Вночі прокурори та спецпризначенці провели обшук у працівника НАБУ: застосували фізичну силу
Близько 3 ночі прокурори Офісу Генпрокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника НАБУ.
Про це повідомила пресслужба Бюро, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У НАБУ заявили, що до їхнього співробітника застосували фізичну силу
"Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось. Обшук відбувався без ухвали суду та ймовірно пов’язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків", - йдеться в повідомленні.
Також у Бюро заявили, що співробітник НАБУ бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України.
"За наявною інформацією, напередодні обшуку за вказаним співробітником здійснювалось негласне спостереження. Обставини події та причетні особи встановлюються", - підсумували там.
гаманець!!
Коли вже повʼяжуть Зе і його банду?
Навіть поломані годинники двічі на добу показують правильну годину...
Хіба керівнику НАБУ досі не зрозуміло, що в наші часи співробітникам НАБУ, які беруть "участь у документуванні низки корупційних справ" необхідно надавати фізичний та юридичний захист від позапроцесуальних дій різних "силових структур"?
Для цього в НАБУ є Управління спеціальних операцій - спеціальний підрозділ, який саме й здійснює фізичний захист працівників НАБУ під час виконання ними службових обов'язків, пов'язаних із ризиком фізичного нападу.
Основні функції цього підрозділу (з офіційного опису на сайті НАБУ):
1)Захист життя, здоров'я, житла та майна працівників НАБУ, їхніх близьких родичів від посягань, пов'язаних зі службовою діяльністю.
2)Швидке реагування на реальні загрози життю чи здоров'ю працівників, включно з усуненням перешкод із застосуванням спеціальних засобів.
О 3.00 ночі...треш...а до Баканова слабо так нагрянути..?!