"Нести $1,6 млн такое себе удовольствие": фигурант коррупционной схемы в энергетике жаловался, что ему трудно нести деньги наличными
Один из фигурантов схемы о коррупции в сфере энергетики жаловался, что "очень трудно" нести 1,6 миллиона долларов наличными в офис, где их "отмывали".
Об этом свидетельствуют записи, обнародованные НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
О чем говорили
Напомним, ранее НАБУ заявило, что легализация незаконно полученных средств в коррупционной схеме в энергетике возлагалась на отдельный офис, расположенный в центре Киева. Помещение принадлежало семье экс-нардепа-предателя Андрея Деркача.
За легализацию средств отвечал бизнесмен, которого участники схемы называли Шугармен. Задачи по легализации средств выполняли сотрудники офиса, ключевую роль среди которых играл участник схемы, которого называли Рёшик.
Деньги выносили в коробках
Фактически, его можно считать "главным бугалетом преступной организации", а в целом всю деятельность офиса контролировал "влиятельный украинский бизнесмен", которого участники схемы называли Карлсон, установили в НАБУ.
В частности, в разговоре от 20 апреля Шугармен интересовался у Рёшика: "А как ты донес коробку?". Тот говорит, что деньги ему передали в коробке, которая имела ручку, чтобы можно было нести.
"Я забрал лимон и в той же коробке отдал. Но нести 1,6 миллиона долларов такое себе удовольствие", - пожаловался Рёшик.
В НАБУ добавляют, что масштабы деятельности преступной организации "впечатляют", и иногда они складывали деньги "даже в кульки".
В целом, по данным правоохранителей, через так называемую "прачечную" прошло около 100 миллионов долларов. Правоохранители также выяснили, что преступная организация имела связи в России. Также средства отмывали в Австрии, Северной Америке и Африке.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
