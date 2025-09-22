Один з ключових свідків у справі детектива НАБУ Магамедрасулова отримує погрози, - ЗМІ. СКРИНШОТ
Мамешев Юсуф, з яким, за версією слідства національного антикорупційного Бюро, розмовляв детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов про продаж технічної коноплі на записах оприлюднених СБУ 21 липня, заявляє про те, що 22 вересня отримав з невідомого номеру повідомлення з погрозами.
Про це Мамешев повідомив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік стверджує, що саме він розмовляв з детективом Магамедрасуловим про продаж технічної конополі. Наголошує, що мова йшла про Узбекистан, а не Дагестан.
Також Мамешев каже, що раніше був допитаний співробітниками НАБУ у справі стосовно можливих зловживань службовим становищем посадових осіб окремих правоохоронних органів під час масових обшуків у співробітників бюро в рамках операції 21 липня.
Зазначається, що джерела "УП" в антикорупційних органах підтвердили, що Мамешев бере участь у слідчих та процесуальних діях у зазначеному кримінальному провадженні.
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
