В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП во время обысков нашли ноутбук с детской порнографией
Открыто уголовное производство.
30 ноября Служба безопасности Украины в Черновицкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство № 22022260000000116 в отношении неустановленных лиц Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (МП), в действиях которых имеются признаки преступления. 301-1 Уголовного кодекса (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
По данным источников, речь идет о руководителе Черновицко-Буковинского епархиального управления митрополите Мелетии (Егоренко) и секретаре архимандрита Никите (Сторожуке).
По результатам обысков в помещениях епархиального управления на ноутбуке были обнаружены порнографические материалы с участием несовершеннолетних (детскую порнографию), которые, по предварительным данным, не были загружены из сети интернет, а сняты на видеокамеру.
В ходе досудебного расследования уголовного производства изъята техника, направленная на компьютерно-техническую экспертизу, по результатам которой планируется дальнейшее проведение следственных действий по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
Напомним, 25 ноября в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП нашли паспорт РФ у митрополита и 17-летнего парня в постели архимандрита.
Накануне, 23 ноября, архимандрита Никиту синод УПЦ избрал епархиальным архиереем Ивано-Франковской епархии – вместо сбежавшего в Россию митрополита Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чув що на жаргоні васями називають простакуватих людей .
час дуже слушний!
маємо не впустити нагоду - зараз ніхто ні в Україні, ні в Європах і не рипнеться на їх захист
ПЦУ передається один монастирчик на території заповідника. Решта - УПЦ (МП)
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02NdtBzJw3F4RwRx4CuQQtTVKaW2yGNQkVrWkGdMytwYZ1LxvzS9ZCwwUpNkUARd5rl?__cft__[0]=AZW0L31KkJDLXvGTjdvqLGzhLt7jh-Nhs4IFgGevxzQcFnh9PvRKQtE_rKJxI0fbm40xQaioQHtZwv_T2m96-leu2A7_UUDJBqjbsahb6ixz97DIu9H5he9s5Mh__2uR3c9twBZXgATKwTJd5dEzNlz7TyA6WqyRjqFV6RYz7WNVVw&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Нас дуже надихали повідомлення про обшуки в резидентурах УПЦ ФСБ. Нарешті! - казали ми.
Але нині ми вже звикли. І тепер питаємо: де арешти?!
Нічого не нагадує?
.
всі знали що там підараси та розпусники
так що це для нас не новина
Так ось, її голова, митрополит Мелетій, втік до Молдови. А разом із ним ще декілька служителів єпархії. "
Це вам не "ухилянтів" ловити, тут кордони відчинені.
Але лаври і монастирі передавати помісній церкві не на часі.
Депутат-пeдoфил от "Единой России" Андрей Смирнов изнаcилoвал собственного сына и еще 25 школьников.
На счету пeдoфилов членов партии "единая россия", депутатов областной думы Виталия Курскова и Игоря Поплевко из Астрахани 78 эпизодов сексуального насилия над российскими детьми и съемка детского порно.
Педофил депутат Волгоградской областной думы Николай Волков, член партии "справедливая россия" (ранее состоял в партии "единая россия") обвинен в серии преступлений в отношении российских детей по 19 эпизодам, которые связаны с сексуальным насилием и развращением малолетних.
Православный священник рпц иеромонах Мелетий шесть лет педофильствовал в возглавляемой им Свято-Иннокентьевской православной гимназии. В уголовном деле отца Мелентия - 87 эпизодов сексуального насилия над лицами, не достигшими 14-летнего возраста.
Общее число жертв православного священника Спасо-Преображенского храма г. Димитрограда Александра Берсенева составляет около 50 человек. Надругательства над малолетней паствой происходили даже в церкви.
Настоятель православного храма в Вологодской области священник Алексей Мокиевский совершал развратные действия дома и в храме с двумя девочками, не достигшими 14-летнего возраста, распространял детскую порнографию и демонстрировал ее несовершеннолетним.
Священник благочинного округа Оренбургской епархии Николай Стремский изнасиловал 11 несовершеннолетних, приемных детей.
Священник церкви рпц Глеб Грозовский насиловал девочек в православных лагерях.
По данным российского общественного движения "Сдай педофила!" ежегодно от действий педoфилов в россии страдает 150 тысяч детей. За 10 лет - 1,5 миллиона детишек...
Комісія Ткаченка буде довго розбиратися, поки сатаністи знову не перейдуть у наступ.
Публіка і єлєкторат для Зе клоуна це все.