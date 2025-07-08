Зеленский ответил на петицию о декриминализации порно: Рада уже рассматривает законопроект №12191

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию модели OnlyFans с просьбой декриминализировать производство контента для взрослых в Украине. Петицию ранее поддержали более 25 тысяч украинцев.

Об этом говорится на сайте электронных петиций, информирует Цензор.НЕТ.

В ответе глава государства поблагодарил всех, кто присоединился к созданию и подписанию петиции, и напомнил, что Украина является правовым государством, где законодательные изменения принимает только Верховная Рада.

Он отметил, что решение затронутых в электронной петиции вопросов относятся к компетенции Верховной Рады, а он же подписывает закон уже после принятия парламентом.

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Зеленский сообщил, что в ВР уже находится на рассмотрении соответствующий законопроект №12191, который предлагает изменить статью 301 Уголовного кодекса - уголовная ответственность сохраняется только за распространение порнографии среди детей или с целью сбыта.

Президент также добавил, что предложения, изложенные в петиции, направили в парламент для учета при рассмотрении этого законопроекта.

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Напомним, OnlyFans модель Светлана Дворникова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отменить уголовную ответственность за порнографию.

Женщина призвала президента публично поддержать законопроект №12191 о декриминализации порнографии, "чтобы правоохранители занимались реальными преступлениями, а не делали контрольные закупки интимных фотографий".

Необходимое количество голосов петиция набрала за три дня.

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