На этой неделе планируются подозрения против руководства НАБУ и САП. Это ответ на обыски у Миндича, - Гончаренко

В ответ на обыски бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, проводимые НАБУ утром 10 ноября, власти могут готовить подозрения против руководства НАБУ и САП.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Власть готовит ответ на обыски Миндыча. На этой неделе планируются подозрения против сотрудников и руководства НАБУ и САП", - утверждает он.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича.

По данным СМИ, Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ.

Ранее в НАБУ сообщили, что 4 ноября около 3 ночи прокуроры Офиса Генпрокурора в сопровождении спецназа провели обыск у их сотрудника.

Там рассказали, что к сотруднику НАБУ применили физическую силу, а сам обыск проводился без решения суда.

Впоследствии в Офисе генпрокурора мотивировали обыск у сотрудника НАБУ тем, что он якобы следил за административным зданием ОГП.

В ОГП утверждают, что сотрудник НАБУ во время обыска, мол, подтвердил, что забирал установленные ранее средства наблюдения за зданием Офиса генпрокурора.

В то же время прокуроры говорят, что сотрудник НАБУ не смог четко объяснить законные основания проведения негласных мероприятий, а лишь отметил, что "выполнял поручение руководства".

