гривень Джерело: https://censor.net/ua/n3560933
- скільки ж дівчинка , тоді , на цьому собі заробила ...?
І ще - якщо сплатила податки - отже діяльність цілком законна ...?
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01.07.2025 15:09 Ответить
І це не єдиний парадокс від гусощипа і зелених.
До прикладу кнопкодав у ВР. До його діяльності питань не виникає, але ж ані податків, ані декларації від нього не дочекаєшся.
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01.07.2025 15:16 Ответить
А хто чекає ?
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01.07.2025 15:18 Ответить
чомусь в Німеччині це законно декілька мільярдів в бюджет у баришень мед страховка перевірка і пенсія.
А з наших 50% деруть мусора.
І як так у нас незаконно наберіть в гуглі проституція вам викине 100 сайтів які працюють в Україні десятиліття.
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01.07.2025 15:20 Ответить
Тут про порно в не про проституцію.
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01.07.2025 16:13 Ответить
Проституція, еротика і порно - різні речі.
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01.07.2025 16:30 Ответить
Зареєстрована по КВЕДу як надання інфопослуг та таке інше
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01.07.2025 15:37 Ответить
Не треба заглядати у чужі дірки! Спробуй і взнаєш
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01.07.2025 15:43 Ответить
Анал- табу чи не табу?
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01.07.2025 15:09 Ответить
анал це зе
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01.07.2025 15:23 Ответить
Яке важливе питання підеімається
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01.07.2025 15:12 Ответить
так дівчата що так заробляють теж люди і в Хєрманії мають медстраховеку відпуску і пенсію і сплачують мільярди в бюджет а не криміналу.
я не обмовився ті мусора які беруть з них гроші і є злочинці в погонах За що хлопці воюють та невже за цих перевертнів
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01.07.2025 15:22 Ответить
Не бачу жодного слова стосовно проституції, в т.ч. оригінальними способами.
Чи це причепом?
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01.07.2025 15:14 Ответить
Тут треба суд присяжних з 12(тис) добровольців. Нехай продивляються відіо і голосують, це порушення закону, чи ні
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01.07.2025 15:14 Ответить
Не зрозуміла... Це про Верховну Раду?
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01.07.2025 15:15 Ответить
Таким порівнянням можна образити будь-кого
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01.07.2025 15:18 Ответить
В житті Світлани Дворнікової все було за@бісь: вона не читала зведення з фронту, на її будинок не падали бомби, її взагалі нічого не хвилювало в цій жизні, вона не хотіла працювати як лохи - на фабриці чи вчителькою. Вона просто хотіла жити в своє удовольствіє і заробляти фотками свого голого тіла.
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01.07.2025 15:17 Ответить
мабуть ти жирна та крива на ліце, якщо заздриш
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01.07.2025 15:19 Ответить
А тебе що нихрена не дают, залишається тільки мріяти
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01.07.2025 15:24 Ответить
Так блд, я виставила свій жир-трєст з кривою харьою на онлі-фанс, а Гетьманцев лише поржав і нічого не заплатив. Тепер я всім манделям завідую і мщу.
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01.07.2025 15:25 Ответить
вчителькою за 10 тис гривень
добре якщо ви пропишете сюди бюджет як за цю сраньплату людина може прожити.
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01.07.2025 15:24 Ответить
Значить петиції треба правильні писати, а не голосувати за дебілів, щоб потім заробляти чим попало.
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01.07.2025 15:26 Ответить
повторюсь в Німеччині порнографія в Законі і живуть чомусь німці гут
егеж та німці такі д..... не в темі...
що можна заборонити а потім брати половину за те що не помічають
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01.07.2025 15:30 Ответить
В Німеччині також є купа роботи, мирне життя, працюють закони, тому німцям можна біситися з жиру. А деякі наші громадяни просто не бажають напрягатися від природи.
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01.07.2025 15:34 Ответить
Як це не напрягатися,коли тебе у три смичка грають?
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01.07.2025 15:49 Ответить
Це порушує монополію слуг та зе на порнографію - не пройде
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01.07.2025 15:17 Ответить
Теперка маємо вільно вздрочнути?
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01.07.2025 15:18 Ответить
Вам і до цього ніхто не заважав ...
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01.07.2025 15:24 Ответить
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01.07.2025 15:58 Ответить
тема цицьок не розкрита
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01.07.2025 15:21 Ответить
Мабуть вже настав мир, війна закінчилась і дівчина не маючи другої роботи вирішила віддячити нашим солдатам. Ідеальне врем'я піднімати цю тему. Хочеш трахатися, вперед, сутенер чекає.
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01.07.2025 15:22 Ответить
А під час війни хіба чоловічі інстинкти призупиняються? А хто ж тоді у 45-46рр наробив стільки довбойобів у Німеччині,що й до цього часу не передохли?
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01.07.2025 15:53 Ответить
Не знати хто більша проститутка чи той хто торгує своїм тілом, чи той хто за гроші честь мундира продає
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01.07.2025 15:22 Ответить
проститутка чесно працює задовольняє ринкову потребу
а ті хто за гроші запустив цапів з Криму і розворував мільярди на укріпленнях то еліта України.
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01.07.2025 15:26 Ответить
Звернулася за правильною адресою - до порнопіаніста!
