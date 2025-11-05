Должностное лицо филиала "Энергоатома" ежемесячно требовала от подрядчика "проценты": взяточница задержана

НАБУ и САП разоблачили заместителя генерального директора филиала "Атоменергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом" на просьбе и получении неправомерной выгоды от представителя подрядной компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Что установило следствие?

По данным следствия, чиновница просила у представителя частного общества ежемесячные "проценты" за обеспечение своевременной оплаты выполненных работ по договорам подряда и непрепятствование выполнению договорных обязательств.

Сумма "вознаграждения" составляла от 10% до 15% от стоимости работ", - уточнили в НАБУ.

Сколько средств получила взяточница?

В июне-ноябре 2025 года служащая получила неправомерную выгоду на общую сумму около 1,67 млн грн (эквивалент 40 200 долл. США). Общий размер неправомерной выгоды, которую она требовала, составил более 6,6 млн грн.

Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).

Что предшествовало?

Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.