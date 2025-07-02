Петиция модели OnlyFans о декриминализации порнографии в Украине набрала необходимые подписи для рассмотрения Зеленским
Петиция о декриминализации порнографии в Украине набрала более 25 тысяч голосов и теперь подлежит рассмотрению президентом Владимиром Зеленским.
Об этом говорится в соответствующем документе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Автором обращения стала Светлана Дворникова - модель с платформы OnlyFans, которая отмечает, что за 5 лет уплатила более 40 миллионов гривен налогов.
В петиции Дворникова указала, что несмотря на официальную уплату налогов с доходов от создания эротического контента, против нее открыто уголовное дело по ст. 301 УКУ ("Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов"). По словам автора, правоохранители намекнули, что дело может быть закрыто в обмен на взятку.
Петиция призывает отменить уголовную ответственность за производство и распространение порнографии в Украине и нормировать деятельность в сфере создания эротического контента, которая уже фактически существует в онлайн-пространстве.
Напомним, OnlyFans модель Светлана Дворникова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отменить уголовную ответственность за порнографию.
В декабре 2024 года правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №12191 о декриминализации порнографии.
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