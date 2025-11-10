Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ, - СМИ

Совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины за несколько часов до обыска НАБУ.

Об этом УП сообщили собеседники в политических кругах, информирует Цензор.НЕТ.

"Миндич сбежал из страны ночью, за несколько часов до обысков", - рассказал источник.

Что предшествовало?

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

По данным СМИ, Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе.

Утром 10 ноября стало известно, что НАБУ проводит обыск у Миндича в Киеве.

