Детективу НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру: він допомагав із махінаціями конвертаційним центрам, - СБУ. ФОТОСКРІНИ

Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці не уточнюють ім'я фігуранта, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Руслана Магамедрасулова

Як зазначили в СБУ, під час досудового розслідування слідчі встановили, що окрім допомоги батьку в торгівлі з РФ, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.

Відповідну інформацію СБУ, ОГП та ДБР отримали, зокрема, із телефону підозрюваного.

Зв'язки Магамедрасулова

Як свідчать матеріали провадження, навесні цього року він нібито отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств.

Згідно з наявною перепискою, йшлося про прийняття органами Державної податкової служби України протиправних рішень щодо виключення близько десяти компаній з переліку ризикових. Це мало дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на майже 30 млн грн.

Аналіз діяльності зазначених фірм свідчить про наявність ознак їхньої приналежності до "конвертаційного центру".

Відповідно до матеріалів справи, в обмін на цю "послугу" контакт пообіцяв передати високопосадовцю НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 900 тис. грн.

"За матеріалами справи, детектив Бюро прийняв цю пропозицію та намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця Державної податкової служби. Також він звертався по допомогу із цього приводу до одного зі співробітників правоохоронних органів, з яким певний час працював у НАБУ. Під час допитів згадані особи підтвердили, що працівник НАБУ дійсно звертався до них із таким проханням", - йдеться у пресцентрі СБУ.

На підставі зібраних доказів детективу НАБУ повідомлено про нову підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

"Укотре наголошуємо: це кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного Бюро та не має відношення до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому. Як і раніше СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави", - додали в СБУ.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

