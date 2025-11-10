Братья Цукерманы, которые вели "финансовую часть" у Миндича, срочно выехали из Украины, - Железняк
Братья Михаил и Александр Цукерманы, как и совладелец "Квартал-95" Миндич, срочно покинули территорию Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Напомню, что именно они вели "финансовую часть" у Тимура Миндича. Ну и фигурируют в деле ФБР) Михаил Цукерман является давним другом детства родственника Миндича, Леонида Миндича. Который летом пытался тоже бежать, но НАБУ успели перехватить )))
Кстати, бежал он в США)", - отметил парламентарий.
Ранее СМИ сообщали, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе.
Предметом исследования американских правоохранителей, как утверждают собеседники, стали оффшорная компания с Британских Виргинских островов, компания с британской регистрацией и человек по прозвищу Sugarman (похожую фамилию имеет бизнесмен Михаил Цукерман).
Нардеп Железняк упоминал в своих расследованиях, что Цукерман и связанные с ним компании "засветились на Одесском припортовом заводе до полномасштабного вторжения".
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
В все ще гарно себе почуває у Відні.
Особливо знакові прізвища - так цькували оті "нацжони" та таскали в зубах псевдо патріоти прізвище Порошенко за те, що він ніби-то єврей, а тут, куди не кинь - сплошні "фірмові" прізвища! І щось мовчить "Білий ВошЬдь" зі своєю шоблою, і ніхто ЗЕ рожевими свинками не закидує, а навпаки - тітушня знову "в дєлє" і проти тих же, проти опозиції.
Вони ж не лохи)))
КоливанСтефанчук підписував? Чи знову це був лист від Буданова?
При зйомках цього промо-роліка жодна тварина не постраждає
- Сахаров
- точнее
- Сахаровский
- еще точнее
- Цукерман
І Порошенко
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло.
- А член?
- Успел направо перекинуть.
а куди поділися українці?