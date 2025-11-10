НАБУ проводит операцию по разоблачению коррупции в энергетике: 1000 часов аудиозаписей. ФОТОрепортаж

НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.

"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации.



Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении.

Детали сообщат позже.

Читайте: Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ, - СМИ









Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.

Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.

Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".

