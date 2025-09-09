УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9364 відвідувача онлайн
Новини Справа Руслана Магамедрасулова
2 224 45

Перед судовим засіданням батька детектива НАБУ Магамедрасулова роздягли догола задля перевірки, - ЗМІ

Магамедрасулов у суді

Сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого затримала СБУ за підозрою у зв’язках із РФ, розповіла, що перед судовим засіданням його 65-річного батька роздягли догола задля перевірки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Вчора перед засіданням 6-8 людей у формі завели його у кімнату, де сказали роздягнутися догола, зняти все до білизни, але вони ще перевіряли різними приладами позаду. Тобто вони його хотіли принизити і точно знали, що про це дізнається мій брат і він буде морально знищений. Це робилося для того, щоб морально знищити мою сім'ю і принизити тата", - розповіла Марія Магамедрасулова у коментарі УП.

Сестра детектива НАБУ повідомила, що після такого стресу батько їй сказав, що більше не піде на суд. Крім того, він не одразу їй розповів про інцидент із перевіркою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд знову відклав розгляд справи детектива НАБУ Магамедрасулова: тепер - на 24 вересня

Засідання суду перенесли нібито через хворобу одного з суддів на 24 вересня. При цьому Магамедрасулов вже майже 50 днів перебуває під вартою. Апеляційну скаргу мали б розглянути ще 29 липня, але з того часу засідання постійно переносять. Термін запобіжного заходу для детектива закінчується 21 вересня, тому сенсу у проведенні засідання щодо апеляції 24 вересня не має.

Автор: 

НАБУ (5468) суд (11845) Магамедрасулов Руслан (17)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Типовий НКВДизм-КГБізм у виконанні ЗЕ - д'Єрмаків
показати весь коментар
09.09.2025 17:16 Відповісти
+4
В розпал війни СБУ та НАБУ за консерви кремля у Єрмакомародерні та прослушок у МІНДІЧА Дмитро Кулеба тікає з України?

Пам"ятаємо як бувший вовчин Міністр ЗС Дмитро Кулеба сидів на міжнародних перемовинах під п"яткою задньої ноги Козира Єрмака ?
Зараз Італьйські ЗМІ кажуть він утік з України - МНОГА ЗНАЕТ?

!!!!!!
Батько https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра закордонних справ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Кулеби Іван Кулеба З 1987 по 1988 - працював радником в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані. Після завершення перебування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані обіймав посаду начальника штабу на будівництві інтернаціональних об'єктів у районах Крайньої Півночі та Далекого Сходу СССР
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменія (з 24 грудня 2019 до 6 жовтня 2021 року).
!!!!!!
Батько Андрія Єрмака Борис Єрмак розповів, що наприкінці 1980-х обіймав високу посаду в посольстві СРСР в Афганістані, там же познайомився із впливовим російським банкіром Рахамімом Емануїловим. Зараз він через релігійну громаду повʼязаний із другом Володимира Путіна Ільгамом Рагімовим. З ним Борис Михайлович познайомився в Афганістані...

ТАК ОТ ЩОДО ХТО В КОМАНДІ вовки-Єрмака є й був ХУ

З юридичної точки зору:

Українське законодавство (зокрема, Закон України «Про запобігання корупції») забороняє безпосереднє підпорядкування близьких родичіву державних органах.

У випадку МЗС: посли формально підпорядковуються міністру закордонних справ, але призначаються/звільняються Указом Президента України за поданням Кабміну. (ЄРМАКА)
показати весь коментар
09.09.2025 17:11 Відповісти
+4
Вивця Парубія не мав ніякого відношення до свого сина, окрім процесу зачяття, як і його син не мав ніякого відношення до влади.
показати весь коментар
09.09.2025 17:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В розпал війни СБУ та НАБУ за консерви кремля у Єрмакомародерні та прослушок у МІНДІЧА Дмитро Кулеба тікає з України?

Пам"ятаємо як бувший вовчин Міністр ЗС Дмитро Кулеба сидів на міжнародних перемовинах під п"яткою задньої ноги Козира Єрмака ?
Зараз Італьйські ЗМІ кажуть він утік з України - МНОГА ЗНАЕТ?

!!!!!!
Батько https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра закордонних справ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Кулеби Іван Кулеба З 1987 по 1988 - працював радником в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані. Після завершення перебування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані обіймав посаду начальника штабу на будівництві інтернаціональних об'єктів у районах Крайньої Півночі та Далекого Сходу СССР
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменія (з 24 грудня 2019 до 6 жовтня 2021 року).
!!!!!!
Батько Андрія Єрмака Борис Єрмак розповів, що наприкінці 1980-х обіймав високу посаду в посольстві СРСР в Афганістані, там же познайомився із впливовим російським банкіром Рахамімом Емануїловим. Зараз він через релігійну громаду повʼязаний із другом Володимира Путіна Ільгамом Рагімовим. З ним Борис Михайлович познайомився в Афганістані...

