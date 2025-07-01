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Зеленский наградил еще 226 военнослужащих, 183 из них - посмертно

Зеленский наградил еще 226 защитников Украины

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 226 защитников Украины, 183 из них - посмертно.

Соответствующий указ №446/2025 от 1 июля опубликован на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

В документе указано, что награды назначены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.

Украинские защитники получили ордена Богдана Хмельницкого, "За мужність", а также медали "За військову службу Україні" и "Захиснику Вітчизни".

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Зеленский Владимир (21096) награда (1823) военнослужащие (6207)


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Схоже що Зєлєнскій і Єрмак з Татаровим дуже ******* нагороджувати українців посмертно. Ну щоб живих Героїв було якомога менше, а ті що є були лояльними до влади...
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01.07.2025 17:55 Ответить
Когда уже Запад будет ротацию делать?? Макрон Стармер Мерц украинские солдаты не вечные! У нас наихудший показатель по потерянной территории за Июнь месяц! У врага проблемы с техникой. У нас с людьми! Вводите уже свои грёбанные войска! Чего вы ждёте?? Летом может быть оккупированны Сумы. Осенью Днепр. Вы этого хотите?? Пипец ***!
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01.07.2025 18:09 Ответить
 
 