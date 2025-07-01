Зеленский наградил еще 226 военнослужащих, 183 из них - посмертно
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 226 защитников Украины, 183 из них - посмертно.
Соответствующий указ №446/2025 от 1 июля опубликован на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.
В документе указано, что награды назначены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.
Украинские защитники получили ордена Богдана Хмельницкого, "За мужність", а также медали "За військову службу Україні" и "Захиснику Вітчизни".
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НБ
показать весь комментарий01.07.2025 17:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex Peterson
показать весь комментарий01.07.2025 18:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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