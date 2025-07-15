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Новости Декриминализация порнографии
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Полиция заплатила $63 за порноконтент харьковчанке: ее приговорили к трем годам с испытательным сроком

Приговор за порнографию Женщину осудили в Харькове

Полиция Харькова потратила 62,99 доллара на контрольную закупку порнографического контента у девушки на одной из стриминговых платформ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП, об этом говорится в решении Киевского районного суда города Харькова от 11 июля.

Речь идет о событиях, происходивших в январе 2021 года. Тогда полицейские разоблачили "организованную группу лиц", которая организовала "порно-студию" (вероятно, речь идет о вебкам-студии) в Харькове и нанимала на работу девушек, которые "обязались непосредственно изготавливать и сбывать изображения порнографического характера на сайте".

Работа студии продолжалась с декабря 2020 года по апрель 2021.

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"16.01.2021 сотрудники полиции, в ходе проведения негласного следственно-розыскного действия, в порядке ст. 271 УПК Украины, а именно контроля за совершением преступления в форме оперативной закупки, с помощью компьютерной техники, через сеть Интернет, осуществили документирование изготовления и распространения изображений порнографического характера при следующих обстоятельствах", - говорится в решении суда.

В 17:30 того дня правоохранители в ходе "негласной следственно-розыскной деятельности" вышли на связь с обвиняемой. По данным суда, ею оказалась уроженка г. Харьков со средним образованием, нетрудоустроена, не замужем, на иждивении которой есть малолетний сын.

В постановлении суда отмечается, что обвиняемая в режиме частного чата с посетителем за уплаченные им деньги в размере $62,99 обнажалась и демонстрировала половые органы и другие действия сексуального характера, чем "изготавливала и распространяла порнографическое изображение". Все это было зафиксировано во время проведения контроля за совершением преступления в форме оперативной закупки на компакт-диск DVD.

Отснятый и записанный материал впоследствии отправили на судебно-искусствоведческую экспертизу. По ее заключению, данный материал имеет порнографический характер.

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Представители прокуратуры во время заседания суда требовали наказания для обвиняемой в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Обвиняемая и ее адвокаты с выводами правоохранителей согласились.

Следовательно, суд назначил девушке наказание в виде лишения свободы на 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с хранением, размещением и распространением произведений, изображений, кино и видеопродукции через сеть Интернет, а также с использованием информационно-телекоммуникационной системы на срок 1 год.

В то же время она была освобождена от отбывания наказания, был установлен испытательный срок продолжительностью 1 год.

Также осужденную обязали оплатить в пользу государства расходы на проведение 6 судебных экспертиз - всего 30,2 тыс. грн.

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Напомним, ранее OnlyFans модель Светлана Дворникова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отменить уголовную ответственность за порнографию.

Петиция набрала 25 тыс. подписей. Впоследствии президент ответил на петицию, отметив, что соответствующий законопроект уже рассматривает Рада.

В декабре 2024 года правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №12191 о декриминализации порнографии.

Читайте: Зеленский ответил на петицию по порно: просит Шмыгаля выяснить, не злоупотребляют ли правоохранители имеющимся законодательством

Автор: 

Нацполиция (16633) порнография (212) Харьков (7661) Харьковская область (1275) Харьковский район (435)


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Топ комментарии
+14
дебіли блд
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15.07.2025 15:50 Ответить
+13
Патужно всім відділком по*рочили
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15.07.2025 15:52 Ответить
+11
Звідки скільки тут ментив, непамятаю коли вже ходив в магазин щоб мусора небуло, навіть при Андропові з його сраними дружинниками такого не було.
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15.07.2025 15:54 Ответить
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дебіли блд
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15.07.2025 15:50 Ответить
..классную работу менты нашли.. а я балбес на электронщика учился..
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15.07.2025 15:52 Ответить
Патужно всім відділком по*рочили
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15.07.2025 15:52 Ответить
а потім і містерством
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15.07.2025 16:00 Ответить
Звідки скільки тут ментив, непамятаю коли вже ходив в магазин щоб мусора небуло, навіть при Андропові з його сраними дружинниками такого не було.
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15.07.2025 15:54 Ответить
Тему не розкрито. Про який саме контент йдеться? Треба ж навести уривки, фрагменти, щоб читач отримав уявлення про суть питання, що порушене автором допису.
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15.07.2025 15:54 Ответить
Це величезний успіх поліції!...
Вони не повинні воювати, в повинні знищувати, і далі викорінювати саму велику біду в нашій країні - голих дівок!...
Я думаю - виконавці потребують " поощрения"...!
... Дикий сором!
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15.07.2025 15:55 Ответить
Якщо не вони, то хто? Це потужна акція, щоб ухилянти "полуничкою" не розвадалися
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15.07.2025 16:24 Ответить
Так мусора виходить співучасники
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15.07.2025 15:56 Ответить
А ви кажете мусора в тилу нічого не роблять.
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15.07.2025 15:56 Ответить
Мусорня веде запеклу боротьу з статевими органами!
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15.07.2025 16:01 Ответить
Це потужно!!! Видати всім грамоти "*****, ви всі молодці!". Від таких новин виникає бажання підвиситися... Це, ****, дніщє донскоє...
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15.07.2025 16:03 Ответить
Аж 6 експертиз знадобилося, краще б до мене звернулися - вистачило б 1.
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15.07.2025 16:05 Ответить
Я так зрозумів шо мєнт, який закуповувався вспів дрочонути? Ну, щоб 63 бакси дарма не пропали...
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15.07.2025 16:11 Ответить
Потужні заброньовані працівники.👍
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15.07.2025 16:12 Ответить
Ставлять на облік майбутніх депутатів
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15.07.2025 16:18 Ответить
Міністр сказав, що поліція не навчена країну захищати. Дядько в 55 років з села навчений, а мусор ні. Захистити релейні шафи на залізницях, авто військових теж не можуть. А тут будь ласка. Прямо орли. Тому все і так. Тому на окупованих територіях 22 тисячі мусорів і перейшли на бік ворога.
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15.07.2025 16:22 Ответить
Акуенна новина. Менты купили порнуху и дело сварганил. Небось кому-то ещё и премию с грамотой выдали. А может и звание внеочередное, может даже с убд. Не зря налоги платятся, не зря. Теперь можно спать спокойно. Главное им онлифанс не показывать. А то это парализует роботу всей нацпалиции.
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15.07.2025 16:31 Ответить
Бізнес зветься "торгувати вареником"
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15.07.2025 16:44 Ответить
****** мусорня.
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15.07.2025 16:52 Ответить
Я спрашиваю, где контент?
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15.07.2025 16:52 Ответить
 
 