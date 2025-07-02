Петиція моделі OnlyFans про декриміналізацію порнографії в Україні набрала необхідні підписи для розгляду Зеленським
Петиція щодо декриміналізації порнографії в Україні набрала понад 25 тисяч голосів і тепер підлягає розгляду президентом Володимиром Зеленським.
Про це йдеться у відповідому документі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Авторкою звернення стала Світлана Дворнікова - модель з платформи OnlyFans, яка зазначає, що за 5 років сплатила понад 40 мільйонів гривень податків.
У петиції Дворнікова вказала, що попри офіційну сплату податків з доходів від створення еротичного контенту, проти неї відкрито кримінальну справу за ст. 301 ККУ ("Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів"). За словами авторки, правоохоронці натякнули, що справа може бути закрита в обмін на хабар.
Петиція закликає скасувати кримінальну відповідальність за виробництво та поширення порнографії в Україні та унормувати діяльність у сфері створення еротичного контенту, яка вже фактично існує в онлайн-просторі.
Нагадаємо, OnlyFans модель Світлана Дворнікова звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом скасувати кримінальну відповідальність за порнографію.
У грудні 2024 року правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №12191 про декриміналізацію порнографії.
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