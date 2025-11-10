УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7924 відвідувача онлайн
Новини Обшук у НАБУ Тиск на НАБУ
4 159 11

Цього тижня плануються підозри проти керівництва НАБУ та САП. Це відповідь на обшуки у Міндіча, - Гончаренко

Керівництво НАБУ отримає підозри

У відповідь на обшуки бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча, які проводяться НАБУ вранці 10 листопада, влада може готувати підозри проти керівництва НАБУ та САП.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Влада готує відповідь на обшуки Міндіча. На цьому тижні плануються підозри проти співробітників та керівництва НАБУ та САП", - стверджує він.

Також читайте: НАБУ – на звинувачення Офісу генпрокурора у незаконному стеженні: Працівник Бюро діяв відповідно до закону

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча.
  • .За даними ЗМІ, Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ.
  • Раніше у НАБУ повідомили, що 4 листопада близько 3 ночі прокурори Офісу Генпрокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у їхнього співробітника.
  • Там розповіли, що до працівника НАБУ застосували фізичну силу, а сам обшук відбувався без ухвали суду.
  • Згодом в Офісі генпрокурора мотивували обшук у співробітника НАБУ тим, що він нібито стежив за адміністративною будівлею ОГП.

  • В ОГП стверджують, що працівник НАБУ під час обшуку, мовляв, підтвердив, що забирав встановлені раніше засоби спостереження за будівлею Офісу генпрокурора.

  • Водночас прокурори кажуть, що працівник НАБУ не зміг чітко пояснити законні підстави проведення негласних заходів, й лише зазначив, що "виконував доручення керівництва".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі Магамедрасулова намагаються знайти щось для підозри голові САП Клименку, - адвокат

Автор: 

НАБУ (5729) САП (2610) підозра (1011) Міндіч Тімур (331)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Отже завчасний удар по Галущенку - це удар на випередження. Тепер підозри проти керівництва НАБУ і САП бкдуть виглчдати вкрай ідіотськими - як явка з повиною головних очільників украхрської корупції. Захід із української вдади зробить паріїв.
показати весь коментар
10.11.2025 10:26 Відповісти
+7
Звичайно, коригуюся. 😊 От, наприклад Мвндіч, у якого сьогодні теж обшуки, чкурнув за годину-дві до обшуку за кордон. Сьогодні. 10 листопада. Значить хтось таки здав інформацію.
показати весь коментар
10.11.2025 10:37 Відповісти
+4
В нормальній реальності - ви праві.
Але підкорегуйтесь з урахуванням Королівства Зелених дзеркал.
показати весь коментар
10.11.2025 10:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отже завчасний удар по Галущенку - це удар на випередження. Тепер підозри проти керівництва НАБУ і САП бкдуть виглчдати вкрай ідіотськими - як явка з повиною головних очільників украхрської корупції. Захід із української вдади зробить паріїв.
показати весь коментар
10.11.2025 10:26 Відповісти
В нормальній реальності - ви праві.
Але підкорегуйтесь з урахуванням Королівства Зелених дзеркал.
показати весь коментар
10.11.2025 10:31 Відповісти
Звичайно, коригуюся. 😊 От, наприклад Мвндіч, у якого сьогодні теж обшуки, чкурнув за годину-дві до обшуку за кордон. Сьогодні. 10 листопада. Значить хтось таки здав інформацію.
показати весь коментар
10.11.2025 10:37 Відповісти
А хто підозрює? Дєрьмак з татаровим?
показати весь коментар
10.11.2025 10:27 Відповісти
Зпхідні коедитори. 😊 Наші не підозрюють, а точно знають. 😊
показати весь коментар
10.11.2025 10:39 Відповісти
Гундосого винесем з Банкової...
показати весь коментар
10.11.2025 11:06 Відповісти
Міндіча суку випустили. Питання до прикордонників, якуго куя він зміг виїхати?
показати весь коментар
10.11.2025 11:16 Відповісти
До прикордонників чи до когось іншого?
показати весь коментар
10.11.2025 11:52 Відповісти
До прикордонників в тому числі. *⚡️У ДПСУ заявили, що не мають інформації про виїзд з України Тімура Міндіча,* - Андрій Демченко.

Речник Держприкордонслужби повідомив, що не має доступу до даних про його перетин кордону 10 листопада та нагадав, що ДПСУ не розголошує інформацію про виїзд чи в'їзд третіх осіб. "". Ось так
показати весь коментар
10.11.2025 12:13 Відповісти
Вони в тій справі можуть бути тільки останньою виконавською ланкою.
показати весь коментар
10.11.2025 12:38 Відповісти
Починається епічний жабогадюкинг. Тим не менше, дуже добре, що зелену шоблу злодіїв та корупціонерів починають брати за одне місце, з часом черга дойде і до їх хрипатого паханчика, за яким давно вже в'язниця плаче.
показати весь коментар
10.11.2025 13:05 Відповісти
 
 