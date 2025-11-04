НАБУ – на звинувачення Офісу генпрокурора у незаконному стеженні: Працівник Бюро діяв відповідно до закону

Національне антикорупційне бюро України відповіло Офісу генпрокурора на звинувачення у незаконному стеженні за їхньою адмінбудівлею, що стало підставою для обшуків в співробітника Бюро.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція НАБУ

У Бюро наголосили: режим воєнного стану не передбачає заборони на документування в межах розслідування корупційних злочинів.

"Відповідно до чинного законодавства, співробітники НАБУ не зобов’язані інформувати прокурорів Офісу Генерального прокурора про проведення чи участь у заходах оперативно-розшукового або процесуального характеру, якщо це не пов’язано з процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора у конкретному кримінальному провадженні", - зазначили детективи.

Там додали, що співробітник НАБУ діяв у суворій відповідності до вимог закону.

"Наголошуємо на неприпустимості втручання у розслідування НАБУ з боку інших органів", - додало НАБУ.

Що передувало

Раніше у НАБУ повідомили, що 4 листопада близько 3 ночі прокурори Офісу Генпрокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у їхнього співробітника.

Там розповіли, що до працівника НАБУ застосували фізичну силу, а сам обшук відбувався без ухвали суду.

Згодом в Офісі генпрокурора мотивували обшук у співробітника НАБУ тим, що він нібито стежив за адміністративною будівлею ОГП.

В ОГП стверджують, що працівник НАБУ під час обшуку, мовляв, підтвердив, що забирав встановлені раніше засоби спостереження за будівлею Офісу генпрокурора.

Водночас прокурори кажуть, що працівник НАБУ не зміг чітко пояснити законні підстави проведення негласних заходів, й лише зазначив, що "виконував доручення керівництва".

