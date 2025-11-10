РУС
Новости Обыски у Галущенко
2 200 15

НАБУ проводит обыски у Галущенко и в "Энергоатоме", - Железняк

НАБУ пришло с обыском к Галущенко

Утром 10 ноября 2025 года сотрудники НАБУ проводят обыски у действующего министра юстиции Украины, экс-министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом сообщает в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"И у Германа Галущенко тоже обыск НАБУ. Какое совпадение )))) И это еще не все", - пишет он.

По данным Железняка, также проходят обыски в "Энергоатоме".

Читайте также: Должностная особа филиала "Энергоатома" ежемесячно требовала от подрядчика "проценты": взяточку задержали

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.

Читайте также: "Сейчас я за энергетику не отвечаю", – экс-министр энергетики Галущенко призвал оставить вопросы к нему "в прошлом"

Автор: 

НАБУ (4653) обыск (1952) Энергоатом (414) Галущенко Герман (263) Железняк Ярослав (482)
Топ комментарии
+5
Чекайте, так Галущенко нині - міністр юстиції, якому організаційно підпорядковуються суди...
10.11.2025 09:44 Ответить
10.11.2025 09:44 Ответить
+5
Коли обшук в ОП у Єрмака та Зеленського?

Чи хтось вірить, що Міндіч та Галущенко самі все мутили?
10.11.2025 09:57 Ответить
10.11.2025 09:57 Ответить
+4
Отже, варіант "Імітація".
Імітує боротьбу з друзями.
10.11.2025 09:43 Ответить
10.11.2025 09:43 Ответить
Отже, варіант "Імітація".
Імітує боротьбу з друзями.
10.11.2025 09:43 Ответить
10.11.2025 09:43 Ответить
Кастрування набу було теж "імітацією"? #уйню не пишіть
10.11.2025 10:18 Ответить
10.11.2025 10:18 Ответить
Не вийшло підпорядкувати? Забалакаємо, сабатуємо, "розставимо акценти", зімітуємо. Що з цього ви ще не бачили до сьогодні?
10.11.2025 10:25 Ответить
10.11.2025 10:25 Ответить
Ви розумієте, що отими "імітаціями" підтримуєте оте саме "нє всьо так адназначна", а отже створюєте "сіру зону" - ні нашим, ні вашим.
10.11.2025 10:30 Ответить
10.11.2025 10:30 Ответить
В ви розумієте, що я не ставив під сумнів НАБУ? Я нагадую, ОП має достатньо важелів впливу, щоб пригальмувати НАБУ до вигідного Бубочці моменту.
10.11.2025 10:35 Ответить
10.11.2025 10:35 Ответить
Чекайте, так Галущенко нині - міністр юстиції, якому організаційно підпорядковуються суди...
10.11.2025 09:44 Ответить
10.11.2025 09:44 Ответить
Не псуйте такий потужний медіа кейс
10.11.2025 09:48 Ответить
10.11.2025 09:48 Ответить
І штатівські теж? 🤔 Маю сумнів. НАБУ - структура, що діє під патронатом наших західних союзників, а не ОПи Єрмака/Зєльонского. Вибити зелених з майбутніх виборів можна шляхом відрубання від їхнвх липких рук грошового ресурсу, щоб унеможливити передвиборче гречкозасіювання. ФБРівцям треба зачіпки від українських структур, щоб мати підстави арештовувати закордонні активи грошові, криптовалютні та майноаі. Без накрадених коштів умовний 95 квартал перетвориться з мафіозного клану у те, чим він є насправді - комік-групу.
10.11.2025 09:58 Ответить
10.11.2025 09:58 Ответить
Це той, хто "Потурбуйтеся про себе самі"
10.11.2025 10:10 Ответить
10.11.2025 10:10 Ответить
А галущенко підпорядковується деркачу - каліброваному фсбешнику. Так що його посада ніяк на виконання завдань куратора не впливає - міненерго, мінюст, "какая разніца".
10.11.2025 10:21 Ответить
10.11.2025 10:21 Ответить
Коли обшук в ОП у Єрмака та Зеленського?

Чи хтось вірить, що Міндіч та Галущенко самі все мутили?
10.11.2025 09:57 Ответить
10.11.2025 09:57 Ответить
Не буде їх ніхто обшукувати - в цьому нема потреби. Їх просто залишать без гаманців - міндічів.
10.11.2025 09:59 Ответить
10.11.2025 09:59 Ответить
Он видать уже по заданию ГУР МО , срочно выехал с Украины. Как Миндич.
10.11.2025 10:08 Ответить
10.11.2025 10:08 Ответить
Гниду за грати! І господарів його теж...
10.11.2025 10:25 Ответить
10.11.2025 10:25 Ответить
А що дають ті обшуки, якщо їх увесь час хтось про це попереджає? Он міндіч втік напередодні обшуків, млжливо, і цей втече. Чомусь Кудрицький нікуди не тікав, а ці, як таргани...
10.11.2025 10:26 Ответить
10.11.2025 10:26 Ответить
 
 