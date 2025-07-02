Зеленський нагородив ще 414 захисників України, 90 з них - посмертно
Президент України Володимир Зеленський присвоїв державні нагороди 414 українцям, з яких 90 отримали звання посмертно.
Про це йдеться в указі №447/2025, передає Цензор.НЕТ.
Нагороди присвоєно за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння Українському народові.
Серед відзначених - військовослужбовці Збройних сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, ДСНС, а також працівники Національної поліції.
Захисникам присвоєно ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя", а також відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг".
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