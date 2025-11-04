УКР
Новини Обшук у НАБУ
5 110 38

Вночі прокурори та спецпризначенці провели обшук у працівника НАБУ: застосували фізичну силу

Близько 3 ночі прокурори Офісу Генпрокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника НАБУ.

Про це повідомила пресслужба Бюро, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

У НАБУ заявили, що до їхнього співробітника застосували фізичну силу

"Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось. Обшук відбувався без ухвали суду та ймовірно пов’язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Також у Бюро заявили, що співробітник НАБУ бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України.

"За наявною інформацією, напередодні обшуку за вказаним співробітником здійснювалось негласне спостереження. Обставини події та причетні особи встановлюються", - підсумували там.

Також читайте: У справі Магамедрасулова намагаються знайти щось для підозри голові САП Клименку, - адвокат

Автор: 

Топ коментарі
+31
Розправа на викривачами злочинів ЗеМіндіча?
показати весь коментар
04.11.2025 15:17 Відповісти
+28
Шобла Вови ********** втрачає останні крихти легітимності, перетворюючись у банду кримінальних злочинців.
показати весь коментар
04.11.2025 15:20 Відповісти
+19
ого, а зеленський 🤡 , таки бандюкович !!!
показати весь коментар
04.11.2025 15:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розправа на викривачами злочинів ЗеМіндіча?
показати весь коментар
04.11.2025 15:17 Відповісти
То вже напевне не Міндіча. То вже вже як мінімум - Єрмака.
показати весь коментар
04.11.2025 15:44 Відповісти
Все мочите всех. Надо бы ещё полицию и армию подключить.шоб совсем было хорошо.
показати весь коментар
04.11.2025 15:49 Відповісти
100% Зеленський мстить за Міндіча, так як це його приватний
гаманець!!
Коли вже повʼяжуть Зе і його банду?
показати весь коментар
04.11.2025 17:38 Відповісти
біжу за попкорном - це уже цікаво....
показати весь коментар
04.11.2025 15:17 Відповісти
Ну так відмудохайте тепер якогось прокурора.
показати весь коментар
04.11.2025 15:18 Відповісти
Шобла Вови ********** втрачає останні крихти легітимності, перетворюючись у банду кримінальних злочинців.
показати весь коментар
04.11.2025 15:20 Відповісти
👍Не можу пройти повз. Слушна думка!
показати весь коментар
04.11.2025 15:26 Відповісти
Кацап, перечитай, у тебе в методичці написано: "кровавый киевский режим нелегитимнага зеленскага". Не потрібно нічого від себе вигадувати, пиши те, що тобі у ФСБ сказали.
показати весь коментар
04.11.2025 15:32 Відповісти
Як ви дегенерати задовбали,де вас вирощюють? Ти чучело можеш спростувати хоч якіми аргументами що написала людина,чи тобі аби спермоприймачем своїм про кацапа та методичку щось ляпнути.
показати весь коментар
04.11.2025 15:37 Відповісти
"Як ви дегенерати задовбали,де вас вирощюють?"... Повністю розумію вашу емоцію. Сам постійно над цим питання замислююсь. "можеш спростувати хоч якіми аргументами що написала людина?"... Що саме спростувати?
показати весь коментар
04.11.2025 15:40 Відповісти
зебіл, ти думаєш віслюк тебе з собою в Ізраіль забере?
показати весь коментар
04.11.2025 15:37 Відповісти
Чому "зебіл"??? Ви, певно, мене не зрозуміли, я є прихильником Порошенка.
показати весь коментар
04.11.2025 15:42 Відповісти
Тобто прихильником України ти точно не є? Чого ви собі кумирів шукаєте? Звичайно, Порошенко корисніший для держави за сьогоднішнє нкпорозуміння, але працювати треба на державу, а не на персоналій.
показати весь коментар
04.11.2025 15:50 Відповісти
Не зрозумів, на що ви натякаєте? Що прихильники Порошенка не являються прихильниками України???
показати весь коментар
04.11.2025 16:35 Відповісти
Треба бути прихильником інституцій і ппринципів, а не персоналій. Прихильники України голосували за Порошенка тому, що для України він у 2019-му і на даний час кращий і корисніший за Зєлєнского, а не тому, що він Порошенко.
показати весь коментар
04.11.2025 16:53 Відповісти
Це спецоперація прикриття свого агента. А ти - дебіл. Може і куплений
показати весь коментар
04.11.2025 16:08 Відповісти
Я так спочатку і подумав.
показати весь коментар
04.11.2025 16:36 Відповісти
І де він неправий? Коли кацапи кажуть, що у нас корупція - тоді що, означає що вони брешуть і у нас її немає чи як?
Навіть поломані годинники двічі на добу показують правильну годину...
показати весь коментар
04.11.2025 16:08 Відповісти
1. Капац бреше завжди, коли відкриває рота. 2. У вас із зором щось не в порядку? Де там про корупцію? Кацап про легітимність української влади пише. Українська держава стоїть на легітимності української влади. Заперечувати легітимність української влади (хто б у владі не був, Порошенко, чи Зеленський), значить заперечувати існування української держави. Особито я прихильник Порошенка, але зараз легітимним президентом і верховним головнокомандучем є Зеленський. Ніхто крім нього не може віддавати легітимні накази війську, і легітимно представляти державу у світі. І біда українців в тому, що вони не розуміють такі елементарні речі.
показати весь коментар
04.11.2025 16:45 Відповісти
Так. Така біда!
показати весь коментар
04.11.2025 17:01 Відповісти
ого, а зеленський 🤡 , таки бандюкович !!!
показати весь коментар
04.11.2025 15:25 Відповісти
Зєлю з Міндічем геть. Вибори
показати весь коментар
04.11.2025 15:30 Відповісти
Зєльцман Сонцесяйний бореться Ну, правда не з корупцією, а з тими, хто повинен боротися. Але ж бореться! Як завжди, потужно і незламно, за підтримки 5-6 ефективних менеджерів, які міцно тримають оборону своїх кишень
показати весь коментар
04.11.2025 15:36 Відповісти
Зеленський разом з "потужними" ларьочними "менеджерами" будують "незламні" докази своїх злочинів... Слава ЗСУ!
показати весь коментар
04.11.2025 15:56 Відповісти
міндіча шукали?
показати весь коментар
04.11.2025 16:20 Відповісти
Правильно зробили!
показати весь коментар
04.11.2025 16:22 Відповісти
Корупційна тиранія чи як тепер наш устрій зветься?
показати весь коментар
04.11.2025 16:36 Відповісти
Клептократія
показати весь коментар
04.11.2025 16:41 Відповісти
https://images.cnscdn.com/3/9/4/3/394389a51c6dcfdc499337673e829e8a/original.jpg

