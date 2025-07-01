Зеленський нагородив ще 226 військовослужбовців, 183 із них - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 226 захисників України, 183 із них –– посмертно.

Відповідний указ №446/2025 від 1 липня опублікований на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

У документі вказано, що нагороди призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Українські захисники отримали ордени Богдана Хмельницького, "За мужність", а також медалі "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

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