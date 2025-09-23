Дело Магамедрасулова: защита оспаривает продление меры пресечения. ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защиты детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова на продление ему меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сейчас Магамедрасулова доставили в зал судебных заседаний. Заседание началось.

















Читайте: Детективу НАБУ Магамедрасулову сообщено о новом подозрении: он помогал с махинациями конвертационным центрам, - СБУ. ФОТОСКРИНЫ

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

Читайте также: ЦПК утверждает, что дело Магамедрасулова ведут 42 прокурора. Офис Генпрокурора заявляет о фактическом участии 5 прокуроров