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Новини Декриміналізація порнографії
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Петиція моделі OnlyFans про декриміналізацію порнографії в Україні набрала необхідні підписи для розгляду Зеленським

onlyfans

Петиція щодо декриміналізації порнографії в Україні набрала понад 25 тисяч голосів і тепер підлягає розгляду президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у відповідому документі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Авторкою звернення стала Світлана Дворнікова - модель з платформи OnlyFans, яка зазначає, що за 5 років сплатила понад 40 мільйонів гривень податків.

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У петиції Дворнікова вказала, що попри офіційну сплату податків з доходів від створення еротичного контенту, проти неї відкрито кримінальну справу за ст. 301 ККУ ("Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів"). За словами авторки, правоохоронці натякнули, що справа може бути закрита в обмін на хабар.

Петиція закликає скасувати кримінальну відповідальність за виробництво та поширення порнографії в Україні та унормувати діяльність у сфері створення еротичного контенту, яка вже фактично існує в онлайн-просторі.

Нагадаємо, OnlyFans модель Світлана Дворнікова звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом скасувати кримінальну відповідальність за порнографію.

У грудні 2024 року правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №12191 про декриміналізацію порнографії.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24607) порнографія (111) декриміналізація (9) петиція (325) OnlyFans (20)


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Топ коментарі
+16
ти хоть читав що проблема у тому що поліцейські займаються шантажем ціх дівчат ?
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02.07.2025 18:11 Відповісти
+9
Нарешті вирішення реальних проблем. А то війна якась, обстріли...

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02.07.2025 18:07 Відповісти
+7
Ну якщо ви не в курсі, життя триває, на "паузу" його ніхто не ставив і ставити не збирається, бо інакше впаде країна. В якщо ви не в курсі - навіть проти вас мільтони можуть відкрити кримінальне впровадження - прийшлють вам (не дай бог) в месенджер або на пошту якусь полуничку або взагалі на ПК завантажать Це рудімент Совітського Союзу, якого треба давно позбавитися. Ну і 40 мільйонів податків для зухвалого воїна - то дріб'язок
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02.07.2025 18:13 Відповісти
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Мужики сидять по хатам, руки чухаються )
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02.07.2025 18:05 Відповісти
ОнліКаарталс транслюють на увесь світ.
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02.07.2025 18:08 Відповісти
Та зрозуміло). То він, мабуть, жартує))
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02.07.2025 18:14 Відповісти
Нарешті вирішення реальних проблем. А то війна якась, обстріли...

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02.07.2025 18:07 Відповісти
ти хоть читав що проблема у тому що поліцейські займаються шантажем ціх дівчат ?
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02.07.2025 18:11 Відповісти
Так, це одна з наших найбільших проблем сьогодення...
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02.07.2025 18:12 Відповісти
Andrew Moon телепень, поліція може займатись корисними справами ніж вимагати гроши
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02.07.2025 18:17 Відповісти
Ну якщо ви не в курсі, життя триває, на "паузу" його ніхто не ставив і ставити не збирається, бо інакше впаде країна. В якщо ви не в курсі - навіть проти вас мільтони можуть відкрити кримінальне впровадження - прийшлють вам (не дай бог) в месенджер або на пошту якусь полуничку або взагалі на ПК завантажать Це рудімент Совітського Союзу, якого треба давно позбавитися. Ну і 40 мільйонів податків для зухвалого воїна - то дріб'язок
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02.07.2025 18:13 Відповісти
чим погано шоб вони платили податки і військовий збір під час війни?
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02.07.2025 18:17 Відповісти
Он посовєтуєтся с прєдставітєлями ЛГБТ і прімєт рєшеніє.
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02.07.2025 18:09 Відповісти
- Ало, це секс по телефону?
- Мужчина, ви не туди попали.
- О-о-о, продовжуйте, не зупиняйтесь.
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02.07.2025 18:10 Відповісти
Телепні які надсміхаються - почитайте що робить поліція з ціми дівчатами
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02.07.2025 18:13 Відповісти
Руки геть від Світлани Дворнікової!
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02.07.2025 18:13 Відповісти
У нас Верховна Рада з депутатами декриміналізована, і мєнти з прокурорами теж. навіщо ця петиція?
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02.07.2025 18:16 Відповісти
Ну, це ж не вихід України, на 4 році московської повномасштабки, з Оттавської протимінної …
Зелене лайно, знає своє завдання, з Оманських лижних прогулянок, з рішалою по пивним ларькам!….
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02.07.2025 18:17 Відповісти
Давно пора
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02.07.2025 18:18 Відповісти
Мужику за атаку - ...в сраку,
Дамі за ...ду - звізду!
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02.07.2025 18:20 Відповісти
Порнография давно декриминализована. Марафон, 95 квартал, 1+1 ....
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02.07.2025 18:23 Відповісти
Зелені хабар вимагають
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02.07.2025 19:16 Відповісти
Власне, що вони крадуть(на відміну від зелених гнид)? Якщо підліток захоче якісь пікантні враження, то інтернет надасть достатньо контенту і без Дворнікової
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02.07.2025 18:23 Відповісти
Начасі!...тепер укоаїнці заживуть!... Якусь нормальну петицію так не пропускають
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02.07.2025 18:26 Відповісти
Воно на часі з 2014 року. Але ще почекаємо. Така ж шикарна годувальня для ментів. Нехай ці "херої тила" ще підзароблять.
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02.07.2025 19:08 Відповісти
Бгг, Зєля буде розглядати модель онлифанс
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02.07.2025 18:26 Відповісти
Спостерігаємо за швидкістю реакції на цю петицію - дуже цікаво буде, ІМХО
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02.07.2025 18:38 Відповісти
Працюють як можуть. Хтось головою, хтось руками, а ці - іншими частинами тіла.
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02.07.2025 18:44 Відповісти
А як же орли Клименка харчуватися будуть? Вони ж воювати не навчені.
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02.07.2025 18:57 Відповісти
Тепер Зєля буде мати ще одну забавку - порнографію.
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02.07.2025 18:59 Відповісти
Ударим порнографией по рукоблудию!
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02.07.2025 19:02 Відповісти
ВАУ ТАК ЗЕЛЯ ЧЛЯНОМ ИГРА НА РОЯЛЕ?!ТАК ВОТ ТЕПЕРЬ И ВСЕМ ПОРА!ВАУ ДЕНЬГА В БЮДЖЕТ ХЛЫНЕТ!ДА ЗЕЛЯ?!ЧЛЕНОГРАЙ!
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02.07.2025 19:23 Відповісти
"боротьба" з проституцією,порнографію і так далі,це просто "боротьба з вітряними млинами",а ще спосіб "кришування" та збагачення для "мусорів",от і все.
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02.07.2025 19:39 Відповісти
 
 