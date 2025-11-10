Братья Цукерманы, которые вели "финансовую часть" у Миндича, срочно выехали из Украины, - Железняк

Братья Михаил и Александр Цукерманы, как и совладелец "Квартал-95" Миндич, срочно покинули территорию Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Напомню, что именно они вели "финансовую часть" у Тимура Миндича. Ну и фигурируют в деле ФБР) Михаил Цукерман является давним другом детства родственника Миндича, Леонида Миндича. Который летом пытался тоже бежать, но НАБУ успели перехватить )))



Кстати, бежал он в США)", - отметил парламентарий.

Ранее СМИ сообщали, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе.

Предметом исследования американских правоохранителей, как утверждают собеседники, стали оффшорная компания с Британских Виргинских островов, компания с британской регистрацией и человек по прозвищу Sugarman (похожую фамилию имеет бизнесмен Михаил Цукерман).

Нардеп Железняк упоминал в своих расследованиях, что Цукерман и связанные с ним компании "засветились на Одесском припортовом заводе до полномасштабного вторжения".

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.

Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.

Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".

НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