Хіба керівнику НАБУ досі не зрозуміло, що в наші часи співробітникам НАБУ, які беруть "участь у документуванні низки корупційних справ" необхідно надавати фізичний та юридичний захист від позапроцесуальних дій різних "силових структур"?
Для цього в НАБУ є Управління спеціальних операцій - спеціальний підрозділ, який саме й здійснює фізичний захист працівників НАБУ під час виконання ними службових обов'язків, пов'язаних із ризиком фізичного нападу.
Основні функції цього підрозділу (з офіційного опису на сайті НАБУ):
1)Захист життя, здоров'я, житла та майна працівників НАБУ, їхніх близьких родичів від посягань, пов'язаних зі службовою діяльністю.
2)Швидке реагування на реальні загрози життю чи здоров'ю працівників, включно з усуненням перешкод із застосуванням спеціальних засобів.
показати весь коментар
04.11.2025 16:54 Відповісти
Як же вони за свою шкуру боятся підключили СБУ для відмивання друзів президента.
показати весь коментар
04.11.2025 16:57 Відповісти
Ну це вже пряма калька з методів ФСБ..
О 3.00 ночі...треш...а до Баканова слабо так нагрянути..?!
показати весь коментар
04.11.2025 17:04 Відповісти
Ці картонки в боротьбі з Зеленським не допоможуть.
показати весь коментар
04.11.2025 17:09 Відповісти
ЗЕлені ******** звіріють.Якщо НАБУшник чистий,то ці тварі будуть притягнуті до відповідальності.Влада Голобородька невічна.
показати весь коментар
04.11.2025 17:27 Відповісти
 
 