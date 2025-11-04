Вночі прокурори та спецпризначенці провели обшук у працівника НАБУ: застосували фізичну силу

Близько 3 ночі прокурори Офісу Генпрокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника НАБУ.

Про це повідомила пресслужба Бюро, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

У НАБУ заявили, що до їхнього співробітника застосували фізичну силу

"Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось. Обшук відбувався без ухвали суду та ймовірно пов’язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Також у Бюро заявили, що співробітник НАБУ бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України.

"За наявною інформацією, напередодні обшуку за вказаним співробітником здійснювалось негласне спостереження. Обставини події та причетні особи встановлюються", - підсумували там.

Також читайте: У справі Магамедрасулова намагаються знайти щось для підозри голові САП Клименку, - адвокат