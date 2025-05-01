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Гетманцев поблагодарил моделей OnlyFans за уплаченные налоги: "Многих из них знаю лично, потому что общаемся в соцсетях". ВИДЕО

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поблагодарил моделей OnlyFans за уплаченные налоги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Гетманцев отметил, что лично знает многих моделей, общается с ними в соцсетях и выступает за декриминализацию такого вида деятельности.

"Я очень благодарен тем моделям, которые уплатили налоги. Я знаю многих лично из них. Мы общаемся в соцсетях и обсуждаем эти проблемы также. Налоги уплачены достаточно большие. Благодарен им за то, что они выполняют те нормы налогового законодательства, которые сегодня есть. Непосредственно я, как и мои коллеги, выступаем за декриминализацию этого вида деятельности. К сожалению, до сих пор 301-я статья уголовного кодекса предусматривает ответственность за создание такого вида контента. Мне кажется, что это лицемерие..." - сказал Гетманцев.

Также читайте: Украинские модели на OnlyFans за три года заработали более $111 миллионов, - глава ГНС

Автор: 

налоги (3238) легализация (162) Гетманцев Даниил (409) OnlyFans (1)


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Топ комментарии
+18
Особисто дрочун старий. Коли ти вже здохнеш від перегріву поршня.
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01.05.2025 15:43
+10
Вони грошима чи по послугами ? А то щось спілкуємось особисто
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01.05.2025 15:44
+8
Мабуть робив контрольні закупівлі "послуг" щоб перевірити сплату податків.
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01.05.2025 15:47
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Особисто дрочун старий. Коли ти вже здохнеш від перегріву поршня.
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01.05.2025 15:43 Ответить
Тепер стало зрозуміло, звідки така чудова обізнаність, скільки у нас баб в onlyfuns і скільки вони заробляють. Гетьманцев із командою особисто на кожну наярювали.
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01.05.2025 16:19 Ответить
Він не казав що знає "баб". Можливо, там моделі з "причандалами"
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01.05.2025 16:23 Ответить
це більше схоже на нього
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01.05.2025 16:25 Ответить
Это какой-то сюр! Больше 40 лет стажа, всегда все налоги платил, до копеечки! И хоть бы раз кто спасибо сказал! А тут реверансы перед ***-ми - они налоги в кои веки заплатили, видишь ли! Нет, это не государство! ******** ЗЕЛЕНЫЙ БАЛАГАН!
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01.05.2025 16:29 Ответить
він не старий, то ти молодий...хай дрочить, аби десь за гратами
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01.05.2025 16:34 Ответить
Вони грошима чи по послугами ? А то щось спілкуємось особисто
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01.05.2025 15:44 Ответить
Мабуть робив контрольні закупівлі "послуг" щоб перевірити сплату податків.
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01.05.2025 15:47 Ответить
та підписаний на них, а потім питає чому податки не заплатила, він же їй платив
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01.05.2025 16:26 Ответить
Цим займалися співробітники чи то СБУ, чи то поліції, було про це в новинах.
Під час війни це дуже важливо.
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01.05.2025 16:28 Ответить
давайте подивимося кому першому в голову прийде мисля зробити заголовок ГЕТЬМАНЦЕВ СКАЗАВ ЩО ЗНАЄ МОДЕЛІ ОНЛІФАНС ОСОБИСТО.
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01.05.2025 15:50 Ответить
Особисто курує цей бізнес?
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01.05.2025 15:52 Ответить
він би хотів, але контора ніби в Великій Британії зареєстрована там рейдерство не пройде, тому модельок общипує, спочатку щипає і бабки платить, а потім общипує
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01.05.2025 16:28 Ответить
Колеги,Гамнетницев досі сівковичу піддрочує
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01.05.2025 15:53 Ответить
Спілкується з колегами по професії
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01.05.2025 15:54 Ответить
Мда, Віктор Федорович з командою щодня виглядає все краще й краще
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01.05.2025 15:54 Ответить
Гетьманцева з ними познайомив колега з псевдо "анал табу"?
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01.05.2025 15:55 Ответить
Та ну нафіг , слів немає .Яке ж тільки лайно у нас у владі .Паскуда кончена .
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01.05.2025 15:56 Ответить
До лайна там ще міліард років еволюції
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01.05.2025 16:18 Ответить
Пісяє в морду мудрому наріду. Розважається...
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01.05.2025 16:05 Ответить
Гетманцев, ти єпанутий збочинець!!! Користуйся і далі їхніми послугами і не забувай сплачувати податки!!!
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01.05.2025 16:07 Ответить
Старый извращюга, вот и раскололся, любитель клубнички 😀
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01.05.2025 16:16 Ответить
шоколада ...
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01.05.2025 16:22 Ответить
Агент Сівковича, Сівкович агент КГБ! Москальська гебнява матрьошка! Кого ти привів до влади ЗЕзюзя хєрой?
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01.05.2025 16:21 Ответить
а дилерам подякував?
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01.05.2025 16:21 Ответить
так анал же у слуг був табу за що дякував?
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01.05.2025 16:25 Ответить
Ківа в труні перевертається...
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01.05.2025 16:28 Ответить
Продажный бутусик уже не стесняется в открытую рекламировать фсбэшных ушлепков,видать уверен в том что его хозяева скоро войдут в Киев.
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01.05.2025 16:33 Ответить
 
 