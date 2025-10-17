У 2025 році на 13% побільшало кримінальних проваджень за дорослий порноконтент. ІНФОГРАФІКА
За 9 місяців 2025 року було відкрито майже 1,5 тисячі кримінальних проваджень за дорослу порнографію. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це свідчать дані OpenDataBot, передає Цензор.НЕТ.
Виробництво та розповсюдження контенту 18+ в Україні заборонено — проте не сплата податків за отриманий з цього дохід.
Так, 1 498 кримінальних проваджень за статтею 301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) було відкрито цьогоріч. Це на 13% більше, ніж за такий самий період торік — 1 320 проваджень.
Майже половину всіх кримінальних справ цьогоріч правоохоронці відкрили лише за два місяці — січень та березень. Справи за цією статтею мають одні із найвищих показників успішності розкриття: у 95% або 1 424 провадженнях вже вручено підозру, а 81% (1 215 справ) — направлено до суду.
Податки через створення порноконтенту
Як зазначається, держава щедро оплачує роботу експертів, що переглядають дорослий контент для відкриття кримінальної справи.
"Економічна правда" встановила: за три роки великої війни на експертизу такого контенту пішло 4,9 млн грн — тобто за годину перегляду нюдсів експерт отримує близько 500 грн.
На тлі таких показників Державна податкова служба надіслала листи моделям з платформ на кшталт OnlyFans, закликаючи їх сплатити податки із зароблених коштів.
Це викликало хвилю занепокоєння серед контент-моделей: вони готові сплачувати податки, але побоюються, що це автоматично стане підставою для відкриття кримінальних проваджень за статтею 301 ККУ.
Варто зазначити, що є поодинокі випадки, коли автори дорослого контенту звертаються до суду та оскаржують штрафи від Податкової за несплату податків. Ба більш, деякі з них навіть виграють у суді — наразі у судовому реєстрі є інформація про 3 подібні випадки.
Невирішене питання декриміналізації статті 301 ККУ залишається головним ризиком для людей, які працюють у сфері цифрового контенту для дорослих. Адже поки ця норма діє, будь-який контент може бути тлумачений неоднозначно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@karaylo
В Ірландії сомалієць зарізав 17-річного українця на території центру утримання біженців
Інцидент стався 15 жовтня. Сомалієць завдав поранень у голову та груди, а також вибив око 17-річному Вадиму Давиденку, який прибув минулого тижня до Дубліна без дорослих. Хлопець помер.
а, дитячий? взагалі все чисто?
а зоофілія?
Шо?😳 заборонено, но вот если б налоги.. Или как?
Премію їм!