РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12410 посетителей онлайн
Новости Обыски у Галущенко Коррупция в энергетике
4 618 36

"Нести $1,6 млн такое себе удовольствие": фигурант коррупционной схемы в энергетике жаловался, что ему трудно нести деньги наличными

Фигурант схемы о коррупции в энергетике жаловался, что ему тяжело носить деньги наличными
Фото: Скриншот / НАБУ

Один из фигурантов схемы о коррупции в сфере энергетики жаловался, что "очень трудно" нести 1,6 миллиона долларов наличными в офис, где их "отмывали".

Об этом свидетельствуют записи, обнародованные НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

О чем говорили

Напомним, ранее НАБУ заявило, что легализация незаконно полученных средств в коррупционной схеме в энергетике возлагалась на отдельный офис, расположенный в центре Киева. Помещение принадлежало семье экс-нардепа-предателя Андрея Деркача.

За легализацию средств отвечал бизнесмен, которого участники схемы называли Шугармен. Задачи по легализации средств выполняли сотрудники офиса, ключевую роль среди которых играл участник схемы, которого называли Рёшик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главным по отмыванию денег в офисе Деркача был Айвар Омсон. Фигурируют и братья Цукерманы, - Железняк

Деньги выносили в коробках

Фактически, его можно считать "главным бугалетом преступной организации", а в целом всю деятельность офиса контролировал "влиятельный украинский бизнесмен", которого участники схемы называли Карлсон, установили в НАБУ.

В частности, в разговоре от 20 апреля Шугармен интересовался у Рёшика: "А как ты донес коробку?". Тот говорит, что деньги ему передали в коробке, которая имела ручку, чтобы можно было нести.

"Я забрал лимон и в той же коробке отдал. Но нести 1,6 миллиона долларов такое себе удовольствие", - пожаловался Рёшик.

В НАБУ добавляют, что масштабы деятельности преступной организации "впечатляют", и иногда они складывали деньги "даже в кульки".

Читайте также: Ближайший круг Зеленского воровал на защите энергообъектов, - Шабунин

В целом, по данным правоохранителей, через так называемую "прачечную" прошло около 100 миллионов долларов. Правоохранители также выяснили, что преступная организация имела связи в России. Также средства отмывали в Австрии, Северной Америке и Африке.

Запись НАБУ, на которой фигуранты дела обсуждают "відмивання" грошей
Запись НАБУ, на которой фигуранты дела обсуждают "отмывание" денег

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Энергоатом" подтвердил обыски и заявил о готовности к сотрудничеству со следствием

Автор: 

