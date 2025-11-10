Близький до Зеленського олігарх Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ, - ЗМІ
Співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуку НАБУ.
Про це УП повідомили співрозмовники у політичних колах, інформує Цензор.НЕТ.
"Міндіч втік з країни вночі, за кілька годин до обшуків", - розповіло джерело.
Що передувало?
Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч виїхав з України.
За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.
В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.
За даними ЗМІ, Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР щодо відмивання коштів на Одеському припортовому заводі.
Вранці 10 листопада стало відомо, що НАБУ проводить обшук у Міндіча в Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він вам все пояснить, як це могло трапитись.
Дитя отката
Розовьій ФлаМиндич
Здесь фарцевал когда-то...
Гниди ...