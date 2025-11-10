"Нести $1,6 млн такое себе удовольствие": фигурант коррупционной схемы в энергетике жаловался, что ему трудно нести деньги наличными

Фото: Скриншот / НАБУ

Один из фигурантов схемы о коррупции в сфере энергетики жаловался, что "очень трудно" нести 1,6 миллиона долларов наличными в офис, где их "отмывали".

Об этом свидетельствуют записи, обнародованные НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

О чем говорили

Напомним, ранее НАБУ заявило, что легализация незаконно полученных средств в коррупционной схеме в энергетике возлагалась на отдельный офис, расположенный в центре Киева. Помещение принадлежало семье экс-нардепа-предателя Андрея Деркача.

За легализацию средств отвечал бизнесмен, которого участники схемы называли Шугармен. Задачи по легализации средств выполняли сотрудники офиса, ключевую роль среди которых играл участник схемы, которого называли Рёшик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главным по отмыванию денег в офисе Деркача был Айвар Омсон. Фигурируют и братья Цукерманы, - Железняк

Деньги выносили в коробках

Фактически, его можно считать "главным бугалетом преступной организации", а в целом всю деятельность офиса контролировал "влиятельный украинский бизнесмен", которого участники схемы называли Карлсон, установили в НАБУ.

В частности, в разговоре от 20 апреля Шугармен интересовался у Рёшика: "А как ты донес коробку?". Тот говорит, что деньги ему передали в коробке, которая имела ручку, чтобы можно было нести.

"Я забрал лимон и в той же коробке отдал. Но нести 1,6 миллиона долларов такое себе удовольствие", - пожаловался Рёшик.

В НАБУ добавляют, что масштабы деятельности преступной организации "впечатляют", и иногда они складывали деньги "даже в кульки".

Читайте также: Ближайший круг Зеленского воровал на защите энергообъектов, - Шабунин

В целом, по данным правоохранителей, через так называемую "прачечную" прошло около 100 миллионов долларов. Правоохранители также выяснили, что преступная организация имела связи в России. Также средства отмывали в Австрии, Северной Америке и Африке.

Запись НАБУ, на которой фигуранты дела обсуждают "отмывание" денег

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Энергоатом" подтвердил обыски и заявил о готовности к сотрудничеству со следствием