Податківці нарахували українським моделям OnlyFans майже 400 мільйонів податкового боргу

Державна податкова служба (ДПС) нарахувала 384,7 млн грн податкового боргу громадянам України, які протягом 2020-2022 років отримували доходи від розміщення контенту на платформі OnlyFans.

Про це у Держподатковій службі повідомили у відповідь на запит ЕП.

"В ході відпрацювання наданої інформації починаючи з 02.10.2024 року та станом на 01.09.2025 року загальна сума податкового боргу, який виник у фізичних осіб - податкових резидентів України через несплату податків з доходів, отриманих від Fenix International Ltd (компанія-власник платформи OnlyFans, – ред.) протягом 2020-2022 років становить 384,7 млн грн", – повідомили у ДПС.

Там додали, що 10 березня 2025 року отримали дані від компанії Fenix International Ltd про обсяги доходів українців на OnlyFans за 2023 рік. Цю інформацію вже було попередньо опрацьовано ДПС та надіслано на відпрацювання до територіальних органів податкової.

Нагадаємо, на початку вересня минулого року голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба вперше отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.

За отриманими податківцями даними, доходи від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans отримували близько 5 тис. громадян України, у 2022 році вони заробили $80 млн.

Втім, група з 22 детективів Бюро економічної безпеки через суд одразу ж отримала доступ до персональних даних українських моделей OnlyFans, які власник платформи надав на запит Держподаткової служби. Після цього працівники БЕБ почали приходити до моделей OnlyFans з обшуками. Окремо контрольні закупівлі на платформі регулярно здійснюють співробітники Нацполіції за статтею 301 Кримінального кодексу (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