ТАК ОТ ЩОДО ХТО В КОМАНДІ вовки-Єрмака є й був ХУ

З юридичної точки зору:

Українське законодавство (зокрема, Закон України «Про запобігання корупції») забороняє безпосереднє підпорядкування близьких родичіву державних органах.

У випадку МЗС: посли формально підпорядковуються міністру закордонних справ, але призначаються/звільняються Указом Президента України за поданням Кабміну. (ЄРМАКА)
показати весь коментар
09.09.2025 17:11 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2025 17:19 Відповісти
Зліва на фото дипломат в погонах під ********* , тато кишенькового міністра закордонних справ Єрмака - Дмитро Кулеба . Соратник (як типу діпламат ) по службі з батьком ( кремлівського агента trump (англ)= Козир) , соратник офіцера ГУР Бориса Єрмака часів війни в Афгані потім -З 1987 по 1988 - працював радником в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані. Після завершення перебування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані обіймав посаду начальника штабу на будівництві інтернаціональних об'єктів у районах Крайньої Півночі та Далекого Сходу.

А! як Вам - НАЧАЛЬНИК ШТАБУ по будівництву ітернаціональних...
Про це все добре знає алкаш-рашист Женя Кісєльов котрому ще Яник дав громадянство України - він служив тоді перекладачем біля цих двох папаш сьогоднішніх укрохмирів в Афгані З цієї ж когорти ПРитулених до України таких журналістів як Іван Яковича (журналіст КОМЕРСАНТУ- фсб видання. цента.ру...) отримав ПРитулок теж від агента кремля яника. Перейшовз каналу Ахмєтова спочатку на 24 канал дружини мера Львова, а зараз з часів правління ЛАДОРИГІВ та їхніх вірних олігархів Фіали у т ч працює на радіо НВ. типу нейтрального олігарха чеха, котрий тільки зараз володіє й НВ й УП , котрі тіпа стали незалежними від банкової.
показати весь коментар
09.09.2025 17:40 Відповісти
Ви будете шоковані тим ким був батько Петра Олексійовича.
Що діти відповідальні за батьків?
показати весь коментар
09.09.2025 17:20 Відповісти
Ви порівнюєте Порошенка з Єрмаком? Серйозно?
показати весь коментар
09.09.2025 17:23 Відповісти
ДЕ я "порівнював".
Я вказав що у кожної людини батьки можуть бути ким завгодно, але це означає що ця людина несе за це відповідальність.
показати весь коментар
09.09.2025 17:25 Відповісти
Свіжий приклад вбивця Парубія покидьок, а його син загинув захищаючи Україну
показати весь коментар
09.09.2025 17:28 Відповісти
Вивця Парубія не мав ніякого відношення до свого сина, окрім процесу зачяття, як і його син не мав ніякого відношення до влади.
показати весь коментар
09.09.2025 17:33 Відповісти
Ви бачите десь тут роботу в кегебе, як у єрмака?

Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами української громадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2].

Олексій Іванович народився в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Саф'яни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB_(%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C) Ізмаїльського жудеця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Румунського королівства в родині румунських громадян Івана Євдокимовича Порошенка (1902-?) та Євдокії Євдокимівни Порошенко (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B0_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 до шлюбу Руденко) (1907-?). Закінчив семирічну школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Саф'янах і середню школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB Ізмаїлі, вступив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився https://uk.wikipedia.org/wiki/1956 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B0_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 у шлюбі - Порошенко) (https://uk.wikipedia.org/wiki/1937 1937-https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004). 28 серпня 1957 народився старший син Михайло (https://uk.wikipedia.org/wiki/1957 1957-https://uk.wikipedia.org/wiki/1997 1997).

Закінчив інститут https://uk.wikipedia.org/wiki/1959 1959, здобувши фах інженера-механіка механізації трудомістких процесів у сільському господарстві. Після завершення навчання поїхав на малу батьківщину в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Болград https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеської області інженером Держтехнагляду. https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 став головним інженером Болградського районного об'єднання сільгосптехніки. У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Болграді народився другий син https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко - майбутній Президент України.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 переїхав із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Болграда в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8 Бендери https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Молдавської РСР на Бендерський дослідницький експериментально-ремонтний завод. Із 26 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 по 1 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1983 1983 - директор заводу, за його директорства було збудовано заводську поліклініку та багатоквартирний будинок для працівників заводу.

З https://uk.wikipedia.org/wiki/1983 1983 працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Тирасполі начальником спеціалізованої пересувної механізованої колони (СПМК-7) тресту «Молдсільгоспмонтаж».

