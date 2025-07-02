Зеленский наградил еще 414 защитников Украины, 90 из них - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил государственные награды 414 украинцам, из которых 90 - посмертно.

Об этом говорится в указе №447/2025, передает Цензор.НЕТ.

Награды присвоены за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение Украинскому народу.

Среди отмеченных - военнослужащие Вооруженных сил, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, ГСЧС, а также работники Национальной полиции.

Защитникам присвоены ордена Богдана Хмельницкого, Данила Галицкого, "За мужність", медали "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя", а также знак отличия Президента Украины "Хрест бойових заслуг".

Также читайте: Зеленский наградил еще 226 военнослужащих, 183 из них - посмертно