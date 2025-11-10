2 200 15
НАБУ проводит обыски у Галущенко и в "Энергоатоме", - Железняк
Утром 10 ноября 2025 года сотрудники НАБУ проводят обыски у действующего министра юстиции Украины, экс-министра энергетики Германа Галущенко.
Об этом сообщает в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"И у Германа Галущенко тоже обыск НАБУ. Какое совпадение )))) И это еще не все", - пишет он.
По данным Железняка, также проходят обыски в "Энергоатоме".
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
Імітує боротьбу з друзями.
Чи хтось вірить, що Міндіч та Галущенко самі все мутили?