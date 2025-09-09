РУС
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
Перед судебным заседанием отца детектива НАБУ Магамедрасулова раздели догола для проверки, - СМИ

Магамедрасулов в суде

Сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого задержала СБУ по подозрению в связях с РФ, рассказала, что перед судебным заседанием его 65-летнего отца раздели догола для проверки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Вчера перед заседанием 6-8 человек в форме завели его в комнату, где сказали раздеться догола, снять все до белья, но они еще проверяли различными приборами сзади. То есть они его хотели унизить и точно знали, что об этом узнает мой брат, и что он будет морально уничтожен. Это делалось для того, чтобы морально уничтожить мою семью и унизить папу", - рассказала Мария Магамедрасулова в комментарии УП.

Сестра детектива НАБУ сообщила, что после такого стресса отец ей сказал, что больше не пойдет на суд. Кроме того, он не сразу ей рассказал об инциденте с проверкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд снова отложил рассмотрение дела детектива НАБУ Магамедрасулова: теперь - на 24 сентября

Заседание суда перенесли якобы из-за болезни одного из судей на 24 сентября. При этом Магамедрасулов уже почти 50 дней находится под стражей. Апелляционную жалобу должны были бы рассмотреть еще 29 июля, но с тех пор заседание постоянно переносят. Срок меры пресечения для детектива заканчивается 21 сентября, поэтому смысла в проведении заседания по апелляции 24 сентября нет.

Типовий НКВДизм-КГБізм у виконанні ЗЕ - д'Єрмаків
09.09.2025 17:16 Ответить
Вивця Парубія не мав ніякого відношення до свого сина, окрім процесу зачяття, як і його син не мав ніякого відношення до влади.
09.09.2025 17:33 Ответить
В розпал війни СБУ та НАБУ за консерви кремля у Єрмакомародерні та прослушок у МІНДІЧА Дмитро Кулеба тікає з України?

Пам"ятаємо як бувший вовчин Міністр ЗС Дмитро Кулеба сидів на міжнародних перемовинах під п"яткою задньої ноги Козира Єрмака ?
Зараз Італьйські ЗМІ кажуть він утік з України - МНОГА ЗНАЕТ?

!!!!!!
Батько https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра закордонних справ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Кулеби Іван Кулеба З 1987 по 1988 - працював радником в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані. Після завершення перебування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані обіймав посаду начальника штабу на будівництві інтернаціональних об'єктів у районах Крайньої Півночі та Далекого Сходу СССР
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменія (з 24 грудня 2019 до 6 жовтня 2021 року).
!!!!!!
Батько Андрія Єрмака Борис Єрмак розповів, що наприкінці 1980-х обіймав високу посаду в посольстві СРСР в Афганістані, там же познайомився із впливовим російським банкіром Рахамімом Емануїловим. Зараз він через релігійну громаду повʼязаний із другом Володимира Путіна Ільгамом Рагімовим. З ним Борис Михайлович познайомився в Афганістані...

ТАК ОТ ЩОДО ХТО В КОМАНДІ вовки-Єрмака є й був ХУ

З юридичної точки зору:

Українське законодавство (зокрема, Закон України «Про запобігання корупції») забороняє безпосереднє підпорядкування близьких родичіву державних органах.

У випадку МЗС: посли формально підпорядковуються міністру закордонних справ, але призначаються/звільняються Указом Президента України за поданням Кабміну. (ЄРМАКА)
09.09.2025 17:11 Ответить
09.09.2025 17:19 Ответить
Зліва на фото дипломат в погонах під ********* , тато кишенькового міністра закордонних справ Єрмака - Дмитро Кулеба . Соратник (як типу діпламат ) по службі з батьком ( кремлівського агента trump (англ)= Козир) , соратник офіцера ГУР Бориса Єрмака часів війни в Афгані потім -З 1987 по 1988 - працював радником в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані. Після завершення перебування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані обіймав посаду начальника штабу на будівництві інтернаціональних об'єктів у районах Крайньої Півночі та Далекого Сходу.

