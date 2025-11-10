РУС
1 416 12

НАБУ проводит операцию по разоблачению коррупции в энергетике: 1000 часов аудиозаписей. ФОТОрепортаж

НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.

"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации.

Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении.

Детали сообщат позже.

Читайте: Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ, - СМИ

Обыски НАБУ у Миндича и Галущенко. Подробности
Что предшествовало?

Автор: 

НАБУ (4653) Энергоатом (414) Галущенко Герман (263) Миндич Тимур (27)
Та там де не копни,нажаль(
10.11.2025 10:17 Ответить
ось де вона, електрика Українців
10.11.2025 10:18 Ответить
Молодці! Смерть зовнішнім ворогам та з середини України!
10.11.2025 10:18 Ответить
Ось чому ЗЕшобла(єрмак) так хотіли знищити і НАБУ, і САП - ті розкопали те, що вже давно було видно не озброєним оком.
10.11.2025 10:19 Ответить
Ось про це власне і мій коментар під попередніми новинами.
10.11.2025 10:21 Ответить
це лише те що дозволили їм накопати ))

невже думаєте НАБУ і САП таки повністю незалежні
10.11.2025 10:21 Ответить
Су..и
10.11.2025 10:25 Ответить
дякуючі В. О. Зеленському
10.11.2025 10:25 Ответить
Гроші відразу передавайте на військо!
10.11.2025 10:26 Ответить
схема роттердам закінчилась в 2019, крали по пів млрд. дол в рік..... ну не можуть ахметовські гандони нічого не красти стільки років....
10.11.2025 10:36 Ответить
ЛОХторат "тащіцца" від цих "відосіків" і вже забув що електрики нема!
10.11.2025 10:36 Ответить
 
 