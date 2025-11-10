РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11343 посетителя онлайн
Новости Миндич уехал из Украины Бизнес Миндича
6 549 54

Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ, - СМИ

Миндич выехал из Украины перед обыском НАБУ

Совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины за несколько часов до обыска НАБУ.

Об этом УП сообщили собеседники в политических кругах, информирует Цензор.НЕТ.

"Миндич сбежал из страны ночью, за несколько часов до обысков", - рассказал источник.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

По данным СМИ, Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе.

Утром 10 ноября стало известно, что НАБУ проводит обыск у Миндича в Киеве.

Читайте: Госфинмониторинг не предоставляет НАБУ данные о движении средств компании Fire Point, - СМИ

Автор: 

НАБУ (4653) обыск (1952) Миндич Тимур (27)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
дивовижно співпало, схоже на чудо.
показать весь комментарий
10.11.2025 09:29 Ответить
+20
Очевидно, був вчасно попереджений співучасником злочинів, який поки що володіє недоторканістю
показать весь комментарий
10.11.2025 09:32 Ответить
+16
П.дор як і його зеля
показать весь комментарий
10.11.2025 09:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дивовижно співпало, схоже на чудо.
показать весь комментарий
10.11.2025 09:29 Ответить
"Дивно, як воно є"
показать весь комментарий
10.11.2025 09:35 Ответить
В тому то вся і х...я, що таким "чудом" ПРОСОЧЕНА ВСЯ КРАЇНА.
показать весь комментарий
10.11.2025 09:41 Ответить
П.дор як і його зеля
показать весь комментарий
10.11.2025 09:30 Ответить
Втік - це якщо через Тису пробивався, через Карпати, тонув, замерзав і його з собаками ловили. Це сцикуни так роблять. А Міндіч хіба через Тису плив? Спокійно собі виїхав, значить не втік, а як законослухняний вільний громадянин скористався правом виїзду за межі України.
показать весь комментарий
10.11.2025 09:30 Ответить
Так, все було в рамках існуючих правил.
Йому хоча і 46 років (призовний вік), але у нього троє дітей, тож вочевидь скористався відстрочкою.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:06 Ответить
Так отож. Закон є закон.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:08 Ответить
А тепер мені скажи, чому цього виродка з краденими грошима і трьому дітьми випускають з України а інші в кого немає нічого і немає дітей повинні воювати? Чому ті хто не має нічого, повинні віддати державі борг, а такі Міндічі яких в Україні мільйони заброньованих, нічого державі не винні?
показать весь комментарий
10.11.2025 10:10 Ответить
+ інвалідність 1 групи і вагітність 9 місяця
показать весь комментарий
10.11.2025 10:12 Ответить
помойки банковой тоже начали синхронно об этом писать. Дешевая пьеса - выводим миндича из под удара а бубочка молодец даже коррумпированных друзей не защищает!
показать весь комментарий
10.11.2025 09:32 Ответить
Або так, або нічого не знайдуть і Буба буде розповідати що міндіча чистий навіть з точки зору НАБУ
показать весь комментарий
10.11.2025 09:37 Ответить
Очевидно, був вчасно попереджений співучасником злочинів, який поки що володіє недоторканістю
показать весь комментарий
10.11.2025 09:32 Ответить
Єто он по заданию ГУР МО , в срочную командировку выехал.
показать весь комментарий
10.11.2025 09:33 Ответить
Він мабуть монолітний батько, та може виїхати бо має відстрочку
показать весь комментарий
10.11.2025 09:35 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 09:40 Ответить
Монолітний батько - звучить.
Якщо 1 дитина - примітивний, базовий?
показать весь комментарий
10.11.2025 10:14 Ответить
Господи, допоможи не зійти з розуму. Куди він там виїхав, потрібно просити про екстрадицію
показать весь комментарий
10.11.2025 09:35 Ответить
З Австрії немає екстрадиції. Фірташ вже скільки там сидить і успішно відбивається від всіх судів в яких ФБР хоче отримати дозвіл на його вивезення в США.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:17 Ответить
десь в набу є кріт
показать весь комментарий
10.11.2025 09:36 Ответить
головний кріт на Банковій.
А віл нього - метастази. І необов'язково в одному НАБУ. Наприклад - в САП, в ГПУ, в СБУ, ГУР, в суді (який мав дати дозвіл на обшук), тощо.
показать весь комментарий
10.11.2025 09:40 Ответить
Це вже не чудо, а закономірність: як тільки на когось з можновладців відкривається кримінальна справа і з'являються вагомі докази злочинної діяльності, підозрюваний заздалегідь або виїжджає за кордон або тихенько йде в ліс. Службам внутрішніх розслідувань в силових структурах треба замислитися щодо витоку інформації і пошуку причетних до цього осіб