9 листопада 1985 Олексія Порошенка було затримано міським відділом внутрішніх справ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8 Бендер за розкрадання матеріальних цінностей в особливо великих розмірах, санкцію на його арешт було видано 2 грудня 1985. Наступні півроку досудового слідства Олексій Порошенко просидів у слідчому ізоляторі Бендер. 20 липня 1986 його було засуджено вироком колегії з кримінальних справ Верховного Суду Молдавської РСР за статтями 155-1, 123 ч.2, 220 ч.2, 227 ч.1 Кримінального кодексу МРСР до 5 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправно-трудовій колонії загального режиму, конфіскацією майна та позбавленням права займати керівні посади терміном на 5 років (кримінальна справа № 2-121/86). Судимість Олексія Порошенка було скасовано достроково актом амністії згідно ст. 1 п. «б» Указу Президії Верховної Ради СРСР від 18 червня 1987 (на волю він вийшов 21 серпня)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6][https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 неавторитетне джерело].

https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992, після здобуття незалежності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України й у зв'язку з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 війною в Придністров'ї переїхав у Київ, де навчався в аспірантурі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київського державного університету імені Шевченка молодший син Петро. Того ж року став заступником генерального директора АТ «Біржовий дім "Україна"» (генеральним директором був Петро Порошенко), https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 - заступником генерального директора ЗАТ «Український промислово-інвестиційний концерн» (генеральний директор Петро Порошенко). Після того, як Петро https://uk.wikipedia.org/wiki/1998 1998 обраний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народним депутатом України, Олексій Порошенко став гендиректором концерну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%C2%BB Укрпромінвест.

Із https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 року - керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%A2_%D0%97%D0%9D%D0%9A%D0%86%D0%A4_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC_%D0%95%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%C2%BB ПАТ ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал».

У 2012 році журнал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) «Фокус» розмістив бізнесмена в списку 20 найуспішніших аграріїв України, де він посів дев'яте місцеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7].

Помер у Києві 16 червня 2020 року, через п'ять днів після свого 84-го дня народження.
показати весь коментар
09.09.2025 17:27 Відповісти
ні , він побачив що я втрапила в саму точечку - ніхто зараз донещодавна ПРиЄрмаківський Діма Кулеба має свою пресслужбу , яка спростувала його втечу з України ...

Це все він й організував ???, ну "наслучАй" якщо його захочуть у Татарова як з Портновим ???

ГЕБЬОННЕ КУБЛО зЄльих ригів не прол війну зараз печеться - й це факт!
показати весь коментар
09.09.2025 17:50 Відповісти
Батько Порошенка був дуже порядною людиною ,
але не догодив комунякам !!

показати весь коментар
09.09.2025 17:40 Відповісти
невже в Афгані теж? на розвідку кремля працював? - але ваша реакція мені нравіцца. Порох ще загроза для Єрмакомародерату? для МЛАДОРИГІВ - бо сам з них й багато ПРо що знає!!!
показати весь коментар
09.09.2025 17:45 Відповісти
подолячка. це знову ти? треба вже починати часткову екстрадицію до лукашенки, бо затримався в Україні?
показати весь коментар
09.09.2025 18:01 Відповісти
в 80-х впливових росіянських банкірів не було, банків було всього два чи три і ті державні.
показати весь коментар
09.09.2025 17:29 Відповісти
Я щось не розумію - Еммануїлов був батьком Кулеби? Чи Єрмака?
показати весь коментар
09.09.2025 17:39 Відповісти
...з кодла найближчого оточення хйла й друг батька агента Козира ( трумпа-англ)
показати весь коментар
09.09.2025 17:53 Відповісти
Ясно... А у значної кількості українців є родичі в Росії... Багато хто воює в російській армії... Будем і цих українців, вважать ворогами?
показати весь коментар
09.09.2025 18:02 Відповісти
Так... Щось я не зрозумію: Еммануїлов був батьком Кулеби? Чи Єрмака?
показати весь коментар
09.09.2025 17:40 Відповісти
Обох
показати весь коментар
09.09.2025 17:47 Відповісти
"батьком" кремлівських агентів у владі РИГІВ старих та НОВИХ сьогоднішніх ? - так!!! саме в точку !!!