А! як Вам - НАЧАЛЬНИК ШТАБУ по будівництву ітернаціональних...
Про це все добре знає алкаш-рашист Женя Кісєльов котрому ще Яник дав громадянство України - він служив тоді перекладачем біля цих двох папаш сьогоднішніх укрохмирів в Афгані З цієї ж когорти ПРитулених до України таких журналістів як Іван Яковича (журналіст КОМЕРСАНТУ- фсб видання. цента.ру...) отримав ПРитулок теж від агента кремля яника. Перейшовз каналу Ахмєтова спочатку на 24 канал дружини мера Львова, а зараз з часів правління ЛАДОРИГІВ та їхніх вірних олігархів Фіали у т ч працює на радіо НВ. типу нейтрального олігарха чеха, котрий тільки зараз володіє й НВ й УП , котрі тіпа стали незалежними від банкової.
09.09.2025 17:40 Ответить
Ви будете шоковані тим ким був батько Петра Олексійовича.
Що діти відповідальні за батьків?
09.09.2025 17:20 Ответить
Ви порівнюєте Порошенка з Єрмаком? Серйозно?
показать весь комментарий
09.09.2025 17:23 Ответить
ДЕ я "порівнював".
Я вказав що у кожної людини батьки можуть бути ким завгодно, але це означає що ця людина несе за це відповідальність.
09.09.2025 17:25 Ответить
Свіжий приклад вбивця Парубія покидьок, а його син загинув захищаючи Україну
09.09.2025 17:28 Ответить
Вивця Парубія не мав ніякого відношення до свого сина, окрім процесу зачяття, як і його син не мав ніякого відношення до влади.
09.09.2025 17:33 Ответить
Ви бачите десь тут роботу в кегебе, як у єрмака?

Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами української громадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2].

Олексій Іванович народився в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Саф'яни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB_(%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C) Ізмаїльського жудеця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Румунського королівства в родині румунських громадян Івана Євдокимовича Порошенка (1902-?) та Євдокії Євдокимівни Порошенко (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B0_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 до шлюбу Руденко) (1907-?). Закінчив семирічну школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Саф'янах і середню школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB Ізмаїлі, вступив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився https://uk.wikipedia.org/wiki/1956 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B0_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 у шлюбі - Порошенко) (https://uk.wikipedia.org/wiki/1937 1937-https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004). 28 серпня 1957 народився старший син Михайло (https://uk.wikipedia.org/wiki/1957 1957-https://uk.wikipedia.org/wiki/1997 1997).

Закінчив інститут https://uk.wikipedia.org/wiki/1959 1959, здобувши фах інженера-механіка механізації трудомістких процесів у сільському господарстві. Після завершення навчання поїхав на малу батьківщину в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Болград https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеської області інженером Держтехнагляду. https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 став головним інженером Болградського районного об'єднання сільгосптехніки. У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Болграді народився другий син https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко - майбутній Президент України.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 переїхав із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Болграда в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8 Бендери https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Молдавської РСР на Бендерський дослідницький експериментально-ремонтний завод. Із 26 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 по 1 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1983 1983 - директор заводу, за його директорства було збудовано заводську поліклініку та багатоквартирний будинок для працівників заводу.

З https://uk.wikipedia.org/wiki/1983 1983 працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Тирасполі начальником спеціалізованої пересувної механізованої колони (СПМК-7) тресту «Молдсільгоспмонтаж».

9 листопада 1985 Олексія Порошенка було затримано міським відділом внутрішніх справ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8 Бендер за розкрадання матеріальних цінностей в особливо великих розмірах, санкцію на його арешт було видано 2 грудня 1985. Наступні півроку досудового слідства Олексій Порошенко просидів у слідчому ізоляторі Бендер. 20 липня 1986 його було засуджено вироком колегії з кримінальних справ Верховного Суду Молдавської РСР за статтями 155-1, 123 ч.2, 220 ч.2, 227 ч.1 Кримінального кодексу МРСР до 5 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправно-трудовій колонії загального режиму, конфіскацією майна та позбавленням права займати керівні посади терміном на 5 років (кримінальна справа № 2-121/86). Судимість Олексія Порошенка було скасовано достроково актом амністії згідно ст. 1 п. «б» Указу Президії Верховної Ради СРСР від 18 червня 1987 (на волю він вийшов 21 серпня)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6][https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 неавторитетне джерело].

https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992, після здобуття незалежності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України й у зв'язку з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 війною в Придністров'ї переїхав у Київ, де навчався в аспірантурі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київського державного університету імені Шевченка молодший син Петро. Того ж року став заступником генерального директора АТ «Біржовий дім "Україна"» (генеральним директором був Петро Порошенко), https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 - заступником генерального директора ЗАТ «Український промислово-інвестиційний концерн» (генеральний директор Петро Порошенко). Після того, як Петро https://uk.wikipedia.org/wiki/1998 1998 обраний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народним депутатом України, Олексій Порошенко став гендиректором концерну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%C2%BB Укрпромінвест.

