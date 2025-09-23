Справа Магамедрасулова: суд залишив детектива НАБУ під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд розглянув скаргу захисту детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова на продовження йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Захист просив допитати свідка Юсуфа Мамешева, з яким Магамедрасулов спілкувався про продаж технічної коноплі.

Прокурор коментуючи інформацію ЗМІ про тиск на одного з ключових свідків у справі, ця особа не є свідком та не допитаний як свідок.

Зрештою суддя відмовив у задоволенні клопотання захисту.

Адвокати виступили проти долучення зміни повідомленої підозри, оскільки вона не розглядалась в рамках першої інстанції.

Захисниця Олена Щербан заявила, що підозра є політичним переслідуванням, що пов'язана з його роботою в НАБУ.

Йому інкримінують готування до пособництва державі-агресору. Те, що на записах звучить "Дагестан", це абсолютно сумнівно та нічим не підтверджений факт.

"На жаль, суд відмовив в допиті свідка. Стороні захисту стало відомо свідка буквально напередодні, тому ми не заявляли в суді першої інстанції про це. З публічних джерел вже відомо, що йдеться про Узбекистан, а не про Дагестан", - сказала адвокатка Щербан.

За її словами, орган досудового розслідування не надає повного запису розмови, для того, щоб захист провів власні експертизи.

"Сторона обвинувачення фактично сфальсифікувала дану справу, низку доказів у цій справі. Тому що, наприклад, у матеріалах провадження, коли сторона обвинувачення посилається на електронну адресу, яка нібито належить компанії, на які мали скинути відповідні документи, шляхом публічного звичайного пошуку сторона захисту знайшла, що ця адреса взагалі не належить відповідній російській компанії. Вона належить якомусь дитячому закладу в Дагестані", - сказала Щербан.

Компанія, про яку йдеться, взагалі навіть у КВЕДах не має нічого пов'язаного із торгівлею коноплями.

"Події злочину, як і готування до нього, не могло бути. Сьогодні фактично через два слова "Дагестан" та "Узбекистан" людина сидить в СІЗО. Всі інші докази, які є у справі, якимось чином СБУ та прокуратура, намагаються просто закріпити цю розмову, нібито вона існувала", - наголосила захисниця.

Адвокатка заявила, що фактично Магамедрасулов перебуває у заручниках СБУ. А головною метою є зупинення розслідувань НАБУ щодо посадовців Офісу Президента та президента особисто.

Захисниця Мельник нагадала, що Магамедрасулов переніс у 2014 році інсульт та операції на головному мозку, тому його не можна утримувати в СІЗО за станом здоров'я.

Детектив НАБУ в суді зазначив, що брав участь в обороні країни, тому дивними звучать заяви про сприяння державі-агресору.

"Вважаю, немає жодних підстав і ризиків для того, щоб я перебував в СІЗО. Я готовий здійснювати свій захист, тому що я знаю, що я робив під час роботи в Бюро і чому мене позбавили можливості зараз працювати, тому що є певні ризики. Я так розумію, для органів державної влади", - сказав Магамедрасулов, додавши, що не бачить жодного ризику для того, щоб його утримували в СІЗО.

Прокурор звернув увагу, що збільшився обсяг інкримінованих йому статей. За його словами, підозра є обґрунтованою, а ризики не зменшилися.

Сторона обвинувачення вважає, що запобіжний захід обрано та продовжено обґрунтовано.

Прокурор зазначив, що експерти, які проводили експертизу розмов Магамедрасулова не знали, чиї саме розмови досліджують, щоб вона була об'єктивною.

Що вирішив суд?

Що вирішив суд?

Суд залишив клопотання захисту без змін.



























Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

