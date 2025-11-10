"Энергоатом" подтвердил обыски и заявил о готовности к сотрудничеству со следствием
Сегодня, 10 ноября, в офисе АО "НАЭК "Энергоатом" проводятся следственные действия, которые осуществляют представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".
"Энергоатом" готов к сотрудничеству
Как отмечают в компании, "Энергоатом" полностью сотрудничает со следственными органами, предоставляет все запрашиваемые материалы и способствует объективному и прозрачному расследованию.
"Компания не препятствует проведению процессуальных действий и заинтересована во всестороннем выяснении всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" также прошли обыски по делу о коррупции.
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
