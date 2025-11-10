РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12824 посетителя онлайн
Новости Обыски у Галущенко
778 16

"Энергоатом" подтвердил обыски и заявил о готовности к сотрудничеству со следствием

Коррупция в Энергоатоме

Сегодня, 10 ноября, в офисе АО "НАЭК "Энергоатом" проводятся следственные действия, которые осуществляют представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".

"Энергоатом" готов к сотрудничеству

Как отмечают в компании, "Энергоатом" полностью сотрудничает со следственными органами, предоставляет все запрашиваемые материалы и способствует объективному и прозрачному расследованию.

"Компания не препятствует проведению процессуальных действий и заинтересована во всестороннем выяснении всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Читайте: Братья Цукерманы, которые вели "финансовую часть" у Миндыча, срочно выехали из Украины, - Железняк

Что предшествовало?

Читайте также: Разоблачение коррупции в сфере энергетики: НАБУ рассказало подробности схемы. ВИДЕО

Автор: 

НАБУ (4653) Энергоатом (417) САП (2341)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Пігулка для пім'яті Навибиралам:

"Если будет такой как Свинарчук, я считаю, что президент должен уйти в отставку. Он партнер, это важно. Он партнер со Свинарчуком? Конечно, в отставку и не только, а дальше криминальное разбирательство этого вопроса", - сказал Зеленский.

Он говорит, что президент Петр Порошенко"должен был посадить Свинарчука".

"Он сам посадить не мог, но он должен был выйти и сказать: я прошу, обращаюсь ко всем правоохранительным органам, ко всем там судьям и так далее… Но если в его команде был Свинарчук, и он не знал о том, что он украл, то он должен был Свинарчука посадить", - повторил Зеленский.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:27 Ответить
+4
П'ятирівневий захист енергооб'єктів від екс-міністра енергетики Земленського - Галущенка.
Ще в рідному американському пакуванні. Як то кажуть, навіть муха не #б@лась
показать весь комментарий
10.11.2025 16:31 Ответить
+3
А он не такой как Свинарчук. Те задорого покупали контрабандой запчасти для нашей военной техники - а эти просто воруют деньги. А раз это не такой же как Свинарчук - то и правило не работает. Никто никуда уходить не будет.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Співпрацюйте ,- може менше дадуть.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:26 Ответить
У всіх нормальних країнах після такого і президент і уряд були б у відставці та під слідством, але це не про нашу Країну Мрій
показать весь комментарий
10.11.2025 16:29 Ответить
після таких перевірок і Херус буде мати нормальні очі...
показать весь комментарий
10.11.2025 16:27 Ответить
Пігулка для пім'яті Навибиралам:

"Если будет такой как Свинарчук, я считаю, что президент должен уйти в отставку. Он партнер, это важно. Он партнер со Свинарчуком? Конечно, в отставку и не только, а дальше криминальное разбирательство этого вопроса", - сказал Зеленский.

Он говорит, что президент Петр Порошенко"должен был посадить Свинарчука".

"Он сам посадить не мог, но он должен был выйти и сказать: я прошу, обращаюсь ко всем правоохранительным органам, ко всем там судьям и так далее… Но если в его команде был Свинарчук, и он не знал о том, что он украл, то он должен был Свинарчука посадить", - повторил Зеленский.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:27 Ответить
А он не такой как Свинарчук. Те задорого покупали контрабандой запчасти для нашей военной техники - а эти просто воруют деньги. А раз это не такой же как Свинарчук - то и правило не работает. Никто никуда уходить не будет.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:29 Ответить
До чого тут уряд та препіЗЕдент це ж все Порошенко!!!!
показать весь комментарий
10.11.2025 16:33 Ответить
...понапихав кишені "міндічів" грошима...
показать весь комментарий
10.11.2025 16:37 Ответить
За це і посадять Порошенка
показать весь комментарий
10.11.2025 16:45 Ответить
Тобто фактично визнали обґрунтованість і обшукія, і слідчих дій. Це сигнал. Іншим.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:28 Ответить
Через тиждень все затихне, скоріш за все, навіть ніхто й з посади не піде.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:36 Ответить
Ніт, Яша! 😊 При всьому бажангі будь-кого це довгограюча платівкп з ударами і контрударами. З деяких структур залишиться лише купа лайна.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:49 Ответить
"Перший пішов....."
показать весь комментарий
10.11.2025 16:29 Ответить
П'ятирівневий захист енергооб'єктів від екс-міністра енергетики Земленського - Галущенка.
Ще в рідному американському пакуванні. Як то кажуть, навіть муха не #б@лась
показать весь комментарий
10.11.2025 16:31 Ответить
Шо там наш атєц махвії занюханий, піде на угоду зі слідством?
показать весь комментарий
10.11.2025 16:31 Ответить
Горить срака палає ?
показать весь комментарий
10.11.2025 16:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ADCCSx-AmAk

А хіба Бєню не пора вже екстрадиювати до США з застінків Малюка ?

Найбільша афера в історії банківських справ - Бєня -ПРИВАТ- відмив коштів у США
показать весь комментарий
10.11.2025 16:38 Ответить
 
 