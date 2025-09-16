УКР
9165 відвідувачів онлайн
Новини Справа Руслана Магамедрасулова
Детективу НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру: він допомагав із махінаціями конвертаційним центрам, - СБУ. ФОТОСКРІНИ

Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці не уточнюють ім'я фігуранта, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Руслана Магамедрасулова

Як зазначили в СБУ, під час досудового розслідування слідчі встановили, що окрім допомоги батьку в торгівлі з РФ, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.

Відповідну інформацію СБУ, ОГП та ДБР отримали, зокрема, із телефону підозрюваного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЦПК стверджує, що справу Магамедрасулова ведуть 42 прокурори. Офіс Генпрокурора заявляє про фактичну участь 5 прокурорів

Руслан Магамедрасулов отримав нову підозру від СБУ
Зв'язки Магамедрасулова

Як свідчать матеріали провадження, навесні цього року він нібито отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств.

Згідно з наявною перепискою, йшлося про прийняття органами Державної податкової служби України протиправних рішень щодо виключення близько десяти компаній з переліку ризикових. Це мало дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на майже 30 млн грн.

Аналіз діяльності зазначених фірм свідчить про наявність ознак їхньої приналежності до "конвертаційного центру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд передав в прокуратуру інформацію про роздягання батька детектива НАБУ Магамедрасулова

Руслан Магамедрасулов отримав нову підозру від СБУ
Відповідно до матеріалів справи, в обмін на цю "послугу" контакт пообіцяв передати високопосадовцю НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 900 тис. грн.

"За матеріалами справи, детектив Бюро прийняв цю пропозицію та намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця Державної податкової служби. Також він звертався по допомогу із цього приводу до одного зі співробітників правоохоронних органів, з яким певний час працював у НАБУ. Під час допитів згадані особи підтвердили, що працівник НАБУ дійсно звертався до них із таким проханням", - йдеться у пресцентрі СБУ.

На підставі зібраних доказів детективу НАБУ повідомлено про нову підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

"Укотре наголошуємо: це кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного Бюро та не має відношення до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому. Як і раніше СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави", - додали в СБУ. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Магамедрасулова залишили під вартою до 21 жовтня. ВIДЕО

Руслан Магамедрасулов отримав нову підозру від СБУ
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Також читайте: Справа проти мене - це атака на НАБУ та перешкоджання розслідуванням Бюро, - Магамедрасулов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

НАБУ (5491) СБУ (13361) махінації (431) підозра (867) Магамедрасулов Руслан (28)
+14
Гнила контора корумпованих виродків сбу
показати весь коментар
16.09.2025 18:20 Відповісти
+13
Розпад та деградація. Не чекав я що Малюк опуститься до такого. Жаль.
показати весь коментар
16.09.2025 18:20 Відповісти
+12
як там поживає бригадний генерал СБУ віктюк ?
показати весь коментар
16.09.2025 18:24 Відповісти
Блін, хто цього Детектива НАБУ Магамедрасулова прийняв на роботу?
ДЕ висновок ПОЛИГРАФІСТА?
показати весь коментар
16.09.2025 18:20 Відповісти
Магамедрасулов Руслан Сентябр'євич - старший детектив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національного антикорупційного бюро України Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детектиівПрокурор і слідчий, працював у закритому підрозділі Д-2, одному з найелітніших у структурі Бюро‼️
За даними слідства політичної частини СБУ, Руслан звинувачується у державній зраді Серед іншого, він передавав інформацію російським спецслужбам і був у тісному контакті з нардепом-утікачем від ОПЗЖ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Федором Христенком, що пов'язаний з ФСБhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%E2%80%99%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:2-2 [‼️

‼️2015 року став одним із перших детективів новоствореного НАБУ, дослужився до старшого детектива і керував територіальним управлінням НАБУ с дислокацією у Дніпрі

Магамедрасулов був одним із ініціаторів обшуків у командувача Нацгвардії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Півненка та його підлеглих у травні 2025 року.
показати весь коментар
16.09.2025 18:24 Відповісти
Народився й закінчив молодшу школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Туркменській РСР. З 1996 року жив у Горлівці Донецької області ( ТОБТО ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ ДЛЯ НАБУ НЕ ВИСТАЧАЛО )

Закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Донецький технічний університет, спеціаліст із телекомунікаційних систем та мереж, далі закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого в Києві, юрист

