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Новини Нагородження відзнаками військових Відзначення нагородами військових ЗСУ
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Зеленський нагородив ще 226 військовослужбовців, 183 із них - посмертно

Зеленський відзначив нагородами ще 226 захисників України

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 226 захисників України, 183 із них –– посмертно.

Відповідний указ №446/2025 від 1 липня опублікований на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

У документі вказано, що нагороди призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Українські захисники отримали ордени Богдана Хмельницького, "За мужність", а також медалі "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

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Зеленський Володимир (24595) нагорода (1284) військовослужбовці (4835)


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Схоже що Зєлєнскій і Єрмак з Татаровим дуже ******* нагороджувати українців посмертно. Ну щоб живих Героїв було якомога менше, а ті що є були лояльними до влади...
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01.07.2025 17:55 Відповісти
Когда уже Запад будет ротацию делать?? Макрон Стармер Мерц украинские солдаты не вечные! У нас наихудший показатель по потерянной территории за Июнь месяц! У врага проблемы с техникой. У нас с людьми! Вводите уже свои грёбанные войска! Чего вы ждёте?? Летом может быть оккупированны Сумы. Осенью Днепр. Вы этого хотите?? Пипец ***!
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01.07.2025 18:09 Відповісти
 
 