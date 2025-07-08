Зеленский ответил на петицию о декриминализации порно: Рада уже рассматривает законопроект №12191
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию модели OnlyFans с просьбой декриминализировать производство контента для взрослых в Украине. Петицию ранее поддержали более 25 тысяч украинцев.
Об этом говорится на сайте электронных петиций, информирует Цензор.НЕТ.
В ответе глава государства поблагодарил всех, кто присоединился к созданию и подписанию петиции, и напомнил, что Украина является правовым государством, где законодательные изменения принимает только Верховная Рада.
Он отметил, что решение затронутых в электронной петиции вопросов относятся к компетенции Верховной Рады, а он же подписывает закон уже после принятия парламентом.
Зеленский сообщил, что в ВР уже находится на рассмотрении соответствующий законопроект №12191, который предлагает изменить статью 301 Уголовного кодекса - уголовная ответственность сохраняется только за распространение порнографии среди детей или с целью сбыта.
Президент также добавил, что предложения, изложенные в петиции, направили в парламент для учета при рассмотрении этого законопроекта.
Напомним, OnlyFans модель Светлана Дворникова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отменить уголовную ответственность за порнографию.
Женщина призвала президента публично поддержать законопроект №12191 о декриминализации порнографии, "чтобы правоохранители занимались реальными преступлениями, а не делали контрольные закупки интимных фотографий".
Необходимое количество голосов петиция набрала за три дня.
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Я бачу в проекті руку кремля, їм потрібно виправдати агресію
Так має називатись Потужний закон
- забув добавить що по його бажанню
щоб держслужбовцям та депутатам було чим займатися і що кришувати
Проте
Зеленський ігнорував петицію з проханням ввести санкції проти людини Януковича Портнова та
ігнорує 145 тисяч підписів українців під петицією про скасування санкцій проти Порошенка.
Ху is ZЕ видно неозброєним оком.
Цікаво хто нарадив цю гидотну справу Зеленському? Чи часом не путін?