Із https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 року - керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%A2_%D0%97%D0%9D%D0%9A%D0%86%D0%A4_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC_%D0%95%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%C2%BB ПАТ ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал».

У 2012 році журнал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) «Фокус» розмістив бізнесмена в списку 20 найуспішніших аграріїв України, де він посів дев'яте місцеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7].

Помер у Києві 16 червня 2020 року, через п'ять днів після свого 84-го дня народження.
09.09.2025 17:27 Ответить
ні , він побачив що я втрапила в саму точечку - ніхто зараз донещодавна ПРиЄрмаківський Діма Кулеба має свою пресслужбу , яка спростувала його втечу з України ...

Це все він й організував ???, ну "наслучАй" якщо його захочуть у Татарова як з Портновим ???

ГЕБЬОННЕ КУБЛО зЄльих ригів не прол війну зараз печеться - й це факт!
09.09.2025 17:50 Ответить
Батько Порошенка був дуже порядною людиною ,
але не догодив комунякам !!

09.09.2025 17:40 Ответить
Теж був злодій і тому не догодив.
09.09.2025 18:26 Ответить
невже в Афгані теж? на розвідку кремля працював? - але ваша реакція мені нравіцца. Порох ще загроза для Єрмакомародерату? для МЛАДОРИГІВ - бо сам з них й багато ПРо що знає!!!
09.09.2025 17:45 Ответить
подолячка. це знову ти? треба вже починати часткову екстрадицію до лукашенки, бо затримався в Україні?
09.09.2025 18:01 Ответить
в 80-х впливових росіянських банкірів не було, банків було всього два чи три і ті державні.
09.09.2025 17:29 Ответить
Я щось не розумію - Еммануїлов був батьком Кулеби? Чи Єрмака?
09.09.2025 17:39 Ответить
...з кодла найближчого оточення хйла й друг батька агента Козира ( трумпа-англ)
09.09.2025 17:53 Ответить
Ясно... А у значної кількості українців є родичі в Росії... Багато хто воює в російській армії... Будем і цих українців, вважать ворогами?
09.09.2025 18:02 Ответить
вони усі друзі хйла? так ГУРофіцери?
09.09.2025 18:24 Ответить
Так... Щось я не зрозумію: Еммануїлов був батьком Кулеби? Чи Єрмака?
09.09.2025 17:40 Ответить
Обох
09.09.2025 17:47 Ответить
"батьком" кремлівських агентів у владі РИГІВ старих та НОВИХ сьогоднішніх ? - так!!! саме в точку !!!

