Перед судебным заседанием отца детектива НАБУ Магамедрасулова раздели догола для проверки, - СМИ

Сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого задержала СБУ по подозрению в связях с РФ, рассказала, что перед судебным заседанием его 65-летнего отца раздели догола для проверки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Вчера перед заседанием 6-8 человек в форме завели его в комнату, где сказали раздеться догола, снять все до белья, но они еще проверяли различными приборами сзади. То есть они его хотели унизить и точно знали, что об этом узнает мой брат, и что он будет морально уничтожен. Это делалось для того, чтобы морально уничтожить мою семью и унизить папу", - рассказала Мария Магамедрасулова в комментарии УП.

Сестра детектива НАБУ сообщила, что после такого стресса отец ей сказал, что больше не пойдет на суд. Кроме того, он не сразу ей рассказал об инциденте с проверкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд снова отложил рассмотрение дела детектива НАБУ Магамедрасулова: теперь - на 24 сентября

Заседание суда перенесли якобы из-за болезни одного из судей на 24 сентября. При этом Магамедрасулов уже почти 50 дней находится под стражей. Апелляционную жалобу должны были бы рассмотреть еще 29 июля, но с тех пор заседание постоянно переносят. Срок меры пресечения для детектива заканчивается 21 сентября, поэтому смысла в проведении заседания по апелляции 24 сентября нет.