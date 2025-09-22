УКР
Новини Справа Руслана Магамедрасулова
Один з ключових свідків у справі детектива НАБУ Магамедрасулова отримує погрози, - ЗМІ. СКРИНШОТ

Мамешев Юсуф, з яким, за версією слідства національного антикорупційного Бюро, розмовляв детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов про продаж технічної коноплі на записах оприлюднених СБУ 21 липня, заявляє про те, що 22 вересня отримав з невідомого номеру повідомлення з погрозами.

Про це Мамешев повідомив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік стверджує, що саме він розмовляв з детективом Магамедрасуловим про продаж технічної конополі. Наголошує, що мова йшла про Узбекистан, а не Дагестан.

Також Мамешев каже, що раніше був допитаний співробітниками НАБУ у справі стосовно можливих зловживань службовим становищем посадових осіб окремих правоохоронних органів під час масових обшуків у співробітників бюро в рамках операції 21 липня.

Фото: Українська Правда

Зазначається, що джерела "УП" в антикорупційних органах підтвердили, що Мамешев бере участь у слідчих та процесуальних діях у зазначеному кримінальному провадженні.

Дивіться також: Магамедрасулова залишили під вартою до 21 жовтня. ВIДЕО

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

Читайте також: ЦПК стверджує, що справу Магамедрасулова ведуть 42 прокурори. Офіс Генпрокурора заявляє про фактичну участь 5 прокурорів

НАБУ (5499) свідок (71) погрози (497) Магамедрасулов Руслан (29)
Уявіть - це саме у той день , коли МІН ОБОРОНИ запудрює мізки сенаторам США, а посольство США у Києві уважно стежить за справою МІН ДІЧ
22.09.2025 22:48
22.09.2025 22:52
Система портова тріщить: явні проколи з "Узбекистан-Дагестан",а стільки скрінів опублічили.Виходить,вони були підтасовані для пересічних людей,щоби набу скомпрометувати.
22.09.2025 22:59
22.09.2025 22:48
Так таке уже було, за часів Майдану, у 2013-14 роки, від ригоАНАЛІВ приходили такі ж вітання до Патріотів України!!! Калашников і його телефони це підтвердять!! Оператори телефонів і слідчі, з СБУ ГПУ, це уже бачили!! Потім Калашников, упевнен «пішов», за кирпою і кушнарьовим….
Ті особи з Урядового кварталу, що пишуть такі смски, мабуть добре розуміють хто і де їх читає??

ECHELON («Эшелон») - общепринятое название глобальной системы радиоэлектронной разведки, работающей в рамках соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания - США (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; также известного под названиями UKUSA Agreement, ...

https://ru.wikipedia.org/wiki/ECHELON ECHELON - Википедия



Википед

Вы это серьёзно?
Ребятки с Банковой с первого дня нарушают законы
И им за это НИЧЕГО НЕ БЫЛО
Их не снёс народ Украины за все,что они сотворили
С ними мирится Запад
И дает миллиарды
Зеленского, который х... й положил на Конституцию и законы
Трепетно обнимают
Макрон и Стармер
Целуют фон дер Ляен и Рютте
Так что все у пацанов с Банковой - ОК!!!!!!!!!!
Поки що ОК!
И всегда будет ОК!!!
Для мародерів у погонах це все виявляється - гра. І не розумвють, що ця гра - гра з вогнем. Їм у ьубові голови не приходить, що свідок може не гратися, а просто бути чесним. В першу чергу з власною совістю. Очевидно, що наступній владі потрібно бкде давити той гнійник, щоб гніц не затопив і її.
СБУ змінить об'єкти розслідування. Можливо.
https://youtu.be/xedXduXSAj8