НАБУ (4653) коррупция (8663) Энергоатом (417)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
10.11.2025 18:11 Ответить
+13
Вирок. Распять на Майдане в прямом смысле этого слова. И тушки пусть там висят, в назидание другим.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:10 Ответить
+12
Це початок кінця зеленого. Шо б там не писали їхні боти про кацапську атаку на нього через НАБУ.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вирок. Распять на Майдане в прямом смысле этого слова. И тушки пусть там висят, в назидание другим.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:10 Ответить
"Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають."
показать весь комментарий
10.11.2025 18:14 Ответить
Угу, " свої" діти не розпинають, а всаджуть у крісла, розпиначів. Громадян Ізраілю, Зеленьського,Міндіча, Шефірів,, громадян роісії, Єрмака, Татарова, Галущєнко і цілої шобли малоросів.
показать весь комментарий
10.11.2025 19:08 Ответить
під склом щоб, мух не було
показать весь комментарий
10.11.2025 19:39 Ответить
Це початок кінця зеленого. Шо б там не писали їхні боти про кацапську атаку на нього через НАБУ.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:11 Ответить
Randall Flag #387882, ти давай конкретніше, а не без водички, пиши чітко - Земленський пітух!
показать весь комментарий
10.11.2025 18:13 Ответить
Земленський пітух!
показать весь комментарий
10.11.2025 18:13 Ответить
Randall, ти, тіпа, крутий-бль? То підчитай собі укра̀інскій "Закон про антисемітизм".
За слово "cock", по відношенню до єврея, тобі тюрма.
Хе-хе, чуваки! Хе-хе!!! Ви за це голосували! Палучітє...
показать весь комментарий
10.11.2025 18:40 Ответить
Сперменко або Пєрдула?
показать весь комментарий
10.11.2025 18:11 Ответить
До речі, Міндіч уже у Варшаві.
Зупинився в готелі Raffles Europejski, у номері 4409.
Зараз сидить і молиться у Варшавській синагозі хасидів Chabad-Lubawicz.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:11 Ответить
уже в джакузі...
показать весь комментарий
10.11.2025 18:39 Ответить
а повинен би в котлі зі смолою
показать весь комментарий
10.11.2025 18:48 Ответить
Прокляті вороги брешуть, що укра̀інскій(!) нардеп Рабіновічь вже шукає для Мундічя тимчасове, шикарне житло в Єрусалимі...
показать весь комментарий
10.11.2025 18:45 Ответить
а він підар відмиваючи гроші в офісі деркача - ввів санкції проти Порошенко.о **** обрізана завернув пальці !
показать весь комментарий
10.11.2025 18:11 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 18:11 Ответить
😂 це в тебе пика надмірно роздута
показать весь комментарий
10.11.2025 18:26 Ответить
Гільйотині пох, чоловік ти, чи жінка...
показать весь комментарий
10.11.2025 18:47 Ответить
PR агенція НАБУ працює на повну, матеріали слідства навіть до суду не дійшли, а вже ВСЕ злили у інтернет.
"Тайна слідства"?!!
Ні, не чули!
показать весь комментарий
10.11.2025 18:12 Ответить
Якщо б не злили то їх потихому прикопали десь у посадці, а так прикута увага і замести сліди буде важкувато
показать весь комментарий
10.11.2025 18:28 Ответить
це розголос, щоб не зам"яли та в ліс не пішли
показать весь комментарий
10.11.2025 18:30 Ответить
Примусити носити оту валізу набиту важким камінням до скону
показать весь комментарий
10.11.2025 18:12 Ответить
Так, а відмивалка деркача, це які роки?
показать весь комментарий
10.11.2025 18:15 Ответить
Яка ж важка робота у влади, переносити в сумках майже по 2 мільйона баксів, вкрадених у народу. А народ скидається по гривні на армію. То ви думаєте західні країни будуть після цього відбирати у своїх платників податків мільярди і передавати зеленій хуцпі?
показать весь комментарий
10.11.2025 18:17 Ответить
А тобі не похєр? Головне, що в Україні вони працюють в сусідньому кабінеті поруч з кабінетом Зеленського і будуть працювати і далі
показать весь комментарий
10.11.2025 18:21 Ответить
Цікаво якби були практики як в Китаї з мародерами,вони б боялися красти, та й ще в таких астрономічних масштабах?
показать весь комментарий
10.11.2025 18:22 Ответить
Так вони там до сих пір крадуть, китайців же багато, розстрілів тисячі, але крадуть, звісно не так зухвало як у нас, але у нас же європейська країна, яка в полоні орків відгодовує.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:36 Ответить
Нажаль я не можу погодитись, що в нас європейська країна в плані дій, а не дерективно. Поки що
показать весь комментарий
10.11.2025 18:41 Ответить
😂🤣 нарешті настав кінець епохи бідності. голосраким від голобородька великій привіт ))))))))
показать весь комментарий
10.11.2025 18:31 Ответить
Тепер зрозуміло, чому Коля Котлета завжди серйозно займався спортом. Валізи з грошима носити - це силу та витривалість треба мати.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:34 Ответить
Вішати на стовпах оцих несунів, ніяких судів, це капець, а у когось квартир нема з-за атак шахедів..
показать весь комментарий
10.11.2025 18:34 Ответить
І за оцих падлюк, виродків, гнид, і гинуть хлопці в окопах?!?? Та свої більше шкоди несуть чим ворог , С.Петлюра був тисячі разів правий..
показать весь комментарий
10.11.2025 18:37 Ответить
Скидайте докази в фбр та мі-6, ще можно спробувати і в ЕС, бо вкрадені гроші, це з допомоги союзників і партнерів. ФБР рід@рів-крадіїв дістане і з Ізраїлю. В Україні нікого не накажуть
показать весь комментарий
10.11.2025 18:44 Ответить
Рьошик.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:48 Ответить
Who is a "головний бугалет"?
Може головний бухгалтер?
показать весь комментарий
10.11.2025 19:01 Ответить
 
 