Должностное лицо филиала "Энергоатома" ежемесячно требовала от подрядчика "проценты": взяточница задержана

разоблачена коррупционерка в энергетике

НАБУ и САП разоблачили заместителя генерального директора филиала "Атоменергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом" на просьбе и получении неправомерной выгоды от представителя подрядной компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Что установило следствие?

По данным следствия, чиновница просила у представителя частного общества ежемесячные "проценты" за обеспечение своевременной оплаты выполненных работ по договорам подряда и непрепятствование выполнению договорных обязательств.

Сумма "вознаграждения" составляла от 10% до 15% от стоимости работ", - уточнили в НАБУ.

Сколько средств получила взяточница?

В июне-ноябре 2025 года служащая получила неправомерную выгоду на общую сумму около 1,67 млн грн (эквивалент 40 200 долл. США). Общий размер неправомерной выгоды, которую она требовала, составил более 6,6 млн грн.

Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).

Что предшествовало?

Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.

Автор: 

НАБУ (4647) взятка (6253) коррупция (8658) Энергоатом (413)
такІ жлоби умЄют жидь у країні-мрії Зєлєнскага...
наголосували, блін, патужне покращення..
показать весь комментарий
05.11.2025 10:54 Ответить
Шустра баба..Послом в США її... Трамп Тамагавки завтра дасть
показать весь комментарий
05.11.2025 10:54 Ответить
Трамп таких любить, бо сам "обкладає" всіх "процентом". І її "обложить". І назве подругою. Але томагавків не дасть.
показать весь комментарий
05.11.2025 11:01 Ответить
і така ситуація всюди,від низів до верховної зради та жОПи,де все живе по законах біржі,отримує той хто більше запропонує,а винен у всьому Telegram....
показать весь комментарий
05.11.2025 11:01 Ответить
а ви і далі гризиться дурні між собою.....
показать весь комментарий
05.11.2025 11:04 Ответить
Так це ще з Золотої Орди традиція. План па "дані", дань па плану. (А "керівництво" ні сном, ні духом ...)
показать весь комментарий
05.11.2025 11:05 Ответить
Коли вони уже нажеруться?. Як їх накормити так, щоб не повадно було іншим?
показать весь комментарий
05.11.2025 11:17 Ответить
 
 