OnlyFans очолив світовий рейтинг компаній за прибутком на одного працівника

Платформа OnlyFans стала світовим лідером за виручкою на одного працівника - $37,6 млн.

Про це свідчить рейтинг інвестплатформи Barchart, повідомляє "LIGA.net".

Зазначається, що показник різко випереджає компанії технологічного сектору і відображає ефективність моделі з монетизацією контенту користувачів.

За даними рейтингу, на другому місці NVIDIA з $3,6 млн на працівника, далі Cursor - $3,3 млн, Apple - $2,4 млн, Meta - $2,2 млн, Alphabet - $1,9 млн. OpenAI і Microsoft мають лише по $1,1 млн, Tesla - $0,8 млн, Amazon - $0,4 млн.

OnlyFans, популярність якої зросла під час пандемії COVID-19, дозволяє авторам стягувати плату за підписки і перегляди, в той час коли платформа утримує 20% їхнього заробітку.

Експерти пов’язують першість із високою маржинальністю моделі за мінімального штату та відсутності витрат на створення контенту.

Раніше повідомлялось, що українці заробили від розміщення контенту на платформі Onlyfans у 2023 році $131,75 мільйона. Це більше, ніж за 2020-2022 роки разом.

Згідно із цими даними, у 2023 році доходи від діяльності на Onlyfans отримували 7914 українців – це на понад 2 тисячі більше, ніж у попередні три роки. У 2020-2022 роках на цій платформі заробляли 5 435 українців.