Реакція на батька Пороха тчувака 2025 р реєстрації на ЦН -тому підтвердження
показати весь коментар
09.09.2025 17:58 Відповісти
...реакція чуваків з ПРисмаком антипорохівщини 2025 р реєстрації на ЦН - це як розкриття консерв Подляківщини
показати весь коментар
09.09.2025 17:59 Відповісти
зеленорилі покидьки
показати весь коментар
09.09.2025 17:12 Відповісти
Ну що, тепер повинні бути дії НАБУ у відповідь - обшукати бригадного генерала Вітюка та його жінку, поставивши їх раком. Можливо вони десь заховали долари, декілька пакунків.
показати весь коментар
09.09.2025 17:14 Відповісти
Типовий НКВДизм-КГБізм у виконанні ЗЕ - д'Єрмаків
показати весь коментар
09.09.2025 17:16 Відповісти
Кашляти заставляли ? )))
показати весь коментар
09.09.2025 17:23 Відповісти
Неправда- це все буряти або кадирівці,московити! Не може такого відбуватись у прекрасній,європейській країні мрій де на сторожі закону стоять сотні тисяч правоохоронців і де людська гідність є вищим пріорітетом!
показати весь коментар
09.09.2025 17:24 Відповісти
задрала єта семья....
показати весь коментар
09.09.2025 17:24 Відповісти
Зєлю геть. Вибори. Чи будемо далі скиглити і цілувати єрмакам дупи? Чи ви справді українці?
показати весь коментар
09.09.2025 17:26 Відповісти
Ванько! Так тобі ж Порошенко, колись, набагато більше "жить заважав", ніж Зеленський... Саме тому ти на другтй тур виборів не ходив... Я ж пам"ятаю, як ми, з тобою, тоді зчепилися...
показати весь коментар
09.09.2025 17:43 Відповісти
На другий тур я ходив за зєлю. Але вже з осені 2019го вимагав дострокові вибори. На відміну від усіх вас, продажних тролів, що досі ЖОДНОГО слова про вибори не сказали
показати весь коментар
09.09.2025 17:50 Відповісти
"Ванько! Ти прислів"я, українське, чув: "Пізно всралась ваша хата..."? Достатньо один раз перднуть у компанії - і ти до кінця днів будеш мать кличку "пердун"... Ти - перднув"... От і ВСЕ...
показати весь коментар
09.09.2025 17:56 Відповісти
А ти, гнида продажна, ділиш українське суспільство. А ну скажи слово "вибори". Не скажеш, бо тобі це заборонено.
показати весь коментар
09.09.2025 18:01 Відповісти
Ванько! "Гниду" шукай у дзеркалі... Я за "Блазня" не голосував... І писав тоді ще, що він розвалить державу та приведе в Україну війну... Але ж тобі, тоді, найбільше "Порох" "муляв"...
показати весь коментар
09.09.2025 18:05 Відповісти
Я,аби не збрехати,на першому-за Тимошенко,в другому-за Порошенка.
В першому турі претендентом також був лідер Спільної справи О.Данилюк,який спеціально пішов на вибори,щоб мати доступ до укр.медіа.Говорив до народу:
-Голосуйте чи за Порошенка,чи за Тимошенко,слуга народу - найгірший варіант.
Ні,поборювали один одного,доки не стало пізно.
показати весь коментар
09.09.2025 18:02 Відповісти
Справа Беркутні Яника жива, і повернулась.
показати весь коментар
09.09.2025 17:30 Відповісти
слава кацапів як жорстоких та цинічних катів для військовополонених та не тільки не дає спокою нашим провінційним катам..., як же вони хочуть виглядати достойними учнями своїх старших братів на рашкє..., просто лізуть зі шкіри...
показати весь коментар
09.09.2025 17:32 Відповісти
не поняв, йому анал перевіряли?
досить скиглити
хто сдавав секрет простати той не скиглить!!!

чого він ниє...???
взагалі то законно?
його ж не на зону пакують
показати весь коментар
09.09.2025 17:39 Відповісти
А ви кажете воювати нікому. З тих фсбушників можна дві дивізії зібрати.
показати весь коментар
09.09.2025 17:44 Відповісти
А щоб не воювати,то участь в політичних переслідуваннях в ім'я козиря.
показати весь коментар
09.09.2025 17:52 Відповісти
нквдшное сбушное шапито во всей красе
показати весь коментар
09.09.2025 17:49 Відповісти
Я вже писав,для чого був піар з Павутиною: щоби українці проковтнули такі огидні речі,які будуть потім.
Запам'яталось, як одна ведуча П'ятого,цілу свою програму присвятила піару тому,хто нині безпосередньо прив'язаний до тих речей. І це П'ятий, Порошенка-що робиться?
показати весь коментар
09.09.2025 17:49 Відповісти
знищити стратегічну авіацію ворога це піар? ********* такий піар... побільше б такого
показати весь коментар
09.09.2025 18:06 Відповісти
Питання лише: хто знищив,а хто піарився.
Хто хотів,той зрозумів.
показати весь коментар
09.09.2025 18:12 Відповісти
Роздягнули догола? "Суліко"робили?
показати весь коментар
09.09.2025 17:58 Відповісти
"вони його хотіли принизити". ЧИМ? особистим оглядом? пише про "приниження", але мовчить, що вівся протокол і там стоїть підпис її тата! поясніть девушці, що СІЗО це не пансіонат для відпочинку, а режимна установа, де утримуються підозрювані в страшних злочинах!
показати весь коментар
09.09.2025 18:12 Відповісти
 
 