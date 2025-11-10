РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12255 посетителей онлайн
Новости Бизнес Миндича
6 020 59

Братья Цукерманы, которые вели "финансовую часть" у Миндича, срочно выехали из Украины, - Железняк

Братья Цукерманы выехали из Украины накануне обысков НАБУ

Братья Михаил и Александр Цукерманы, как и совладелец "Квартал-95" Миндич, срочно покинули территорию Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Напомню, что именно они вели "финансовую часть" у Тимура Миндича. Ну и фигурируют в деле ФБР) Михаил Цукерман является давним другом детства родственника Миндича, Леонида Миндича. Который летом пытался тоже бежать, но НАБУ успели перехватить )))

Кстати, бежал он в США)", - отметил парламентарий.

Читайте: "Энергоатом" сообщил об обыске в подразделении компании. Что известно?

Ранее СМИ сообщали, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе.

Предметом исследования американских правоохранителей, как утверждают собеседники, стали оффшорная компания с Британских Виргинских островов, компания с британской регистрацией и человек по прозвищу Sugarman (похожую фамилию имеет бизнесмен Михаил Цукерман).

Нардеп Железняк упоминал в своих расследованиях, что Цукерман и связанные с ним компании "засветились на Одесском припортовом заводе до полномасштабного вторжения".

Читайте: На этой неделе планируются подозрения против руководства НАБУ и САП. Это ответ на обыски у Миндича, - Гончаренко

Что предшествовало?

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Братья Цукерманы выехали из Украины накануне обысков НАБУ

Автор: 

НАБУ (4653) Миндич Тимур (32)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
В мене особисто така "новина" вже нічого крім гіркої посмішки і огиди не викликає.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:53 Ответить
+36
А кажуть кордони закриті))))
Вони ж не лохи)))
показать весь комментарий
10.11.2025 10:54 Ответить
+20
Як неочікувано...
показать весь комментарий
10.11.2025 10:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А посадять тих хто втік, чи міністра юстиції?
показать весь комментарий
10.11.2025 10:53 Ответить
У нас - ні, у всякому разі, доки Зєлєнскій - главлідор. За кордоном - можуть. Особливо у США.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:03 Ответить
Прізвище Фірташ вже не всі і згадають. Про те що Штати домагаються його екстрадиції з давніх давен, теж.
В все ще гарно себе почуває у Відні.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:18 Ответить
І що, всі карні срави на світі схожі на Фірташа і США нікого у житті не екстрадіювали? Чи тобі пистати нема про що?
показать весь комментарий
10.11.2025 12:05 Ответить
В мене особисто така "новина" вже нічого крім гіркої посмішки і огиди не викликає.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:53 Ответить
Ага, теж таке відчуття з 2019-го.
Особливо знакові прізвища - так цькували оті "нацжони" та таскали в зубах псевдо патріоти прізвище Порошенко за те, що він ніби-то єврей, а тут, куди не кинь - сплошні "фірмові" прізвища! І щось мовчить "Білий ВошЬдь" зі своєю шоблою, і ніхто ЗЕ рожевими свинками не закидує, а навпаки - тітушня знову "в дєлє" і проти тих же, проти опозиції.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:07 Ответить
А кажуть кордони закриті))))
Вони ж не лохи)))
показать весь комментарий
10.11.2025 10:54 Ответить
Це для лохів закриті. 😊
показать весь комментарий
10.11.2025 11:05 Ответить
Як неочікувано...
показать весь комментарий
10.11.2025 10:55 Ответить
😲 Хто б міг подумати???!!!
показать весь комментарий
10.11.2025 11:06 Ответить
да, в них були готові документи на відрядження - на будь який час, щоб перетнути кордон без черги
показать весь комментарий
10.11.2025 10:57 Ответить
Сам Коливан Стефанчук підписував? Чи знову це був лист від Буданова?
показать весь комментарий
10.11.2025 11:30 Ответить
Гундосий теж може втікти... земля під ногами починає горіти в ватажка банди крадіїв.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:57 Ответить
Оце оптимізм!
При зйомках цього промо-роліка жодна тварина не постраждає
показать весь комментарий
10.11.2025 11:01 Ответить
А від кого йому втікати? Від прикормлених ДБР, СБУ та МВС? Щаззз. Навіть Чернишов повернувся , насміхаючись з так званої "правоохоронної системи".
показать весь комментарий
10.11.2025 11:55 Ответить
Зробили разом...
показать весь комментарий
10.11.2025 10:58 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 10:58 Ответить
Не переживайте, після війни Цукермани повернуться, аби керувати Чомдахурі в справі відбудови України. Просто для цього ще треба багатьом Гавриленкам переїхати на кілька метрів нижче.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:58 Ответить
все ніяк не дочекаюсь поки смєтуни що неймовірно потерпали від корупції в 2019 хочаб муркнуть щось десь про зелене свавілля.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:00 Ответить
''Сметуни'' давно чухнули до ЄС.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:25 Ответить
А як виїхали? 3 дітей у них? Чи справочка з ГУР?
показать весь комментарий
10.11.2025 11:00 Ответить
Мабуть через Тису чкурнули!
показать весь комментарий
10.11.2025 11:03 Ответить
З кортежем "мусорів"!!!
показать весь комментарий
10.11.2025 11:08 Ответить
Троє на двох. Спільні. Користуюиься по черзі, або кому швидше треба. У дітей і по-батькові подвійне і прізвища через дефіс.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:09 Ответить
Цукерман-Цукерман?
показать весь комментарий
10.11.2025 11:26 Ответить
Ні, звичайно. Цукерман - Мєшко якийсь. 😊 Потім Цукерман витреться.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:38 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 11:02 Ответить
Типова ситуація, бідні воюють, багаті і привілейовані живуть своє краще життя.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:03 Ответить
побігли на історичну батьківщину
показать весь комментарий
10.11.2025 11:04 Ответить
зараз начнеться плач пейсатих про ,,антисеминизм,, в Україні....
показать весь комментарий
10.11.2025 11:34 Ответить
- как ваша фамилия!
- Сахаров
- точнее
- Сахаровский
- еще точнее
- Цукерман
показать весь комментарий
10.11.2025 11:05 Ответить
Хто винуватий шо нема Фламінг? Правильно! НАБУ.
І Порошенко
показать весь комментарий
10.11.2025 11:06 Ответить
Фламіндічі повернули свої горбаті дзьоби і почали відлітати на південь, мабуть скоро настане зима.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:06 Ответить
Ці всі супчики - шайка - лєйка - хіба не були під підозрою? - хто проїбав таких цінних кадрів? - чому їх випустили?
показать весь комментарий
10.11.2025 11:09 Ответить
- Розочка, вы знаете, шо Абрама таки парализовало.
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло.
- А член?
- Успел направо перекинуть.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:13 Ответить
Далі буде? Чи вже всьо?
показать весь комментарий
10.11.2025 11:16 Ответить
Міндічі, шифіри, цукермани...українці із Західної України? І чомусь для всіх відкриті кордони. Вже закінчилася війна з виходом України на кордони 1991 року, як обіцяв президент?
показать весь комментарий
10.11.2025 11:18 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 11:19 Ответить
Ось це українська влада і українські бізнесмени ,ось що значить авантюра Бені з обрання президента і рос. спецслужб.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:23 Ответить
Ну дуже українські прізвища у "братішків".
показать весь комментарий
10.11.2025 11:23 Ответить
потужні в них прізвища
показать весь комментарий
10.11.2025 11:25 Ответить
міндіч, цукермани. Тепер будуть скавчати про антисемітизм?
показать весь комментарий
10.11.2025 11:28 Ответить
скоріш за все, та й ізраїль своїх не видасть,що взяли то все наше,гоям тільки зміритись...
показать весь комментарий
10.11.2025 11:36 Ответить
розкручуйте далі, може все лайно само повтікає до самого верху...
показать весь комментарий
10.11.2025 11:33 Ответить
Ну что, первые крысы начали разбегаться. И ведь знают что будет больно) если бы дело вели СБУ, то там никто даже не рыпнулся бы. Сидели бы спокойно, порешали бы. Но тут за дело взялись американцы и их прокси в Украине в виде набу.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:37 Ответить
"Невловимі" Джо....
показать весь комментарий
10.11.2025 11:42 Ответить
Як особи мобілізаційного віку вони пройшли кордон? Мабудь, мали посвідчення на відрядження.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:42 Ответить
Паспорти Ізраїлю, або Кіпру.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:52 Ответить
Кордон надійно захищено 🤣🤣🤣 А зловили б якогось хлопця, вже були б героїчні фотки із затриманням "злочинця". І ще купа лайна в коментарях з побажанням смерті людині. Ніякої поваги до цих "військових". Тому нормальні люди і прагнуть звідси виїхати, а залишаться ті, хто цього вартий: одні концтабір охороняють, інші радіють цьому концтабору
показать весь комментарий
10.11.2025 11:43 Ответить
Головне шо тепер ті хто вибрав та привів свого 🤡 з його кагалом до влади в Україні , зрозуміють ,шо не завжди свої люди , гарантують гарне життя своїм історичним виборцям ...
показать весь комментарий
10.11.2025 11:46 Ответить
Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой
Летят они в жаркие страны
А я остаюся с тобой