Реакція на батька Пороха тчувака 2025 р реєстрації на ЦН -тому підтвердження
09.09.2025 17:58 Ответить
...реакція чуваків з ПРисмаком антипорохівщини 2025 р реєстрації на ЦН - це як розкриття консерв Подляківщини
09.09.2025 17:59 Ответить
зеленорилі покидьки
09.09.2025 17:12 Ответить
Ну що, тепер повинні бути дії НАБУ у відповідь - обшукати бригадного генерала Вітюка та його жінку, поставивши їх раком. Можливо вони десь заховали долари, декілька пакунків.
09.09.2025 17:14 Ответить
Типовий НКВДизм-КГБізм у виконанні ЗЕ - д'Єрмаків
09.09.2025 17:16 Ответить
Кашляти заставляли ? )))
09.09.2025 17:23 Ответить
Неправда- це все буряти або кадирівці,московити! Не може такого відбуватись у прекрасній,європейській країні мрій де на сторожі закону стоять сотні тисяч правоохоронців і де людська гідність є вищим пріорітетом!
09.09.2025 17:24 Ответить
задрала єта семья....
09.09.2025 17:24 Ответить
Зєлю геть. Вибори. Чи будемо далі скиглити і цілувати єрмакам дупи? Чи ви справді українці?
09.09.2025 17:26 Ответить
Ванько! Так тобі ж Порошенко, колись, набагато більше "жить заважав", ніж Зеленський... Саме тому ти на другтй тур виборів не ходив... Я ж пам"ятаю, як ми, з тобою, тоді зчепилися...
09.09.2025 17:43 Ответить
На другий тур я ходив за зєлю. Але вже з осені 2019го вимагав дострокові вибори. На відміну від усіх вас, продажних тролів, що досі ЖОДНОГО слова про вибори не сказали
09.09.2025 17:50 Ответить
"Ванько! Ти прислів"я, українське, чув: "Пізно всралась ваша хата..."? Достатньо один раз перднуть у компанії - і ти до кінця днів будеш мать кличку "пердун"... Ти - перднув"... От і ВСЕ...
09.09.2025 17:56 Ответить
А ти, гнида продажна, ділиш українське суспільство. А ну скажи слово "вибори". Не скажеш, бо тобі це заборонено.
09.09.2025 18:01 Ответить
Ванько! "Гниду" шукай у дзеркалі... Я за "Блазня" не голосував... І писав тоді ще, що він розвалить державу та приведе в Україну війну... Але ж тобі, тоді, найбільше "Порох" "муляв"...
09.09.2025 18:05 Ответить
Я,аби не збрехати,на першому-за Тимошенко,в другому-за Порошенка.
В першому турі претендентом також був лідер Спільної справи О.Данилюк,який спеціально пішов на вибори,щоб мати доступ до укр.медіа.Говорив до народу:
-Голосуйте чи за Порошенка,чи за Тимошенко,слуга народу - найгірший варіант.
Ні,поборювали один одного,доки не стало пізно.
09.09.2025 18:02 Ответить
А хто такий О. Данилюк? Його багато хто знав? Я й зараз не знаю... То чому я повинен був за нього голосувать? Вибирать "кота в мішку"? Одного вже "вибрали"... Нормальні політики домовляються зі справжнім лідером - а він, потім, прийшовши до влади, "ділиться" нею, з тими, хто його підтримав... Але ж в Україні, "Де два українці - там ТРИ ГЕТЬМАНИ...". От і "просрали" Україну... Кому, від того, легше стало?...
09.09.2025 18:25 Ответить
Справа Беркутні Яника жива, і повернулась.
09.09.2025 17:30 Ответить
слава кацапів як жорстоких та цинічних катів для військовополонених та не тільки не дає спокою нашим провінційним катам..., як же вони хочуть виглядати достойними учнями своїх старших братів на рашкє..., просто лізуть зі шкіри...
09.09.2025 17:32 Ответить
не поняв, йому анал перевіряли?
досить скиглити
хто сдавав секрет простати той не скиглить!!!

чого він ниє...???
взагалі то законно?
його ж не на зону пакують
09.09.2025 17:39 Ответить
А ви кажете воювати нікому. З тих фсбушників можна дві дивізії зібрати.
09.09.2025 17:44 Ответить
А щоб не воювати,то участь в політичних переслідуваннях в ім'я козиря.
09.09.2025 17:52 Ответить
нквдшное сбушное шапито во всей красе
09.09.2025 17:49 Ответить
Я вже писав,для чого був піар з Павутиною: щоби українці проковтнули такі огидні речі,які будуть потім.
Запам'яталось, як одна ведуча П'ятого,цілу свою програму присвятила піару тому,хто нині безпосередньо прив'язаний до тих речей. І це П'ятий, Порошенка-що робиться?
09.09.2025 17:49 Ответить
знищити стратегічну авіацію ворога це піар? ********* такий піар... побільше б такого
09.09.2025 18:06 Ответить
Питання лише: хто знищив,а хто піарився.
Хто хотів,той зрозумів.
09.09.2025 18:12 Ответить
Роздягнули догола? "Суліко"робили?
09.09.2025 17:58 Ответить
"вони його хотіли принизити". ЧИМ? особистим оглядом? пише про "приниження", але мовчить, що вівся протокол і там стоїть підпис її тата! поясніть девушці, що СІЗО це не пансіонат для відпочинку, а режимна установа, де утримуються підозрювані в страшних злочинах!
09.09.2025 18:12 Ответить
страшний злочин планувати торгівлю технічною коноплею з Узбекистаном? а мародерити на укріпленнях, яйцях, дронах та їжі...., це богоугодні вчинки?
09.09.2025 18:18 Ответить
послідовники )(уйла (ставленики гідранта) наступного разу ще й шваброю чи демократизаторами пряму кишку перевірять. якщо цю сбу-шно-фсб-шну сволоту не зупинити.
09.09.2025 18:15 Ответить
и шо, даже заглянули?
09.09.2025 18:18 Ответить
- У вас в попе бумажка приклеилась.
- Правда?
- Нет, "Известия".
09.09.2025 18:19 Ответить
Щоб не воювати СБУ вже практологами стали.
09.09.2025 18:19 Ответить
 
 