У справі Магамедрасулова намагаються знайти щось для підозри голові САП Клименку, - адвокат

Через справу проти детектива НАБУ Магамедрасулова намагаються "натягнути" щось для підозри голові САП Олександру Клименку.

Про це заявила адвокатка Олена Щербан під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Вони намагаються з тих історій, які Руслан (Магамедрасулов. - Ред.) розслідував, хоч щось знайти в першу чергу на керівника САП. Спробувати натягнути якусь історію. Так, як Руслану повідомили про підозру у зловживанні впливом, щось схоже, знайти якісь згадки про Клименка в його переписках, знайти якихось людей. Також це натягнути на підозру Клименку", - зазначила вона.

Справа Магамедрасулова

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

