Цього тижня плануються підозри проти керівництва НАБУ та САП. Це відповідь на обшуки у Міндіча, - Гончаренко

У відповідь на обшуки бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча, які проводяться НАБУ вранці 10 листопада, влада може готувати підозри проти керівництва НАБУ та САП.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Влада готує відповідь на обшуки Міндіча. На цьому тижні плануються підозри проти співробітників та керівництва НАБУ та САП", - стверджує він.

Також читайте: НАБУ – на звинувачення Офісу генпрокурора у незаконному стеженні: Працівник Бюро діяв відповідно до закону

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча.

.За даними ЗМІ, Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ.

Раніше у НАБУ повідомили, що 4 листопада близько 3 ночі прокурори Офісу Генпрокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у їхнього співробітника.

Там розповіли, що до працівника НАБУ застосували фізичну силу, а сам обшук відбувався без ухвали суду.

Згодом в Офісі генпрокурора мотивували обшук у співробітника НАБУ тим, що він нібито стежив за адміністративною будівлею ОГП.

В ОГП стверджують, що працівник НАБУ під час обшуку, мовляв, підтвердив, що забирав встановлені раніше засоби спостереження за будівлею Офісу генпрокурора.

Водночас прокурори кажуть, що працівник НАБУ не зміг чітко пояснити законні підстави проведення негласних заходів, й лише зазначив, що "виконував доручення керівництва".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі Магамедрасулова намагаються знайти щось для підозри голові САП Клименку, - адвокат