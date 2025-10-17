УКР
У 2025 році на 13% побільшало кримінальних проваджень за дорослий порноконтент. ІНФОГРАФІКА

За 9 місяців 2025 року було відкрито майже 1,5 тисячі кримінальних проваджень за дорослу порнографію. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік. 

Про це свідчать дані OpenDataBot, передає Цензор.НЕТ.

Виробництво та розповсюдження контенту 18+ в Україні заборонено — проте не сплата податків за отриманий з цього дохід.

Так, 1 498 кримінальних проваджень за статтею 301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) було відкрито цьогоріч. Це на 13% більше, ніж за такий самий період торік — 1 320 проваджень.

Майже половину всіх кримінальних справ цьогоріч правоохоронці відкрили лише за два місяці — січень та березень. Справи за цією статтею мають одні із найвищих показників успішності розкриття: у 95% або 1 424 провадженнях вже вручено підозру, а 81% (1 215 справ) — направлено до суду.

В Україні збільшуються справи за дорослу порнографію: дані

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Акторка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон виїхала з України: Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні

Податки через створення порноконтенту

Як зазначається, держава щедро оплачує роботу експертів, що переглядають дорослий контент для відкриття кримінальної справи.

"Економічна правда" встановила: за три роки великої війни на експертизу такого контенту пішло 4,9 млн грн — тобто за годину перегляду нюдсів експерт отримує близько 500 грн.

На тлі таких показників Державна податкова служба надіслала листи моделям з платформ на кшталт OnlyFans, закликаючи їх сплатити податки із зароблених коштів.

Це викликало хвилю занепокоєння серед контент-моделей: вони готові сплачувати податки, але побоюються, що це автоматично стане підставою для відкриття кримінальних проваджень за статтею 301 ККУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": OnlyFans виплатив рекордні $700 мільйонів дивідендів українсько-американському бізнесмену

Варто зазначити, що є поодинокі випадки, коли автори дорослого контенту звертаються до суду та оскаржують штрафи від Податкової за несплату податків. Ба більш, деякі з них навіть виграють у суді — наразі у судовому реєстрі є інформація про 3 подібні випадки.

Невирішене питання декриміналізації статті 301 ККУ залишається головним ризиком для людей, які працюють у сфері цифрового контенту для дорослих. Адже поки ця норма діє, будь-який контент може бути тлумачений неоднозначно.

порнографія (119) OpenDataBot (83) OnlyFans (26)
Топ коментарі
+4
Зоофілія - це те що зараз робить влада із баранами 2019 року...
показати весь коментар
17.10.2025 16:14 Відповісти
+2
карайло 🤼‍♀️
@karaylo
В Ірландії сомалієць зарізав 17-річного українця на території центру утримання біженців

Інцидент стався 15 жовтня. Сомалієць завдав поранень у голову та груди, а також вибив око 17-річному Вадиму Давиденку, який прибув минулого тижня до Дубліна без дорослих. Хлопець помер.
показати весь коментар
17.10.2025 15:51 Відповісти
+2
Поліцаї стали більше дивитися порно?
Премію їм!
показати весь коментар
17.10.2025 16:24 Відповісти
Гетьманцев і ненавчені поділили здобич - трохи податків, трохи кримінальних проваджень.
показати весь коментар
17.10.2025 15:45 Відповісти
Поїдуть дівки в Європу, залишаться самі державні сосни.
показати весь коментар
17.10.2025 15:56 Відповісти
як обережненько написано: дорослий...
а, дитячий? взагалі все чисто?
а зоофілія?
показати весь коментар
17.10.2025 16:05 Відповісти
Зоофілія - це те що зараз робить влада із баранами 2019 року...
показати весь коментар
17.10.2025 16:14 Відповісти
На святое замахнулись). Приглядитесь к известному видеопересиденту, там вреда больше.
показати весь коментар
17.10.2025 16:06 Відповісти
Виробництво та розповсюдження контенту 18+ в Україні заборонено - проте не сплата податків за отриманий з цього дохід. Джерело: https://censor.net/ua/n3580252

Шо?😳 заборонено, но вот если б налоги.. Или как?
показати весь коментар
17.10.2025 16:13 Відповісти
Поліцаї стали більше дивитися порно?
Премію їм!
показати весь коментар
17.10.2025 16:24 Відповісти
Цинічна гундоса влада... сам прутням по роялю на сцені бив, а тепер став моралістом почвара.
показати весь коментар
17.10.2025 16:26 Відповісти
Наші герої! Молимося за наших правоохоронців, які не шкодуючи своїх рук, борються з оголеними дівками! Молодці!
показати весь коментар
17.10.2025 16:48 Відповісти
Яка мета порнографії ?
показати весь коментар
17.10.2025 17:21 Відповісти
 
 