УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10010 відвідувачів онлайн
Новини Відео
4 615 36

Гетманцев подякував моделям OnlyFans за сплачені податки: "Багатьох із них знаю особисто, бо спілкуємося у соцмережах". ВIДЕО

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подякував моделям OnlyFans за сплачені податки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гетманцев зазначив, що особисто знає багатьох моделей, спілкується із ними у соцмережах та виступає за декриміналізацію такого виду діяльності.

"Я дуже вдячний тим моделям, які сплатили податки. Я знаю багато особисто з них. Ми спілкуємося у соцмережах і обговорюємо ці проблеми також. Податки сплачені достатньо великі. Вдячний їм за те, що вони виконують ті норми податкового законодавства, які сьогодні є. Безпосередньо я, як і мої колеги, виступаємо за декриміналізацію цього виду діяльності. На жаль, досі 301-а стаття кримінального кодексу передбачає відповідальність за створення такого виду контенту. Мені здається, що це лицемірство...", - сказав Гетманцев.

Також читайте: Українські моделі на OnlyFans за три роки заробили понад $111 мільйонів, – голова ДПС

Автор: 

податки (3850) легалізація (142) Гетманцев Данило (889) OnlyFans (17)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Особисто дрочун старий. Коли ти вже здохнеш від перегріву поршня.
показати весь коментар
01.05.2025 15:43
+10
Вони грошима чи по послугами ? А то щось спілкуємось особисто
показати весь коментар
01.05.2025 15:44
+10
Мабуть робив контрольні закупівлі "послуг" щоб перевірити сплату податків.
показати весь коментар
01.05.2025 15:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Особисто дрочун старий. Коли ти вже здохнеш від перегріву поршня.
показати весь коментар
01.05.2025 15:43 Відповісти
Тепер стало зрозуміло, звідки така чудова обізнаність, скільки у нас баб в onlyfuns і скільки вони заробляють. Гетьманцев із командою особисто на кожну наярювали.
показати весь коментар
01.05.2025 16:19 Відповісти
Він не казав що знає "баб". Можливо, там моделі з "причандалами"
показати весь коментар
01.05.2025 16:23 Відповісти
це більше схоже на нього
показати весь коментар
01.05.2025 16:25 Відповісти
Во шалун
показати весь коментар
01.05.2025 18:00 Відповісти
Это какой-то сюр! Больше 40 лет стажа, всегда все налоги платил, до копеечки! И хоть бы раз кто спасибо сказал! А тут реверансы перед ***-ми - они налоги в кои веки заплатили, видишь ли! Нет, это не государство! ******** ЗЕЛЕНЫЙ БАЛАГАН!
показати весь коментар
01.05.2025 16:29 Відповісти
він не старий, то ти молодий...хай дрочить, аби десь за гратами
показати весь коментар
01.05.2025 16:34 Відповісти
Вони грошима чи по послугами ? А то щось спілкуємось особисто
показати весь коментар
01.05.2025 15:44 Відповісти
Мабуть робив контрольні закупівлі "послуг" щоб перевірити сплату податків.
показати весь коментар
01.05.2025 15:47 Відповісти
та підписаний на них, а потім питає чому податки не заплатила, він же їй платив
показати весь коментар
01.05.2025 16:26 Відповісти
Цим займалися співробітники чи то СБУ, чи то поліції, було про це в новинах.
Під час війни це дуже важливо.
показати весь коментар
01.05.2025 16:28 Відповісти
давайте подивимося кому першому в голову прийде мисля зробити заголовок ГЕТЬМАНЦЕВ СКАЗАВ ЩО ЗНАЄ МОДЕЛІ ОНЛІФАНС ОСОБИСТО.
показати весь коментар
01.05.2025 15:50 Відповісти
Особисто курує цей бізнес?
показати весь коментар
01.05.2025 15:52 Відповісти
він би хотів, але контора ніби в Великій Британії зареєстрована там рейдерство не пройде, тому модельок общипує, спочатку щипає і бабки платить, а потім общипує
показати весь коментар
01.05.2025 16:28 Відповісти
Колеги,Гамнетницев досі сівковичу піддрочує
показати весь коментар
01.05.2025 15:53 Відповісти
Спілкується з колегами по професії
показати весь коментар
01.05.2025 15:54 Відповісти
Мда, Віктор Федорович з командою щодня виглядає все краще й краще
показати весь коментар
01.05.2025 15:54 Відповісти
Гетьманцева з ними познайомив колега з псевдо "анал табу"?
показати весь коментар
01.05.2025 15:55 Відповісти
Та ну нафіг , слів немає .Яке ж тільки лайно у нас у владі .Паскуда кончена .
показати весь коментар
01.05.2025 15:56 Відповісти
До лайна там ще міліард років еволюції
показати весь коментар
01.05.2025 16:18 Відповісти
Пісяє в морду мудрому наріду. Розважається...
показати весь коментар
01.05.2025 16:05 Відповісти
Гетманцев, ти єпанутий збочинець!!! Користуйся і далі їхніми послугами і не забувай сплачувати податки!!!
показати весь коментар
01.05.2025 16:07 Відповісти
Старый извращюга, вот и раскололся, любитель клубнички 😀
показати весь коментар
01.05.2025 16:16 Відповісти
шоколада ...
показати весь коментар
01.05.2025 16:22 Відповісти
Агент Сівковича, Сівкович агент КГБ! Москальська гебнява матрьошка! Кого ти привів до влади ЗЕзюзя хєрой?
показати весь коментар
01.05.2025 16:21 Відповісти
а дилерам подякував?
показати весь коментар
01.05.2025 16:21 Відповісти
так анал же у слуг був табу за що дякував?
показати весь коментар
01.05.2025 16:25 Відповісти
Ківа в труні перевертається...
показати весь коментар
01.05.2025 16:28 Відповісти
Продажный бутусик уже не стесняется в открытую рекламировать фсбэшных ушлепков,видать уверен в том что его хозяева скоро войдут в Киев.
показати весь коментар
01.05.2025 16:33 Відповісти
что кацапчег опять киев за 3 дня,))))вы убогое мясо всратый покровск с часов яром годами берете) удел кацап армии, села и поселки и то благодаря кабам положив при этом штабеля своего кацапского биомусора по полям и посадкам)
показати весь коментар
01.05.2025 16:46 Відповісти
Читай внимательно - бутусик в наглую пиарит агента фсб,сделай вывод о том что происходит в головах этих фигурантов.
показати весь коментар
01.05.2025 16:49 Відповісти
От тепер думаю, а за яким КВЕДом реєструються ФОПи-онліфанщиці... Порно у нас офіційно заборонено, в КВЕДах я щось дрочер-послуг не бачив... ну й потім, якщо виручка таким "трудівницям" приходить в валюті, її необхідно ставити на продаж на міжбанк... Індустрія, ***...
показати весь коментар
01.05.2025 16:52 Відповісти
кожен політік мае дуже добре відносітся до працювніков сексуального фронту як до ментальніх братів.до того ті самі тростітуткі будьякого гатунку майже завжди набогато чистіше душею.
показати весь коментар
01.05.2025 17:25 Відповісти
спасибо за взносы, оборону, самосознание, спасение материальных ценностей, очень жаль, но таперича всех просим к стенке в тюрму, таков закон. ну, таки да - метода та же и применима прям ко всем холопам.
показати весь коментар
01.05.2025 17:46 Відповісти
Воно ще й дрочер. 😁
показати весь коментар
01.05.2025 18:05 Відповісти
 
 