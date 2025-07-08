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Новости Декриминализация порнографии
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Зеленский ответил на петицию о декриминализации порно: Рада уже рассматривает законопроект №12191

Зеленский ответил на петицию о декриминализации порнографии

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию модели OnlyFans с просьбой декриминализировать производство контента для взрослых в Украине. Петицию ранее поддержали более 25 тысяч украинцев.

Об этом говорится на сайте электронных петиций, информирует Цензор.НЕТ.

В ответе глава государства поблагодарил всех, кто присоединился к созданию и подписанию петиции, и напомнил, что Украина является правовым государством, где законодательные изменения принимает только Верховная Рада.

Он отметил, что решение затронутых в электронной петиции вопросов относятся к компетенции Верховной Рады, а он же подписывает закон уже после принятия парламентом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Петиция модели OnlyFans о декриминализации порнографии в Украине набрала необходимые подписи для рассмотрения Зеленским

Зеленский сообщил, что в ВР уже находится на рассмотрении соответствующий законопроект №12191, который предлагает изменить статью 301 Уголовного кодекса - уголовная ответственность сохраняется только за распространение порнографии среди детей или с целью сбыта.

Президент также добавил, что предложения, изложенные в петиции, направили в парламент для учета при рассмотрении этого законопроекта.

Также читайте: Правоохранительный комитет поддержал декриминализацию порнографии

Напомним, OnlyFans модель Светлана Дворникова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отменить уголовную ответственность за порнографию.

Женщина призвала президента публично поддержать законопроект №12191 о декриминализации порнографии, "чтобы правоохранители занимались реальными преступлениями, а не делали контрольные закупки интимных фотографий".

Необходимое количество голосов петиция набрала за три дня.

Также читайте: Комитет Рады поддержал законопроект о декриминализации порно

Автор: 

законопроект (3241) Зеленский Владимир (21160) порнография (211)


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Топ комментарии
+5
Це це?
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08.07.2025 19:10 Ответить
+5
замість цієї чепухи краще би вже закидали Зеленого петиціями про відставку Зермака, бо він вже не тільки українців, він вже американців реально харить...
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08.07.2025 19:48 Ответить
+4
О, такі "проблеми" ішак вирішує блискавично. Воно тільки для цього й здатне, а тут якась війна, оборона країни. Тепер це чмо зможе зіграти на роялі в профіль.
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08.07.2025 19:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Третий по значимости закон после легализации казино и наркотиков!
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08.07.2025 19:05 Ответить
Самий важливий законопроект....
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08.07.2025 19:06 Ответить
Укрепит оборонноспособность..
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08.07.2025 19:19 Ответить
Ні. Тепер Господь Бог буде за тих, хто не чинить перелюбу та не спокушає інших. А кремлівська пропаганда мобілізує проти укргеїв і тих, хто сумнівався.
Я бачу в проекті руку кремля, їм потрібно виправдати агресію
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08.07.2025 19:34 Ответить
его фейс каждый день в новостной ленте считаю жестким порно не для слабонервных
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08.07.2025 19:09 Ответить
Це це?
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08.07.2025 19:10 Ответить
Давно пора це зробити, особливо враховуючи ******* реалії
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08.07.2025 19:12 Ответить
легалізують під патронатом скумбрії, як первої ляді ))
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08.07.2025 19:13 Ответить
Нехай скумбрія заведе свій власний Onlyfans ? Може комусь і сподобається
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08.07.2025 19:17 Ответить
О, такі "проблеми" ішак вирішує блискавично. Воно тільки для цього й здатне, а тут якась війна, оборона країни. Тепер це чмо зможе зіграти на роялі в профіль.
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08.07.2025 19:30 Ответить
Петицію про заборону призову чоловіків 50+ він проігнорував, а тут піар більший і додаткові жіночки проголосують на виборах
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08.07.2025 19:35 Ответить
€∆ісь оно конєм....
Так має називатись Потужний закон
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08.07.2025 19:36 Ответить
В OnlyFans хіба не збут?
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08.07.2025 19:37 Ответить
А що там з заходами на відзначення національного дня молитви? Може розгляне ВР в одному пакеті?
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08.07.2025 19:39 Ответить
Ударим порнухой по безалаберности и бездорожью а вообще то давным дано надо было легализовать и лёгкие наркотики и порнографию и проституцию и огнестрел ...хватит в зоне жить...
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08.07.2025 19:45 Ответить
замість цієї чепухи краще би вже закидали Зеленого петиціями про відставку Зермака, бо він вже не тільки українців, він вже американців реально харить...
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08.07.2025 19:48 Ответить
О...!ОО..!.ООО...ООО.....!це яке" важливе "питання ...ОООООООО......!Це дуже ,дуже "важливе " питання на часі...ТРИЗДЕЦЬ!
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08.07.2025 19:54 Ответить
....та нагадав, що Україна є правовою державою, де законодавчі зміни ухвалює лише Верховна Рада....
- забув добавить що по його бажанню
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08.07.2025 20:01 Ответить
....Жінка закликала президента публічно підтримати законопроєкт №12191 про декриміналізацію порнографії,
щоб держслужбовцям та депутатам було чим займатися і що кришувати
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08.07.2025 20:03 Ответить
Зеленський миттєво відповів на петицію з проханням декриміналізувати порно.

Проте

Зеленський ігнорував петицію з проханням ввести санкції проти людини Януковича Портнова та

ігнорує 145 тисяч підписів українців під петицією про скасування санкцій проти Порошенка.

Ху is ZЕ видно неозброєним оком.
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08.07.2025 20:31 Ответить
Не країна, а якесь шапіто, чесслово!
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08.07.2025 20:59 Ответить
Порада Валаама(історія із Біблії)- хай народ почне блудити і чинити розпусту і Бог сам їх покарає.
Цікаво хто нарадив цю гидотну справу Зеленському? Чи часом не путін?
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08.07.2025 20:54 Ответить
Ну ота піська, що зверталася з проханням цілком може бути агенткою пуйла.
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08.07.2025 20:56 Ответить
А порно буває без збуту? Хахахахаха!!! Наробили кіношок і дивляться під ковдрою самі
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08.07.2025 20:54 Ответить
А так хіба не буває?
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08.07.2025 21:30 Ответить
У нього ж дочка підроста, треба їй про майбутнє подбати. Не на завод же йти дитині.
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08.07.2025 21:02 Ответить
Шах і мат, порнофоби!
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08.07.2025 21:26 Ответить
Потужний удар! Все для фронту, все для перемоги! Трудиться наш Боневтік вже й на порно фронті.
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08.07.2025 21:31 Ответить
Краще прийміть такий Закон, щоб по ньому усі чоловіки пройшли через фронт. Попит на порнографію впаде до нуля.
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08.07.2025 21:34 Ответить
 
 