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Зеленский наградил еще 414 защитников Украины, 90 из них - посмертно

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил государственные награды 414 украинцам, из которых 90 - посмертно.

Об этом говорится в указе №447/2025, передает Цензор.НЕТ.

Награды присвоены за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение Украинскому народу.

Среди отмеченных - военнослужащие Вооруженных сил, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, ГСЧС, а также работники Национальной полиции.

Защитникам присвоены ордена Богдана Хмельницкого, Данила Галицкого, "За мужність", медали "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя", а также знак отличия Президента Украины "Хрест бойових заслуг".

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Автор: 

Зеленский Владимир (21108) награда (1823) военнослужащие (6207)


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02.07.2025 12:22 Ответить
Вітаємо з Днем народження Легенду добровольчого руху , Командира https://www.facebook.com/hospitallers?__cft__[0]=AZWkFvyYv0jGloGzabm9HpbJhCULHx0sUPH8Z6Wxfh4e5wkRlXnGzfJ-WNE6dfKarlCaSCGib7VJzjWyVHz8Oh1IJvKwyKG7EyYz4L-fuHFxrTtLLcRjUgWyxi9ip72lLuOfyCONSOZcsayksyVF1k_PiK792HwrO7938Q41U3pqbAv9amTQ3zcSDirn8tur-CgzoKSDQ2rOXN-Wpj-on-_9&__tn__=-]K-R Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри • Hospitallers Paramedics https://www.facebook.com/yana.hospitallers?__cft__[0]=AZWkFvyYv0jGloGzabm9HpbJhCULHx0sUPH8Z6Wxfh4e5wkRlXnGzfJ-WNE6dfKarlCaSCGib7VJzjWyVHz8Oh1IJvKwyKG7EyYz4L-fuHFxrTtLLcRjUgWyxi9ip72lLuOfyCONSOZcsayksyVF1k_PiK792HwrO7938Q41U3pqbAv9amTQ3zcSDirn8tur-CgzoKSDQ2rOXN-Wpj-on-_9&__tn__=-]K-R Яна Зінкевич !
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02.07.2025 12:23 Ответить
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02.07.2025 12:24 Ответить
все смерти Украинцев и разрушения Украины на твоей подлой никчёмной шкурке
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02.07.2025 13:09 Ответить
 
 