( тобто після Майдану в НАБУ набирали донецьких ?)
показати весь коментар
16.09.2025 18:28 Відповісти
Розпад та деградація. Не чекав я що Малюк опуститься до такого. Жаль.
показати весь коментар
16.09.2025 18:20 Відповісти
Малюку , коли Єрмак дозволив Буратіні підписати після тимчасово виконувача керівника СБУ , після вигнання ( без суда та слідства ) його начальника Ваньку-агента кремля...(він у нього був замом.).. так от коли він став головою за підписом Буратіни, він заявив - внутрішнє розслідування показало невинуватість голови СБУ БАКАНОВА у тому що ще два чи три його зами були агентами рашки.
показати весь коментар
16.09.2025 18:47 Відповісти
Скрінів мабуть не було звідки знайти таких як ось зараз ...
показати весь коментар
16.09.2025 18:49 Відповісти
Гнила контора корумпованих виродків сбу
показати весь коментар
16.09.2025 18:20 Відповісти
як там поживає бригадний генерал СБУ віктюк ?
показати весь коментар
16.09.2025 18:24 Відповісти
Та без проблем: генерал СБУ Вітюк вніс заставу в 9 мільйонів. Бо "бідний генерал" протирічить самій суті корумпованої Служби з моменту її створення
показати весь коментар
16.09.2025 18:27 Відповісти
Збирали ці гроші, мабуть усі ОДНОКУРСНИКИ, ще з першої стипендії??!?!
Чи можливо, у його жінки, «вдалий ФОП», з мільйонними прибутками, щомісяця??? Бо, сам то він чесний, але ЗЛИДНЯ, тому і збирав, як міг, по копієчці, по гектару, по машині, ….???
показати весь коментар
16.09.2025 18:35 Відповісти
Водіям/охоронцям Пороха, офіцерам, які жили на зарплату, призначили заставу пів міліарда.
показати весь коментар
16.09.2025 18:46 Відповісти
нуууу......
що ж.
що вибирали з 1991, то і маємо!
а, ви кажете саша стоматолог.....
оно, міндіч, на *** всіх вертів!
показати весь коментар
16.09.2025 18:26 Відповісти
Прокрутіть в єдиному марафоні всі "плівки міндича". Влаштуйте антикорупційний марафон. Рейтинг буде просто зашкалювати. Тільки що бі всі плівки без редагування.
показати весь коментар
16.09.2025 18:28 Відповісти
100%%
показати весь коментар
16.09.2025 19:17 Відповісти
В Україні тільки НАБУ погане, а всі ДБР, СБУ, Прокуратура, Судді, ВР, БЕБ, Податкова (може когось пропустив- вибачте) борються разом з ОПою проти корупції. І перемагають.
показати весь коментар
16.09.2025 18:29 Відповісти
НАБУ "погане" бо записало Оманську Гниду та міндіча на квартирі у міндіча з золотими унітазами

показати весь коментар
16.09.2025 18:31 Відповісти
Краще СБУ нехай повідомить:
чи затримана і допитана ворожа агентура, що окопалась в лавах НАБУ, яка кілька років поспіль кошмарила вітчизняного виробника тепловізорів "Archer" ?
показати весь коментар
16.09.2025 18:29 Відповісти
я вам відкрию "секрет" ))..

при зельоній *********** владі навіть простий мусор кришує якийсь ларьок )
показати весь коментар
16.09.2025 18:30 Відповісти
посрати в золотий унітаз на квартирі Міндіча було непоправною помилкою цього детектива..тепер помста незабариться, Червінський живий свідок тому
показати весь коментар
16.09.2025 18:37 Відповісти
наче павуки в банці
показати весь коментар
16.09.2025 18:42 Відповісти
Правда розкрита: Війна розпочалась через Порошенко!
https://www.youtube.com/watch?v=rIWdYZbF25U
показати весь коментар
16.09.2025 18:43 Відповісти
Він ще хотів Велику китайську стіну розвалити .
показати весь коментар
16.09.2025 18:48 Відповісти
Ну поясніть тоді, коли МАЛЮК працює затято на зЄльоних РИГІВ - як йому дозволили знищити левову частину рашистської тріади?
показати весь коментар
16.09.2025 18:50 Відповісти
АААА мабуть ета другоє- це просто рятують все те , що хорониться в їхніх сундуках офшорів на після втечі ... Кремль тут вже ні до чого? аги СПРавжні риги у рашці сховалися, а ці планують інші країни- бо занадто багато крові рашки таки пролили завдяки ЗСУ...
показати весь коментар
16.09.2025 18:54 Відповісти
42 прокурори та 300 сбушників працюють
показати весь коментар
16.09.2025 18:54 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2025 18:55 Відповісти
Нажаль в наших силових структурах просто немає білих, пухнастих, незамараних. Що в СБУ, що МВС та в інших структурах. Але коли за грати кидають слідчого НАБУ, який документував друзів-кумів преЗЕдента, а його престарілого батька навмисно принижують, то постає питання: А СУДДІ ХТО??? Яке право мають уйобки, прикриваючі дірявий тухєс члєнограя, претендувати на право когось затримувати та осуджувати? Ви опублікуйте плівки Міндіча, які документував Магомедрасулов, дайте послухати їх народу, а тоді вже все стане на свої місця. Але саме цього і боїться до всирачки ЗЕлена ****** - оприлюднення цих плівок. Бо там така сама бомба, яка в свій час зкинула Кучму з піраміди влади у вигляді плівок Мельниченка.
показати весь коментар
16.09.2025 19:04 Відповісти
скільки б вже не лили лайно на НАБУ та САП всім, у кого є здоровий глузд, зрозуміло єдина причина цього потоку це плівки Міндіча де Зешваль записали...
показати весь коментар
16.09.2025 19:11 Відповісти
 
 