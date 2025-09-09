Перед судовим засіданням батька детектива НАБУ Магамедрасулова роздягли догола задля перевірки, - ЗМІ
Сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого затримала СБУ за підозрою у зв’язках із РФ, розповіла, що перед судовим засіданням його 65-річного батька роздягли догола задля перевірки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Вчора перед засіданням 6-8 людей у формі завели його у кімнату, де сказали роздягнутися догола, зняти все до білизни, але вони ще перевіряли різними приладами позаду. Тобто вони його хотіли принизити і точно знали, що про це дізнається мій брат і він буде морально знищений. Це робилося для того, щоб морально знищити мою сім'ю і принизити тата", - розповіла Марія Магамедрасулова у коментарі УП.
Сестра детектива НАБУ повідомила, що після такого стресу батько їй сказав, що більше не піде на суд. Крім того, він не одразу їй розповів про інцидент із перевіркою.
Засідання суду перенесли нібито через хворобу одного з суддів на 24 вересня. При цьому Магамедрасулов вже майже 50 днів перебуває під вартою. Апеляційну скаргу мали б розглянути ще 29 липня, але з того часу засідання постійно переносять. Термін запобіжного заходу для детектива закінчується 21 вересня, тому сенсу у проведенні засідання щодо апеляції 24 вересня не має.
