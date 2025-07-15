Полиция заплатила $63 за порноконтент харьковчанке: ее приговорили к трем годам с испытательным сроком

Полиция Харькова потратила 62,99 доллара на контрольную закупку порнографического контента у девушки на одной из стриминговых платформ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП, об этом говорится в решении Киевского районного суда города Харькова от 11 июля.

Речь идет о событиях, происходивших в январе 2021 года. Тогда полицейские разоблачили "организованную группу лиц", которая организовала "порно-студию" (вероятно, речь идет о вебкам-студии) в Харькове и нанимала на работу девушек, которые "обязались непосредственно изготавливать и сбывать изображения порнографического характера на сайте".

Работа студии продолжалась с декабря 2020 года по апрель 2021.

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"16.01.2021 сотрудники полиции, в ходе проведения негласного следственно-розыскного действия, в порядке ст. 271 УПК Украины, а именно контроля за совершением преступления в форме оперативной закупки, с помощью компьютерной техники, через сеть Интернет, осуществили документирование изготовления и распространения изображений порнографического характера при следующих обстоятельствах", - говорится в решении суда.

В 17:30 того дня правоохранители в ходе "негласной следственно-розыскной деятельности" вышли на связь с обвиняемой. По данным суда, ею оказалась уроженка г. Харьков со средним образованием, нетрудоустроена, не замужем, на иждивении которой есть малолетний сын.

В постановлении суда отмечается, что обвиняемая в режиме частного чата с посетителем за уплаченные им деньги в размере $62,99 обнажалась и демонстрировала половые органы и другие действия сексуального характера, чем "изготавливала и распространяла порнографическое изображение". Все это было зафиксировано во время проведения контроля за совершением преступления в форме оперативной закупки на компакт-диск DVD.

Отснятый и записанный материал впоследствии отправили на судебно-искусствоведческую экспертизу. По ее заключению, данный материал имеет порнографический характер.

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Представители прокуратуры во время заседания суда требовали наказания для обвиняемой в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Обвиняемая и ее адвокаты с выводами правоохранителей согласились.

Следовательно, суд назначил девушке наказание в виде лишения свободы на 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с хранением, размещением и распространением произведений, изображений, кино и видеопродукции через сеть Интернет, а также с использованием информационно-телекоммуникационной системы на срок 1 год.

В то же время она была освобождена от отбывания наказания, был установлен испытательный срок продолжительностью 1 год.

Также осужденную обязали оплатить в пользу государства расходы на проведение 6 судебных экспертиз - всего 30,2 тыс. грн.

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Напомним, ранее OnlyFans модель Светлана Дворникова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отменить уголовную ответственность за порнографию.

Петиция набрала 25 тыс. подписей. Впоследствии президент ответил на петицию, отметив, что соответствующий законопроект уже рассматривает Рада.

В декабре 2024 года правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №12191 о декриминализации порнографии.

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