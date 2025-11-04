УКР
910 9

НАБУ – на звинувачення Офісу генпрокурора у незаконному стеженні: Працівник Бюро діяв відповідно до закону

НАБУ відповіло на заяву Офісу генпрокурора

Національне антикорупційне бюро України відповіло Офісу генпрокурора на звинувачення у незаконному стеженні за їхньою адмінбудівлею, що стало підставою для обшуків в співробітника Бюро.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція НАБУ

У Бюро наголосили: режим воєнного стану не передбачає заборони на документування в межах розслідування корупційних злочинів.

"Відповідно до чинного законодавства, співробітники НАБУ не зобов’язані інформувати прокурорів Офісу Генерального прокурора про проведення чи участь у заходах оперативно-розшукового або процесуального характеру, якщо це не пов’язано з процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора у конкретному кримінальному провадженні", - зазначили детективи.

Там додали, що співробітник НАБУ діяв у суворій відповідності до вимог закону.

"Наголошуємо на неприпустимості втручання у розслідування НАБУ з боку інших органів", - додало НАБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало

  • Раніше у НАБУ повідомили, що 4 листопада близько 3 ночі прокурори Офісу Генпрокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у їхнього співробітника.
  • Там розповіли, що до працівника НАБУ застосували фізичну силу, а сам обшук відбувався без ухвали суду.
  • Згодом в Офісі генпрокурора мотивували обшук у співробітника НАБУ тим, що він нібито стежив за адміністративною будівлею ОГП.

  • В ОГП стверджують, що працівник НАБУ під час обшуку, мовляв, підтвердив, що забирав встановлені раніше засоби спостереження за будівлею Офісу генпрокурора.

  • Водночас прокурори кажуть, що працівник НАБУ не зміг чітко пояснити законні підстави проведення негласних заходів, й лише зазначив, що "виконував доручення керівництва".