показать весь комментарий
10.11.2025 09:37 Ответить
Тихенько йде в ліс - на днях стало буквально
показать весь комментарий
10.11.2025 10:15 Ответить
Це бізнес такий у всіх цих "органах":
- Завтра ми прийдемо тебе брать.
- Даю 100 000
- Це нас затримає на 15 хвилин
- А якщо 1 000 000
- Справи можуть нас затримати на 2 години.
Цифри умовні, але суть саме така.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:23 Ответить
Міндіч має непогану чуйку.
показать весь комментарий
10.11.2025 09:41 Ответить
Чомусь здається, що «чуйку» звати Олег.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:16 Ответить
Все кодло в Австрію тікає. А чому не в рашу, білорусь, туркменістан? Мені здається, подібні країни більше підходять їм по цінностям, ніж демократична європейська держава.
показать весь комментарий
10.11.2025 09:43 Ответить
Башар Асад втік в рашу. І шо? - Отруїли. Гроші відняли. Там же немає верховенства права, яке так ******* наші корупціонери.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:26 Ответить
Ета другое
показать весь комментарий
10.11.2025 09:43 Ответить
Міндіч це вже легенда, єпічна особистісь. Це квінтєссенція українського політичного сьогодення.
показать весь комментарий
10.11.2025 09:44 Ответить
"Пацан прішьол к успєху" по-українськи
показать весь комментарий
10.11.2025 10:16 Ответить
Як це могло статися? Невже якийсь безсовісний попередив міндіча?😱
показать весь комментарий
10.11.2025 09:46 Ответить
якій класний в нас президент Зе, бубочка, боневтік, їв Мівіну, Спить з Ермаком ...... або зі Скумбрією по 8 грн.
показать весь комментарий
10.11.2025 09:48 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 10:07 Ответить
і вся міць західного кордону не втримала людину. Ну нічого треба зібльшити кількість блокпостів вдвічі
показать весь комментарий
10.11.2025 09:52 Ответить
Всіх прикордонників з західного кордону відправити на східний, а воїнів з передової на західний кордон
показать весь комментарий
10.11.2025 10:01 Ответить
таке справді інолі відбувається. Але у більшості випадків там служать поважні люди. Часто цілими сімейними кланами
показать весь комментарий
10.11.2025 10:07 Ответить
Ну-ну, спробуйте в демократію)
показать весь комментарий
10.11.2025 10:18 Ответить
На Західній щоб до кордону дістатися потрібно подолати кільканадцять блокпостів на межах районів, на межах ОТГ. Там стоять круті хлопці з ДФТГ в екіпах а-ля 3-я штурмова. Це вам ні как лібо шо ...
показать весь комментарий
10.11.2025 10:30 Ответить
шоу маст гоу он
показать весь комментарий
10.11.2025 09:52 Ответить
все окружение Зеленского жулики или фсбшники...
показать весь комментарий
10.11.2025 09:53 Ответить
Ну що сказати? І ба ть колотіть! Саме так...
показать весь комментарий
10.11.2025 09:59 Ответить
Если учесть что Набу это американцы, то главклоуну выдали черную метку. Миндич то такое, он нпх никому не нужен.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:03 Ответить
Так само виїхав і обдристович.
Всі ці довбані менеджери зеленої шобли втікатимуть.
Надіюсь будуть всі знайдені разом зі своїми рахунками.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:04 Ответить
... як портнов
показать весь комментарий
10.11.2025 10:34 Ответить
https://www.facebook.com/share/v/1GzdJmvMWi/
показать весь комментарий
10.11.2025 10:05 Ответить
так Мідіч "втік" з Австрії чи з України?? ви там визначитеся!
показать весь комментарий
10.11.2025 10:06 Ответить
Як він виїхав?Як українська берегиня чи як неповнолітня дочка сірожі дейнеки?
показать весь комментарий
10.11.2025 10:08 Ответить
виїхав та вивіз гроші не зелені фламінги
показать весь комментарий
10.11.2025 10:15 Ответить
Виїхав, так? Банально випустили виродка
показать весь комментарий
10.11.2025 10:17 Ответить
Бизнесмен и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич сейчас скрывается от НАБУ в Австрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники. Источник: https://censor.net/ru/n3565235
показать весь комментарий
10.11.2025 10:17 Ответить
********, цікава ваша думка з цього приводу. Я розумію шо ви і думати це антогонізм але всеж.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:21 Ответить
виїхав у відрядження
передавати опит
як фламінги фарбувати в ЗЕколір
показать весь комментарий
10.11.2025 10:22 Ответить
Все що пов'язане із зеленський лайно корумповане
показать весь комментарий
10.11.2025 10:35 Ответить
 
 