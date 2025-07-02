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Новости Декриминализация порнографии
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Петиция модели OnlyFans о декриминализации порнографии в Украине набрала необходимые подписи для рассмотрения Зеленским

onlyfans

Петиция о декриминализации порнографии в Украине набрала более 25 тысяч голосов и теперь подлежит рассмотрению президентом Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в соответствующем документе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Автором обращения стала Светлана Дворникова - модель с платформы OnlyFans, которая отмечает, что за 5 лет уплатила более 40 миллионов гривен налогов.

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В петиции Дворникова указала, что несмотря на официальную уплату налогов с доходов от создания эротического контента, против нее открыто уголовное дело по ст. 301 УКУ ("Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов"). По словам автора, правоохранители намекнули, что дело может быть закрыто в обмен на взятку.

Петиция призывает отменить уголовную ответственность за производство и распространение порнографии в Украине и нормировать деятельность в сфере создания эротического контента, которая уже фактически существует в онлайн-пространстве.

Напомним, OnlyFans модель Светлана Дворникова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отменить уголовную ответственность за порнографию.

В декабре 2024 года правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №12191 о декриминализации порнографии.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21108) порнография (210) декриминализация (54) петиция (359) OnlyFans (3)


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Топ комментарии
+7
Нарешті вирішення реальних проблем. А то війна якась, обстріли...

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02.07.2025 18:07 Ответить
+5
ти хоть читав що проблема у тому що поліцейські займаються шантажем ціх дівчат ?
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02.07.2025 18:11 Ответить
+4
Так, це одна з наших найбільших проблем сьогодення...
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02.07.2025 18:12 Ответить
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Мужики сидять по хатам, руки чухаються )
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02.07.2025 18:05 Ответить
ОнліКаарталс транслюють на увесь світ.
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02.07.2025 18:08 Ответить
Та зрозуміло). То він, мабуть, жартує))
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02.07.2025 18:14 Ответить
Нарешті вирішення реальних проблем. А то війна якась, обстріли...

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02.07.2025 18:07 Ответить
ти хоть читав що проблема у тому що поліцейські займаються шантажем ціх дівчат ?
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02.07.2025 18:11 Ответить
Так, це одна з наших найбільших проблем сьогодення...
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02.07.2025 18:12 Ответить
Andrew Moon телепень, поліція може займатись корисними справами ніж вимагати гроши
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02.07.2025 18:17 Ответить
Ну якщо ви не в курсі, життя триває, на "паузу" його ніхто не ставив і ставити не збирається, бо інакше впаде країна. В якщо ви не в курсі - навіть проти вас мільтони можуть відкрити кримінальне впровадження - прийшлють вам (не дай бог) в месенджер або на пошту якусь полуничку або взагалі на ПК завантажать Це рудімент Совітського Союзу, якого треба давно позбавитися. Ну і 40 мільйонів податків для зухвалого воїна - то дріб'язок
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02.07.2025 18:13 Ответить
чим погано шоб вони платили податки і військовий збір під час війни?
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02.07.2025 18:17 Ответить
Он посовєтуєтся с прєдставітєлями ЛГБТ і прімєт рєшеніє.
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02.07.2025 18:09 Ответить
- Ало, це секс по телефону?
- Мужчина, ви не туди попали.
- О-о-о, продовжуйте, не зупиняйтесь.
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02.07.2025 18:10 Ответить
Телепні які надсміхаються - почитайте що робить поліція з ціми дівчатами
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02.07.2025 18:13 Ответить
Руки геть від Світлани Дворнікової!
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02.07.2025 18:13 Ответить
У нас Верховна Рада з депутатами декриміналізована, і мєнти з прокурорами теж. навіщо ця петиція?
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02.07.2025 18:16 Ответить
Ну, це ж не вихід України, на 4 році московської повномасштабки, з Оттавської протимінної …
Зелене лайно, знає своє завдання, з Оманських лижних прогулянок, з рішалою по пивним ларькам!….
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02.07.2025 18:17 Ответить
Давно пора
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02.07.2025 18:18 Ответить
Мужику за атаку - ...в сраку,
Дамі за ...ду - звізду!
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02.07.2025 18:20 Ответить
Порнография давно декриминализована. Марафон, 95 квартал, 1+1 ....
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02.07.2025 18:23 Ответить
Власне, що вони крадуть(на відміну від зелених гнид)? Якщо підліток захоче якісь пікантні враження, то інтернет надасть достатньо контенту і без Дворнікової
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02.07.2025 18:23 Ответить
Начасі!...тепер укоаїнці заживуть!... Якусь нормальну петицію так не пропускають
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02.07.2025 18:26 Ответить
Бгг, Зєля буде розглядати модель онлифанс
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02.07.2025 18:26 Ответить
Спостерігаємо за швидкістю реакції на цю петицію - дуже цікаво буде, ІМХО
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02.07.2025 18:38 Ответить
Працюють як можуть. Хтось головою, хтось руками, а ці - іншими частинами тіла.
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02.07.2025 18:44 Ответить
 
 