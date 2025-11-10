НАБУ проводит обыски у Галущенко и в "Энергоатоме", - Железняк

Утром 10 ноября 2025 года сотрудники НАБУ проводят обыски у действующего министра юстиции Украины, экс-министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом сообщает в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"И у Германа Галущенко тоже обыск НАБУ. Какое совпадение )))) И это еще не все", - пишет он.

По данным Железняка, также проходят обыски в "Энергоатоме".

Читайте также: Должностная особа филиала "Энергоатома" ежемесячно требовала от подрядчика "проценты": взяточку задержали

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича.

Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.

Читайте также: "Сейчас я за энергетику не отвечаю", – экс-министр энергетики Галущенко призвал оставить вопросы к нему "в прошлом"