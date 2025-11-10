Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ, - СМИ
Совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины за несколько часов до обыска НАБУ.
Об этом УП сообщили собеседники в политических кругах, информирует Цензор.НЕТ.
"Миндич сбежал из страны ночью, за несколько часов до обысков", - рассказал источник.
Что предшествовало?
Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.
По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.
В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.
По данным СМИ, Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе.
Утром 10 ноября стало известно, что НАБУ проводит обыск у Миндича в Киеве.
Йому хоча і 46 років (призовний вік), але у нього троє дітей, тож вочевидь скористався відстрочкою.
Якщо 1 дитина - примітивний, базовий?
А віл нього - метастази. І необов'язково в одному НАБУ. Наприклад - в САП, в ГПУ, в СБУ, ГУР, в суді (який мав дати дозвіл на обшук), тощо.
- Завтра ми прийдемо тебе брать.
- Даю 100 000
- Це нас затримає на 15 хвилин
- А якщо 1 000 000
- Справи можуть нас затримати на 2 години.
Цифри умовні, але суть саме така.
Всі ці довбані менеджери зеленої шобли втікатимуть.
Надіюсь будуть всі знайдені разом зі своїми рахунками.
