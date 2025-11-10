РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11576 посетителей онлайн
Новости Обыск в НАБУ Давление на НАБУ
878 4

На этой неделе планируются подозрения против руководства НАБУ и САП. Это ответ на обыски у Миндича, - Гончаренко

Руководство НАБУ получит подозрения

В ответ на обыски бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, проводимые НАБУ утром 10 ноября, власти могут готовить подозрения против руководства НАБУ и САП.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Власть готовит ответ на обыски Миндыча. На этой неделе планируются подозрения против сотрудников и руководства НАБУ и САП", - утверждает он.

Читайте также: НАБУ – на обвинения Офиса генпрокурора в незаконной слежке: Сотрудник Бюро действовал в соответствии с законом

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича.
  • По данным СМИ, Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ.
  • Ранее в НАБУ сообщили, что 4 ноября около 3 ночи прокуроры Офиса Генпрокурора в сопровождении спецназа провели обыск у их сотрудника.
  • Там рассказали, что к сотруднику НАБУ применили физическую силу, а сам обыск проводился без решения суда.
  • Впоследствии в Офисе генпрокурора мотивировали обыск у сотрудника НАБУ тем, что он якобы следил за административным зданием ОГП.

  • В ОГП утверждают, что сотрудник НАБУ во время обыска, мол, подтвердил, что забирал установленные ранее средства наблюдения за зданием Офиса генпрокурора.

  • В то же время прокуроры говорят, что сотрудник НАБУ не смог четко объяснить законные основания проведения негласных мероприятий, а лишь отметил, что "выполнял поручение руководства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле Магамедрасулова пытаются найти что-то для подозрения главе САП Клименко, - адвокат

Автор: 

НАБУ (4653) САП (2339) подозрение (589) Миндич Тимур (27)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отже завчасний удар по Галущенку - це удар на випередження. Тепер підозри проти керівництва НАБУ і САП бкдуть виглчдати вкрай ідіотськими - як явка з повиною головних очільників украхрської корупції. Захід із української вдади зробить паріїв.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:26 Ответить
В нормальній реальності - ви праві.
Але підкорегуйтесь з урахуванням Королівства Зелених дзеркал.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:31 Ответить
Звичайно, коригуюся. 😊 От, наприклад Мвндіч, у якого сьогодні теж обшуки, чкурнув за годину-дві до обшуку за кордон. Сьогодні. 10 листопада. Значить хтось таки здав інформацію.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:37 Ответить
А хто підозрює? Дєрьмак з татаровим?
показать весь комментарий
10.11.2025 10:27 Ответить
 
 