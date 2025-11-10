На этой неделе планируются подозрения против руководства НАБУ и САП. Это ответ на обыски у Миндича, - Гончаренко
В ответ на обыски бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, проводимые НАБУ утром 10 ноября, власти могут готовить подозрения против руководства НАБУ и САП.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Власть готовит ответ на обыски Миндыча. На этой неделе планируются подозрения против сотрудников и руководства НАБУ и САП", - утверждает он.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича.
- По данным СМИ, Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ.
- Ранее в НАБУ сообщили, что 4 ноября около 3 ночи прокуроры Офиса Генпрокурора в сопровождении спецназа провели обыск у их сотрудника.
- Там рассказали, что к сотруднику НАБУ применили физическую силу, а сам обыск проводился без решения суда.
- Впоследствии в Офисе генпрокурора мотивировали обыск у сотрудника НАБУ тем, что он якобы следил за административным зданием ОГП.
-
В ОГП утверждают, что сотрудник НАБУ во время обыска, мол, подтвердил, что забирал установленные ранее средства наблюдения за зданием Офиса генпрокурора.
-
В то же время прокуроры говорят, что сотрудник НАБУ не смог четко объяснить законные основания проведения негласных мероприятий, а лишь отметил, что "выполнял поручение руководства".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але підкорегуйтесь з урахуванням Королівства Зелених дзеркал.