Близький до Зеленського олігарх Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ, - ЗМІ

Міндіч виїхав з України перед обшуком НАБУ

Співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуку НАБУ.

Про це УП повідомили співрозмовники у політичних колах, інформує Цензор.НЕТ.

"Міндіч втік з країни вночі, за кілька годин до обшуків", - розповіло джерело.

Що передувало?

Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч виїхав з України.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.

В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.

За даними ЗМІ, Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР щодо відмивання коштів на Одеському припортовому заводі.

Вранці 10 листопада стало відомо, що НАБУ проводить обшук у Міндіча в Києві.

Топ коментарі
+80
дивовижно співпало, схоже на чудо.
10.11.2025 09:29 Відповісти
+45
П.дор як і його зеля
10.11.2025 09:30 Відповісти
+38
Втік - це якщо через Тису пробивався, через Карпати, тонув, замерзав і його з собаками ловили. Це сцикуни так роблять. А Міндіч хіба через Тису плив? Спокійно собі виїхав, значить не втік, а як законослухняний вільний громадянин скористався правом виїзду за межі України.
10.11.2025 09:30 Відповісти
міндіч . шифєр . зєлєнській . каломойській . бужанскій --- КАКАЯ РАЗНІЦА-А-А-А-А
10.11.2025 17:31 Відповісти
Може хоч вдома в нього ті Фламінги знайдуть?
10.11.2025 17:56 Відповісти
Терміново виїхав по волонтерських справах на благо країни.
10.11.2025 18:03 Відповісти
Вивезли грузом 200?
10.11.2025 18:15 Відповісти
Так зверніться безпосередньо до зебіла зеленського.
Він вам все пояснить, як це могло трапитись.
10.11.2025 18:34 Відповісти
Навряд цей нікчемний симулякр в курсі справ, він там тільки за відосики відповідає
10.11.2025 19:27 Відповісти
ДПСУ дуже зайнята знищенням бойових підрозділів...їм не до міндича
10.11.2025 18:54 Відповісти
https://www.tiktok.com/@leo.chang96/video/7569516492409064722?_r=1&_t=ZM-91HIEukwCQ0 Міндіч і прикордонники. )))
11.11.2025 00:54 Відповісти
Розовьій ФлаМиндич
Дитя отката
Розовьій ФлаМиндич
Здесь фарцевал когда-то...
10.11.2025 19:42 Відповісти
Як цікаво шо русня з дітками землі обетованій , грабують багатостраждальну Україну і не зупиняються ? То вибачте ,хто нам ворог ?! ...
10.11.2025 19:43 Відповісти
Улетів наш новий олігарх міндіч у вирій на фламінгє.
10.11.2025 19:55 Відповісти
***** как не ожидавно
10.11.2025 21:18 Відповісти
Никада такова небыло и вот апять.
10.11.2025 21:25 Відповісти
СБУ їх береже )))
Гниди ...
10.11.2025 21:38 Відповісти
Під носом у зе ОПГ працювала не бачив,може в нього короткозорість,не вірю,мабуть очільник.Чи буде "паровоз"?
10.11.2025 22:24 Відповісти
Всі вони мундєєвіці, друзі одного «великого» муд@к@
10.11.2025 23:47 Відповісти
Не переймайтесь, в Монако або Вєні попросе політичного притулку, запише себе в дисиденти (разом з Мадведчуком і Комарницьким) який постраждав від свавілля НАБУ, і в ЄСПЛ відсудить компенсацію від держави Україна.
11.11.2025 01:30 Відповісти
Герой України має імунитет
11.11.2025 01:41 Відповісти
Цікаво сануціі на того мундича будут? І чи вже можно вважати мундича "свинарчуком" Зеленського? ))))
11.11.2025 09:05 Відповісти
*санкції
11.11.2025 09:11 Відповісти
Міндіч - злодій з Дніпра, який при зеленському став олігархом. Порядний президент вже подав би у відставку. Але в зеленського нема ні честі, ні совісті. Ця гнида гірше за януковича. Так ще ніхто не крав, як банда зеленського
11.11.2025 09:25 Відповісти
то що, зелень? і "стрєлять" перестали? а красти перестати - слабо?
11.11.2025 09:43 Відповісти
тепер знаєте де ото "фламінго"? - відлетіло у теплі краї!
11.11.2025 09:45 Відповісти
