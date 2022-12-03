В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП во время обысков нашли ноутбук с детской порнографией

Открыто уголовное производство.

30 ноября Служба безопасности Украины в Черновицкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство № 22022260000000116 в отношении неустановленных лиц Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (МП), в действиях которых имеются признаки преступления. 301-1 Уголовного кодекса (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

По данным источников, речь идет о руководителе Черновицко-Буковинского епархиального управления митрополите Мелетии (Егоренко) и секретаре архимандрита Никите (Сторожуке).

По результатам обысков в помещениях епархиального управления на ноутбуке были обнаружены порнографические материалы с участием несовершеннолетних (детскую порнографию), которые, по предварительным данным, не были загружены из сети интернет, а сняты на видеокамеру.

В ходе досудебного расследования уголовного производства изъята техника, направленная на компьютерно-техническую экспертизу, по результатам которой планируется дальнейшее проведение следственных действий по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, 25 ноября в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП нашли паспорт РФ у митрополита и 17-летнего парня в постели архимандрита.

Накануне, 23 ноября, архимандрита Никиту синод УПЦ избрал епархиальным архиереем Ивано-Франковской епархии – вместо сбежавшего в Россию митрополита Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима.

Читайте также: В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП сетуют на "вероломство" СБУ и раздевание. ВИДЕО