А я остаюся с тобою
Родная навеки страна
Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне не нужна
Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне не нужна

Немало я стран перевидел
Шагая с винтовкой в руке
Но не было большей печали
Чем жить от тебя вдалеке

Немало я дум передумал
С друзьями в далеком краю
Но не было большего долга
Чем выполнить волю твою
Но не было большего долга
Чем выполнить волю твою

Пускай утопал я в болотах
Пускай замерзал я на льду
Но если ты скажешь мне слово
Я снова все это пройду

Надежды свои и желанья
Связал я навеки с тобой
С твоею суровой и ясной
С твоею завидной судьбой
С твоею суровой и ясной
С твоею завидной судьбой

Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать
Летят они в жаркие страны
А я не хочу улетать

А я остаюся с тобою
Родная моя сторона
Не нужно мне солнце чужое
Чужая земля не нужна
Не нужно мне солнце чужое
Чужая земля не нужна
показать весь комментарий
10.11.2025 11:46 Ответить
патріоти України поспішають мобілізуватися в батальйон Монако - воювати будуть всі.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:52 Ответить
цукерман, міндіч ...
а куди поділися українці?
показать весь комментарий
10.11.2025 11:54 Ответить
Під Покровськом і Мирноградом.
показать весь комментарий
10.11.2025 12:00 Ответить
а хто сказав що *чук теж не з відти? межведчук тому обрізаний приклад.
показать весь комментарий
10.11.2025 12:00 Ответить
Зеленський , Коломойський , Дубінський , Бужанський , Міндіч , Цукерман ! Українська б...ть еліта !Самі свої ! Всі решта , гої ?
показать весь комментарий
10.11.2025 12:07 Ответить
от хай хто що не скаже - але цукерман - чисто українське прізвище.щось фантастичне набігло - Грицько Охріменко вів "фінансову частину" у Тимура Міндіча.....ну *** - такого не буває.
показать весь комментарий
10.11.2025 12:10 Ответить
 
 