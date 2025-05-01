Гетманцев подякував моделям OnlyFans за сплачені податки: "Багатьох із них знаю особисто, бо спілкуємося у соцмережах". ВIДЕО

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подякував моделям OnlyFans за сплачені податки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гетманцев зазначив, що особисто знає багатьох моделей, спілкується із ними у соцмережах та виступає за декриміналізацію такого виду діяльності.

"Я дуже вдячний тим моделям, які сплатили податки. Я знаю багато особисто з них. Ми спілкуємося у соцмережах і обговорюємо ці проблеми також. Податки сплачені достатньо великі. Вдячний їм за те, що вони виконують ті норми податкового законодавства, які сьогодні є. Безпосередньо я, як і мої колеги, виступаємо за декриміналізацію цього виду діяльності. На жаль, досі 301-а стаття кримінального кодексу передбачає відповідальність за створення такого виду контенту. Мені здається, що це лицемірство...", - сказав Гетманцев.

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