Справа проти мене - це атака на НАБУ та перешкоджання розслідуванням Бюро, - Магамедрасулов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявив, що справа проти нього - це спроба СБУ втрутитись у робочий процес Бюро.

Про це він заявив під час судового засідання, передає Цензор.НЕТ.

Магамедрасулов нагадав, що працює в НАБУ із вересня 2015 року. За цей час було багато атак на Бюро, напади, погрози.

"21 липня була найсильніша атака. ... Незалежно від того, чи були це обшуки по провадженнях щодо ДТП, чи щодо інших правопорушень, усюди вилучався той самий перелік речей: телефони, ноутбуки, носії інформації, доступ до пошти тощо. Тобто їх не цікавило нічого, крім того, щоб втрутитись в наш робочий процес. У телефонах таємної інформації не було, але все одно по тому листуванню, що там містилося, можна було встановити об'єкт зацікавленості, наші оперативно-розшукові задачі й задачі слідчих, що відкривають провадження.

Магамедрасулов виступив із зявою в суді

Тому вважаю, що це була організована атака на Бюро. Обшуки було проведено і в першого заступника, і в керівників підрозділів, і в старших детективів, які, до речі, більше всього були долучені до роботи на особливо важливих напрямках", - сказав він.

Магамедрасулов вважає, що це атака на все НАБУ. 

"Це намагання показати детективам, що якщо ви будете розслідувати якісь провадження, то вас СБУ закриє в СІЗО. Я думаю, що детективи не реагуватимуть на ці атаки СБУ, тому що вже звикли", - сказав він.

Магамедрасулов виступив із зявою в суді

Детектив НАБУ назвав "смішним" те, що йому інкримінують.

"По суті, в інтернет-ресурсах СБУ каже, що це державна зрада, а коли ми відкриваємо, мені кажуть, що я готувався до вчинення кримінального правопорушення в частині передачі країні-агресору матеріальних цінностей. Але чому не довели до кінця? Якщо я готувався, то дочекалися б хоча б замаху або кінця вчинення кримінального правопорушення. Навіщо на готуванні реалізовуватися?" - наголосив Магамедрасулов.

За його словами, у слідства є два докази, що нібито підтверджують цю діяльність.

Магамедрасулов виступив із зявою в суді

"Перший - це в лютому якась моя розмова. Я не казав, що це не я. Я казав, що саме такої розмови з такою стенограмою я не робив. Слова "дагестанська" програма мені взагалі невідоме. Я пропонував провести дослідження, допити, я не знаю такого, ніколи не чув. Розмова була про Узбекистан. Я за два місяці не отримав жодного документа, ні ухвал суду про обшуки, ні ухвал про арешт, ні інші документи", - наголосив він.

Також детектив розповів про побиття під час обшуку та відсутність ухвали.

За словами Магамедрасулова, від початку повномасштабного вторгнення був в Україні.

"У перші дні я в команді міністра Монастирського перебував в урядовому кварталі. Потім захищав Офіс Президента певний час. Потім був з СБУ на території Києва. В червні поїхав у Запорізьку область з СБУ і там провів понад пів року. У мене є всі підстави для отримання учасника бойових дій, я ще в лютому подав заявку. У мене є подяки від Залужного, заступників глави СБУ за ту діяльність, які ми здійснювали у Запорізькій області", - додав він.

Також детектив НАБУ описав події в день обшуку: "Мовчки відкрив двері, одразу сходу одягнули кайданки, почали бити: печінка, голова, тулуб. Питаю: в чому суть провадження? Але в протоколі обшуку немає навіть номеру кримінального провадження".

Магамедрасулов виступив із зявою в суді

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Магамедрасулов Руслан