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01.07.2025 15:23 Ответить
Авторку на фронт, на нуль . Через рік-два хай виступає з такими "ініціативами"
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01.07.2025 15:23 Ответить
Гетманцев захищає моделів OnlyFans. Чому? Самі додумайте. Мождиво кришує він цих бл...
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01.07.2025 15:24 Ответить
Будемо дрочити тепер цілком законно і легально!
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01.07.2025 15:24 Ответить
Можно подумати,що до цього тобі хтось заботоняв.
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01.07.2025 15:55 Ответить
скільки моралістів та телепнів з мисленням як у совку -
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01.07.2025 15:27 Ответить
Читати було весело. Якось я стояла біля дороги, чекала на домовлену зустріч, а біля мене почали зупинятися машини одна за одною (просто в чергу). Одні водії чогось чекали, інші виходили з машини, обходили її і т.д. Стою, чекаю і тут починаю розуміти, чого вони в черзі. А далі приїхала поліція... Так що людей, яким цікава леді, яка оформила петицію, мабуть, дуже багато.
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01.07.2025 15:27 Ответить
а якою ще чесною працею в Україні можливо заробити на хоч маненьку квартиру
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01.07.2025 15:32 Ответить
Вчителі отримують по 4000$
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01.07.2025 15:40 Ответить
якщо в Венесуелі вчителька в школі отримує 1000 долярів і хата з планок банани на дереві опалення не треба
то як називається те місце де живуть українці
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01.07.2025 16:04 Ответить
Розумом.
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01.07.2025 16:02 Ответить
Порно можна дивитись тільки після досягнення віку 18 років, а виходити заміж з 17.
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01.07.2025 15:27 Ответить
То рік дається на підготовку практичних навичок
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01.07.2025 15:59 Ответить
Судячи з коментарів, радянський мозок ще не зовсім вивітрився з мізків деяких українців, тому якщо не знаємо як робити - дивимось на більш розвинутих мешканців планети, у Німеччині, одному з головних наших союзників, даний вид діяльності давно декриміналізований.
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01.07.2025 15:28 Ответить
Дівчина діло каже ...такі великі гроші ,йдуть по кішеннях чиновниках з кріміналітету ...давно пора індустрію розваг ЛЕГАЛІЗУВАТИ !!!
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01.07.2025 15:29 Ответить
отож поки ваша фон дер Ляйнен робить вид що не зна про бл.. в Україні найвищих п.. то так і далі буде
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01.07.2025 15:33 Ответить
ЗСУ потрібна підтримка, але рівень донатів критично впав - льотчик:- Zn.ua
як це так армії не досить грошей а 10 мільярдів євро з скс послуг не треба
То може тих хто не хоче декріміналізувати порно треба розстріляти як агентів ФСБ?
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01.07.2025 15:38 Ответить
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01.07.2025 15:39 Ответить
"Світлана Дворнікова звернулася до президента Володимира Зеленського..."
Хитра дівка, знає до кого звертатися
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01.07.2025 15:39 Ответить
Вона порушила тему, яка поки що є одною з самих прибуткових для правоохоронців. А мала б їх не ** а ти від слова зовсім. Тому законодавча заборона на секс за гроші в Україні буде ще довго існувати.
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01.07.2025 15:52 Ответить
Мусора хочуть не бандюків ловити, а робити в таких дівчат контрольні закупки.
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01.07.2025 15:55 Ответить
законопроєкт 696969
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01.07.2025 16:14 Ответить
Франція піднімає на туризмові до 1 трильйона доларів на рік. А що людей цікавить ? А те як французи гарно живуть : сир, вино, пляж, поезія, мистецтво.

Як це стосується теми статти ? Та ніяк ! Живуть же люди !
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01.07.2025 16:14 Ответить
Давно пора. Повністю підтримую.
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01.07.2025 16:15 Ответить
У нас сєкса нєт!
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01.07.2025 16:19 Ответить
Наче меле щось про еротику, а не порно. Але ж це зовсім різні речі! Я за легалізацію еротики, але порно, вибачайте, хай цією гидотою насолоджуються таємно всілякі збоченці, а не сують під ніс з різних картинок, які не маєш змоги обійти, бо будуть тикать і в рекламу, яка не має кнопки видалити, і всюди поряд знормальним контентом, як ось на цензорі збоку.
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01.07.2025 16:21 Ответить
Колись шуфріч, майже такий самий, спіч з трибуни Ради задвинув.
Поцікавтесь відповіддю.
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01.07.2025 16:30 Ответить
а я так скажу: на часі
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01.07.2025 16:23 Ответить
Хай там хто що каже, але поліція так активно заробляє на цій делікатній темі, що хай би вже якось було, аби їх від корита забрали.
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01.07.2025 16:33 Ответить
вы бежите на встречу своего конца. И до вас были народы и даже цивилизации извращенцев… Итог у всех был одинаков.
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01.07.2025 16:34 Ответить
Не "модель" а учасниця/послуги аматорського порно.
А то наклепали респектабельних ярликів - маадкль, екскортніца, коучіха
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01.07.2025 16:48 Ответить
Блд, в якій країні і чим живе отака *******? Петиції не про покарання корупціонерів та зрадників, не за дрони та ракети, а за порнуху!
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01.07.2025 17:20 Ответить
 
 