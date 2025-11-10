НАБУ проводит операцию по разоблачению коррупции в энергетике: 1000 часов аудиозаписей. ФОТОрепортаж
НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.
"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации.
Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении.
Детали сообщат позже.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
невже думаєте НАБУ і САП таки повністю незалежні