РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8851 посетитель онлайн
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
472 3

Дело Магамедрасулова: защита оспаривает продление меры пресечения. ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защиты детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова на продление ему меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сейчас Магамедрасулова доставили в зал судебных заседаний. Заседание началось.

Справа Магамедрасулова. Суд розглядає оскарження запобіжного заходу
Справа Магамедрасулова. Суд розглядає оскарження запобіжного заходу
Справа Магамедрасулова. Суд розглядає оскарження запобіжного заходу
Справа Магамедрасулова. Суд розглядає оскарження запобіжного заходу

Справа Магамедрасулова. Суд розглядає оскарження запобіжного заходу

Справа Магамедрасулова. Суд розглядає оскарження запобіжного заходу
Справа Магамедрасулова. Суд розглядає оскарження запобіжного заходу

Справа Магамедрасулова. Суд розглядає оскарження запобіжного заходу

Читайте: Детективу НАБУ Магамедрасулову сообщено о новом подозрении: он помогал с махинациями конвертационным центрам, - СБУ. ФОТОСКРИНЫ

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

Читайте также: ЦПК утверждает, что дело Магамедрасулова ведут 42 прокурора. Офис Генпрокурора заявляет о фактическом участии 5 прокуроров

Автор: 

Апелляционный суд (424) Магамедрасулов (29)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зеленський 🤡 **** !!! В Україну насунулась диктатура !!!
показать весь комментарий
23.09.2025 15:04 Ответить
Чим більше грошей вкрадено, тім мякше запобіжний захід, а може ще "невиліковна хвороба та інвалідність". Земельні ділянки, автівки та квартири купили батьки за власні "неоподатковані" збереження. Аксіома.
показать весь комментарий
23.09.2025 15:20 Ответить
 
 